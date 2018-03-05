Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников извинился перед Ксенией Собчак за воскресный инцидент

Накануне вечером на телеведущую и кандидата в президенты напал молодой человек и облил ее водой.

Провокация и хулиганство, правоохранительные органы разберутся в случившемся и виновные понесут наказание, написал Алексей Шапошников в своем Фейсбуке после случившегося с Собчак. Человек, который напал на телеведущую — стажёр Мосгордумы, он не является ни штатным сотрудником аппарата городского собрания, ни помощником спикера, подчеркнул председатель столичного парламента. Тем не менее, он еще раз принес ей свои извинения.

Нападение произошло во время празднования дня рождения Михаила Горбачева. Когда Собчак выходила из Петровского путевого дворца, где проходило мероприятие, молодой человек плеснул в нее водой с криком «это за Жириновского!». Сам он был задержан, позже стало известно и его имя – Алан Дзуцев. Поначалу появились сообщения, что он является помощником Шапошникова, в пресс-службе спикера Мосгордумы эту информацию опровергли.

На прошлой неделе в ходе теледебатов лидер ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Собчак, в ответ она облила его водой.