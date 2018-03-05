«Форма воды» получила премию Оскар, как лучший фильм"
Церемония вручения наград Американской киноакадемии недавно завершилась в Лос-Анджелесе. Гильермо дель Торо удостоен Оскара, как лучший режиссёр.
Френсис Макдорманд назвала лучшей актрисой за роль в фильме «Три биллборда». Гэрри Олдман назвал лучшим актёром за роль в картине «Тёмные времена».
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за право называться лучшим фильмом на иностранном языке.
Фильм «Икар» о допинге в российском спорте удостоен премии Оскар в номинации «Лучшая полнометражная документальная картина». Его главным действующим лицом стал бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков.
Комментарии2
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shai13 05 марта 2018 | 10:58
patrik02: Путин со своими мультиками про атомный мотор поздно хватился. Через год наверно чего-нибудь получит..
stakanoff 05 марта 2018 | 10:49
Родченкову Оскара тоже вручили, не? Хахахаха! Во шизня!