Российские легкоатлеты блестяще выступили на чемпионате мира в помещении в Великобритании
Наши спортсмены, по прежнему вынужденные состязаться в нейтральном статусе, завоевали три медали.
Всероссийская федерация легкой атлетики до сих пор не восстановлена в Международной Ассоциации, в связи с чем спортсмены из России вынуждены подавать в IAAF индивидуальные заявки. В итоге в Бирмингем отправились всего семь российских легкоатлетов.
Мария Ласицкене в прыжках в высоту в очередной раз доказала, что соперниц у нее на сегодня просто нет. Победа на чемпионате мира стала для титулованной прыгуньи 38-й подряд на различных турнирах. В этой же дисциплине у мужчин первенствовал Данил Лысенко.
Ну а Анжелика Сидорова выиграла серебро в прыжках с шестом. Россиянка преодолела 4,90 м. Интересно, что до этого в России такую высоту брала только Елена Исинбаева.
Победу в общем зачете ЧМ ожидаемо одержали американцы, выигравшие 18 медалей. Из них — шесть золотых.
Комментарии6
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algen1 05 марта 2018 | 10:43
Мои поздравления российским легкоатлетам. Так держать!
vasilevich58 05 марта 2018 | 11:20
3 медали это конечно о-о-очень блестяще!!!!
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 10:52
Живут и тренируцца за бугром. Из российского только паспорт и бабло.
alexgross022018 05 марта 2018 | 11:40
from_russia_with_boyaryshnik: Не тупи - призовые в комерческих стартах гораздо больше стипендий от Федерации ;)) Как ты думаешь почему почти все свои рекорды Лена Исинбаева ставила на Золотой ЛИге ? И тренироваться там лучше и питаться
piterjanis 05 марта 2018 | 11:27
Молодцы
sborisych 05 марта 2018 | 11:44
Забавно, но лично мне больше вообще нигде не попадались новости про результаты этого ЧМ.
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