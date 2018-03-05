На церемонии вручения премий Оскар лучшим назван фильм «Форма воды»
Снявший его Гильермо дель Торо стал лучшим режиссёром. Картина победила также в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка».
Френсис Макдорманд названа лучшей актрисой за роль в фильме «Три биллборда». Значительную часть своей речи она посвятила поддержке идей феминизма.
Гэрри Олдман назван лучшим актёром за роль в картине «Тёмные времена». Напомню, он сыграл Уинстона Черчилля. На церемонии в Лос-Анджелесе Олдман благодарил своих близких.
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за право называться лучшим фильмом на иностранном языке.
Комментарии10
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patrik02 05 марта 2018 | 11:07
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за право называться лучшим фильмом на иностранном языке...
Побольше русофобства давай.
dataan 05 марта 2018 | 11:09
Формулу воды слизали с нашего человека-амфибии. :)))))))
come_on 05 марта 2018 | 11:30
dataan: В советском фильме тоже были обнаженка, расизм, сексизм, гомофобия, холодная война, закрытая лаборатория?
noxepy_1488 05 марта 2018 | 12:01
come_on: Конечно. Просто это потом Сталин вырезал. За это его Берия с Кагановичем и отравили.
sg71 05 марта 2018 | 11:14
Ремейк "Человека-амфибии" в техническом плане более совершенен чем недавний халивудский "Отправка автомобиля Маска на Марс". По крайний мере в нем пузырьков в воде не видно )))
come_on 05 марта 2018 | 11:14
Не лучший фильм Гильермо дель Торо. Но все "нужные" темы раскрыты и предсказуемый результат не удивляет.
lenin3 05 марта 2018 | 11:40
come_on: вот поэтому Тарантино больше и ни дадут "Оскара":он в своих фильмах негров называет неграми...
noxepy_1488 05 марта 2018 | 11:20
"Довлатова" смотрел кто-нибудь?
vlabumur 05 марта 2018 | 11:28
Пипл хавает.
piterjanis 05 марта 2018 | 11:50
Три биллборда хороший фильм