Высота сугробов в Москве увеличилась в среднем на 13 сантиметров, подсчитали в Гидрометцентре
За неполные 2 дня в городе выпало почти 40 процентов месячной нормы осадков. В уборке снега задействованы десятки тысяч сотрудников коммунальных служб, утверждает зам.мэра Пётр Бирюков.
Накануне мэр Сергей Собянин признал, что быстро убрать скопившийся снег будет сложно. При этом по прогнозу очередной крупный снегопад ожидается 7 – 8 марта.
Комментарии9
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cozy 05 марта 2018 | 10:36
Опять Навальный "придется" писать на сугробах
ivorytower 05 марта 2018 | 10:51
Украинский «Нафтогаз» начал закупать в Европе газ по цене в 4 раза выше, чем у «Газпрома», сообщил в своем Facebook коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.
alalrom 05 марта 2018 | 11:00
ivorytower:
Какой то лжец сообщил что обнаружил следы мозгового вещества у существа под ником ivorytower
Оказалось что произошла ошибка, это был соловьиный помёт
jaitzenux_krolik 05 марта 2018 | 11:18
/Украинский «Нафтогаз» начал закупать в Европе газ по цене в 4 раза выше, чем у «Газпрома», сообщил в своем Facebook коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко./
А это значит, что нас опять ждет повышение тарифов. Уже итак почти всю зарплату отдаем, но хунта спешит набить карманы побольше, чуют, что недолго им осталось.
vasilevich58 05 марта 2018 | 11:26
ivorytower: "Украинский «Нафтогаз» начал закупать в Европе газ по цене в 4 раза выше..."
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Портянки так об украинцах пекутся, что аж кушать не могут!
Мои родственники-пенсионеры в Харькове, наверное очень беззаботные люди. ни каких волнений и паники по этому поводу не испытывают.
Да, приходится экономить (будто в России не приходится!), но в квартирах тепло и светло, в магазинах всё есть, проезд на транспорте для пенсионеров бесплатный.
ivorytower 05 марта 2018 | 11:50
vasilevich58: /Портянки так об украинцах пекутся, что аж кушать не могут! /
Ряженые укроклоуны так о России пекутся, что готовы тереться у ног Русского Мира и писать на русском языке, в жалких попытках сформировать ложное "российское" мнение, в тщетных чаяниях русского майдана.
drillerthriller 05 марта 2018 | 10:39
Бедная Москва. Мы так за нее переживаем в Липецке.
mudrlant 05 марта 2018 | 11:12
"...убрать скопившийся снег будет сложно." А когда прибудет "снег" из Аргентин/Уругваев то вся Москва очумеет.
ringmenn 05 марта 2018 | 11:58
Повторюсь!!
Этот чертов оленевод совсем охренел!! Теперь у него КАЖДЫЙ снегопад - аномально сильный. Он вообще понимает что говорит, или у него вместо мозгов плитка?? Раньше плавильных мощностей хватало с лихвой, а теперь НЕТ??? Куда же ты их дел завхоз хренов??? До каких пор, это недоразумение, будет издеваться над Москвой и москвичами??? К весне бывало, уровень снега доходил до груди!! В этом году и близко этого нет. До каких пор, он будет ложью прикрывать свое неумение руководить городскими службами?? Не пора ли дать ему хорошего пинка??
И есть мнение, что такими темпами, этот снегопад будет ликвидироваться до следующей зимы!! Поэтому он заранее предупреждает что 8 марта Москва накроется п........, то есть снегом!!!