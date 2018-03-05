Из-за анонимного звонка об опасном предмете проверки проводятся во всех школах Ростова-на-Дону
Как сообщили Интерфаксу информированные источники, занятия в учебных заведениях либо отменены вовсе, либо сдвинуты по времени. Пользователи соцсетей между тем сообщают, что в школах объявили о вынужденном выходном по техническим причинам — из-за отсутствия воды и перебоев с электричеством.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
russkie_za_sverjenie 05 марта 2018 | 10:34
Опять сколенвставание? А зачем копы проверяют школы?))) Фюрер же сказал четко, что мы усех террористов пообыдыли на дальних подступах!!!! Или все-таки не всех?;))))
etofeasko 05 марта 2018 | 10:39
russkie_za_sverjenie:
дурилка картонная, вообще то это учения, чтобы не получиллось как с шарли эбдо например, когда головы поотрезали в центре парижа и спокойно уехали по своим делам, а полиция только трупы приехала собирать.
evgolius7 05 марта 2018 | 10:47
Путин: «За последние годы Россия достигла таких перемен, на которые другим понадобились столетия».
Это чистая правда - еще ни одна страна еще не устраивала в своих зарубежных посольствах пунктов по перевозке наркотиков.
Россия впереди всех!
donez 05 марта 2018 | 11:22
etofeasko: /когда головы поотрезали в центре парижа и спокойно уехали по своим делам/
Да вы шо?!!! Поотрезали?!!! Прямо головы?... Вы случайно не из дипломатов будете? Российских... ))))
patrik02 05 марта 2018 | 10:39
russkie_za_sverjenie:
Что-то у тебя нос на полшестого?
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 11:02
patrik02: Патрик , не отвлекайтесь на детали, главное - генеральная линия сохранена.
luger_max_otto 05 марта 2018 | 10:55
Этот выходной- предвыборный подарок школоте :)
igor20012 05 марта 2018 | 10:37
"Разруха не в клозетах, а в головах !" (Собачье сердце, проф.Преображенский ). У меня уже 3-й раз за м-ц отключают электричество-разруха началась ?
donez 05 марта 2018 | 11:20
Очень жаль, что после 400 кг. кокаина проверки не начались во всех посольствах РФ и всех отделах ФСБ.