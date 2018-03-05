Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета: Владимир Путин – обладатель фальшивой диссертации

По крайней мере, так утверждает дочь научного руководителя президента, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. В интервью Радио «Свобода» она рассказала, что в конце 90-х её отец поставил изготовление диссертаций на поток и его услугами воспользовались многие высокопоставленные лица. Как утверждает Ольга Литвиненко, учёная степень стала вознаграждением Путина за содействие её отцу в получении должности ректора.

Кто именно составлял в своё время диссертацию действующему президенту, проверить очень сложно. Однако достоверно известно, что это плагиат, сказал «Эху Москвы» один из основателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.

Впервые информация о плагиате в диссертации Владимира путина была опубликована американскими исследователями в 2006 году.