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10:05, 05 марта 2018

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед Ксенией Собчак за воскресный инцидент

Накануне вечером на телеведущую и кандидата в президенты напал молодой человек и облил ее водой.

Провокация и хулиганство, правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут наказание, написал Алексей Шапошников в своем Фейсбуке после случившегося с Собчак. Человек, который напал на телеведущую — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата городского собрания, ни помощником спикера, подчеркнул председатель столичного парламента. Тем не менее, он еще раз принес ей свои извинения.

Нападение произошло во время празднования дня рождения Михаила Горбачева. Когда Собчак выходила из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, молодой человек плеснул в нее водой с криком «это за Жириновского!». Сам он был задержан, позже стало известно и его имя – Алан Дзуцев. Поначалу появились сообщения, что он является помощником Шапошникова, в пресс-службе спикера Мосгордумы эту информацию опровергли.

На прошлой неделе в ходе теледебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Собчак, в ответ она облила его водой.

Комментарии

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russkie_za_sverjenie 05 марта 2018 | 10:08

Не сторонник Собчак, НО мужики, которые унижают и обливают женщин - гораздо хуже её.

vasilevich58 05 марта 2018 | 11:13

Собчак - умница. красавица и с яйцами!
Ненавидят её только из-за невежества и зависти.

vasilevich58 05 марта 2018 | 11:15

Если придурка отмажут, значит спикер врёт.

mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 10:08


Здорово придумал - подослал к Собчак какого-то дебила-джигита, а потом просто извинился.
Типа, он лишь стажёр и на меня не работает.

gvs 05 марта 2018 | 10:18

mikhail_spb_: Извинился за то, что вода была слишком холодная и без газа )))

jjtompson 05 марта 2018 | 10:30

Ихтамнет

nikto_nikak 05 марта 2018 | 10:09

Я так понял очередной бздюхов, насвистывая песенку "Черная коза" (кому интересно -
Зайка я ютубе поет), решил отстажировать то ли кандидата в президены, то ли Жириновский прав....А почему нет? Ну если этот бздюхов стажирует Мосгордуму...))))0

sasass 05 марта 2018 | 10:20

Он молодой , как и Собчак - у них все впереди и ставку на Путина делать уже нет смысла....

(комментарий скрыт)

sg71 05 марта 2018 | 10:25

А то, что Лошадь только что сама облила пожилого человека - это уже все благополучно забыли..

m_doc 05 марта 2018 | 10:35

sg71: А мне интересно, как у Собчак оказася доступ к записям видеокамер, после чего она изменила текст заявления. Это за новые порядки такие? Вопросы к полиции.

vlad_373 05 марта 2018 | 11:15

Из выборов Путина сделали абсолютную профанацию. Лучше бы ВВП раздал бы все деньги на выборы т.н. "кандидатам в президенты" и продолжал бы жить спокойно. А то приходиться крутить луну в мешке в президентском послании федеральному собранию.

(комментарий скрыт)

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