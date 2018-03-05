Правоцентристская коалиция во главе с экс-премьером Сильвио Берлускони лидирует на выборах в Италии
Однако, ни одна из политических сил не преодолевает 40-процентный барьер, необходимый для получения большинства в парламенте.
Как свидетельствуют результаты опроса на выходе с избирательных участков, правые партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони, «Лига» Маттео Сальвини и «Братья Италии» Джорджи Мелони набирают до 36% голосов на выборах в Палату депутатов. На втором месте популистское движение «Пять звезд» примерно с 32% — и это наилучший показатель организации, выдвигающейся вне коалиции. Кстати, эта партия существенно опередила своих конкурентов и близка к тому, чтобы стать ведущей политической силой в стране. Провалом можно назвать результат для находящейся у власти последние 5 лет Демократической партии. Она получает порядка 20%, а вся коалиция левоцентристов может рассчитывать на 25%. Расстановка сил в сенате практически ничем не отличается.
Таким образом, уже сейчас можно сказать, что вопрос формирования правительства будет непростым. При этом Берлускони ранее говорил, что не собирается входить в правящую коалицию с политическими противниками. В случае невозможности создания стабильного правительства политик обещал добиваться повторного голосования.
Более точные итоги выборов должны стать известны позднее сегодня.
Комментарии3
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clandestino 05 марта 2018 | 10:16
Смешные эти итальянцы. Учил их учил дон Сильвио - всё не впрок.
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 10:18
Педофил Сильвио , это кореш карлика который ?
kottigr1 05 марта 2018 | 10:52
from_russia_with_boyaryshnik: Не кореш, а очень близкий друг.. ! Владимир Владимирович даже спит под его пододеяльником..