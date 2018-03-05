Российские легкоатлеты блестяще выступили на чемпионате мира в помещении в Великобритании

Наши спортсмены, по прежнему вынужденные состязаться в нейтральном статусе, завоевали три медали.

Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в Международной Ассоциации, в связи с чем спортсмены из России вынуждены подавать в IAAF индивидуальные заявки. В итоге в Бирмингем отправились всего семь российских легкоатлетов.

Мария Ласицкене в прыжках в высоту в очередной раз доказала, что соперниц у нее на сегодня просто нет. Победа на чемпионате мира стала для титулованной прыгуньи 38-й подряд на различных турнирах. В этой же дисциплине у мужчин первенствовал Данил Лысенко.

Ну а Анжелика Сидорова выиграла серебро в прыжках с шестом. Россиянка преодолела 4,90 м. Интересно, что до этого в России такую высоту брала только Елена Исинбаева.

Победу в общем зачете ЧМ ожидаемо одержали американцы, выигравшие 18 медалей. Из них — шесть золотых.