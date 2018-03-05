Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных, поступающих из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции
Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных денег, которые поступают из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции. Как передаёт Интерфакс, об этом говорится в докладе, который будет представлен сегодня общественности. В комиссии утверждают, что получили данные от заслуживающих доверия источников. Так называемые «сигналы» поступают из всех федеральных округов – от Калининграда до Владивостока. При этом отмечается, что речь идёт об оппозиции, которая призывает к бойкоту выборов.
Комментарии56
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parodist 05 марта 2018 | 11:30
Эта власть держится исключительно на лжи и вранье.
ha12raz 05 марта 2018 | 11:32
СФ ФСБ ?
Или ФСБ СФ ?
Откуда утка летит ?.
vlabumur 05 марта 2018 | 11:33
А кокаин для каких целей везли?
На поддержку выборов?
gvzdk 05 марта 2018 | 11:35
Вчера убеждал тещу не ходить на выборы - где я могу получить свою долю зарубежного финансирования?
yuriykyvich 05 марта 2018 | 11:49
gvzdk: Обратитесь в "заслуживающие доверия источники" (хотя я, чисто по-человечески, не рекомендовал бы Вам это делать, пока, n.b. ПОКА, у нас 58-ю статью в УК еще не ввели).
vebis 05 марта 2018 | 11:39
Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных денег, которые поступают из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции.
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Кокаин из Аргентины и Уругвая в том числе? Или это финансирование самого царя-Путина (или его "выборов")?
commeilfaut 05 марта 2018 | 11:41
Системная оппозиция-оксюморон, не морочьте мозги.
ringmenn 05 марта 2018 | 11:47
Каким образом они могут это фиксировать. Видимо на купюрах или на платежках, идущих в страну написано - "ДЛЯ ВНЕСИСТЕМНОЙ ОППОЗИЦИИ" А деньги идущие для системной оппозиции они отслеживают отдельно! ПОЛНЫЙ ИДИОТИЗМ! Как в здравом уме, делать такие заявления?? СФ давно превратился в сборище почетных пенсионеров, многие из которых уже в маразме!! Особенно смешно -----от заслуживающих доверия источников-----. Это из той же серии, когда Патрушев заявляет о 200 предотвращенных терактах, о которых никто не слышал, и без предоставления каких либо доказательств этого!! !! А чего не 500 или 800?? Разве кто то проверит?? Хочется обоим конторам, превратившимся в черт знает что, напомнить народную поговорку - пизд-ь не мешки ворочать!!!
Очередное доказательство правильности БОЙКОТА!!!!! Поклонники Собчак и Явлинского - ПРОСНИТЕСЬ!! Совсем мало времени, чтобы остаться людьми!!
gregor 05 марта 2018 | 11:59
Комиссия СФ фиксирует увеличение объёмов наличных, поступающих из-за рубежа на финансирование внесистемной оппозиции
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Это я послал .... а комиссия СФ зафиксировала ,что я её послал .