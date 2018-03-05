Высота сугробов в Москве увеличилась в среднем на 13 сантиметров, подсчитали в Гидрометцентре

За неполные 2 дня в городе выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков. В уборке снега задействованы десятки тысяч сотрудников коммунальных служб, утверждает зам.мэра Пётр Бирюков.

Накануне мэр Сергей Собянин признал, что быстро убрать скопившийся снег будет сложно. При этом по прогнозу очередной крупный снегопад ожидается 7 – 8 марта.