Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета: Владимир Путин – обладатель фальшивой диссертации
По крайней мере, так утверждает дочь научного руководителя президента, ректора Санкт-Петербургского горного университета Владимира Литвиненко. В интервью Радио «Свобода» она рассказала, что в конце 90-х её отец поставил изготовление диссертаций на поток и его услугами воспользовались многие высокопоставленные лица. Как утверждает Ольга Литвиненко, учёная степень стала вознаграждением Путина за содействие её отцу в получении должности ректора.
Кто именно составлял в своё время диссертацию действующему президенту, проверить очень сложно. Однако достоверно известно, что это плагиат, сказал «Эху Москвы» один из основателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.
Впервые информация о плагиате в диссертации Владимира путина была опубликована американскими исследователями в 2006 году.
Комментарии59
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russkie_za_sverjenie 05 марта 2018 | 10:06
Не оправдываю, но могу понять Путина. Да, он постоянно врёт. А что, он должен признаться, что всё просрал?
kottigr1 05 марта 2018 | 10:08
russkie_za_sverjenie: У фальшивого президента и диссертация должна быть соответствующая..
gonduras_on_kolima 05 марта 2018 | 10:14
Тоже мне новость.
Зато мировые агенства взорвала бы сенсация, если оказалось бы, Окурок в свободное время от носки чемоданов Собчака ночей не спал, занимался научными изысками.
shicotus_live 05 марта 2018 | 10:23
Почитал биографию сей дамочки.
Все как обычно, борцунья с кровавым режимом". густо замешанная в криминале.
Сейчас желает сесть на дотацию к МБХ. Так что верить ей, себя не уважать))
metvlag 05 марта 2018 | 10:31
shicotus_live: Я понимаю, что ты идиот, но то что диссертьация Путина есть плагиат было документально доказано еще 12 лет назад.
путин по этому поводу не возркажал.
Его пресс-атташе тогда сказал, что он не экономист и судить не миожет. А диссвертация по экономике.
ты ведь тоже не знал, что Путин крупный экономист с диссертацией? Ну вот.
И он сам говорит, что он юрист.
А он экономист.
shicotus_live 05 марта 2018 | 10:43
metvlag: Идиот у нас ты. ибо веришь всяческим мурзилкам.
sandeni 05 марта 2018 | 11:55
metvlag: А на хрен нам путинская диссертация? Нам нужны реальные результаты и мы их видим. Разве Путин виноват, что люди доверяют ему больше других? В этом виноваты те, кто пытается его дискредитировать в мелочах, не замечая серьезных и неисправимых недостатков предлагаемых других конкурентов Путина. Нам не Путин нужен - нам нужна стабильность и возможность просто жить, а не бороться за выживание!
Если появится кандидат с лучшей репутацией - народ выберет лучшего!
vasilevich58 05 марта 2018 | 11:18
В том, что у наших чинуш, включая узурпатора все дисеры липовые было всегда ясно и без дочек ректоров.
Но девушка всё равно молодец!
michael_golubchik 05 марта 2018 | 11:17
shicotus_live: Так что верить ей, себя не уважать))
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Она осветила только детали, как подделывался дисер и кем. То что ее отец, научный руководитель вырезал и вклеивал куски на листочек, а потом ксерил. Старая закалка. С компом был незнаком.
А то что дисер у Путина краденый и так было известно давно. Это просто склеенные куски из книг двух зарубежных авторов, переведенных на русский в 80-х. Это любой может проверить.
shicotus_live 05 марта 2018 | 11:22
michael_golubchik: Она осветила только детали, как подделывался дисер и кем....
__________________________________
А если учесть, что она крупно поссорилась с отцом, замешана в уголовных преступлениях ( за махинации сидят несколько ее помощников) и пытается примазаться к "Открытой России", то ее слова не стоят даже той бумаги, на которой они написаны.
michael_golubchik 05 марта 2018 | 11:22
shicotus_live: Почитал биографию сей дамочки.
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А отец у нее тот еще тип. Лишил свою дочку гражданства России. Хотя у нас вообще нельзя лишать гражданства, во всяком случае пока. Даже террористов. Вот чего страх разоблачения с людями делает. Уже на собственных детей кидаются.
shicotus_live 05 марта 2018 | 11:33
michael_golubchik: ДА какой там страх разоблачения? Как пишут. там была грязная банальная история. Она спихнула на родителей ребенка,прижитого от некого персонажа, а потом объявила. что они ребенка похитили. Да и денежный вопрос стал в полный рост.
michael_golubchik 05 марта 2018 | 11:50
shicotus_live: Почему ее отца отстранили от единоличного командования штабом Путина в Питере? Значит все так и было. Его стараются теперь задвинуть.
michael_golubchik 05 марта 2018 | 11:57
shicotus_live: ДА какой там страх разоблачения?
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Понимаете те кто открыто и прямо оспаривают, что дисер к Путина краденный, они сознательные лгуны. А это просто ясно как 2*2=4. Там куски из книг десятилетней давности. И Путин не учился на экономиста. Он не уходил в академ, чтобы писать дисер. Он не преподавал ( у преподов в универе раньше было много свободного времени). Поэтому тут все ясно как божий день.
Так вот эти люди, которые говорят что путин не крал дисер - однозначно сознательные лгуны. Поэтому извините меня, я последнему пьянице поверю больше чем вам.
michael_golubchik 05 марта 2018 | 11:59
shicotus_live: ДА какой там страх разоблачения?
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ее отец научный руководитель Путина. Дисер на 100% краденный. И Путин и ее отец - мошенники. Кстати Путин мошеннически получал доплаты к зарплате за степень из бюджета.
ivorytower 05 марта 2018 | 10:24
kottigr1: У каждого ряженого укроклоуна в профиле написано, что он россиянин.
kottigr1 05 марта 2018 | 10:27
ivorytower: Батенька.. Помимо мании преследования у Вас есть и аномалии лексики. Задумайтесь о последствиях.
Шизофрения представляет собой заболевание, относящееся к группе эндогенных психозов, поскольку ее причины обусловлены различными изменениями в функционировании организма, то есть, не связаны с какими-либо внешними факторами.
Один из признаков шизофринии - употребление новых, выдуманных слов, которые понятны только самому человеку. При тяжелом течении шизофрении может развиваться шизофазия, представляющая собой произнесение не связанных между собой слов. Часто эти слова больные соединяют в предложения, соблюдая правильность падежей, но они не имеют никакой лексической (смысловой) связи.
Синдром расстройства мышления – проявляется разноплановостью, разорванностью, символизмом, закупоркой мышления и резонерством. Разноплановость мышления проявляется тем, что незначительные черты вещей и событий воспринимаются человеком, как наиболее важные. Речь при этом обстоятельная с описанием деталей, но расплывчатая и неясная в отношении общей основной мысли монолога больного. Разорванность речи проявляется тем, что человек строит предложения из несвязанных по смыслу слов и фраз, которые, однако, грамматическим связаны верными падежами, предлогами и т.д.
etofeasko 05 марта 2018 | 10:33
kottigr1:
обморок, ты теперь на эксперта в психиатрии претендуешь?
бггг
the_same__sandro__ 05 марта 2018 | 10:37
kottigr1:
Так вы не из Самары? Я вам верил, а вы, как Бендер, заливали про собственную мясохладобойню на артельных началах, яхту и флигель с прислугой?
nik213 05 марта 2018 | 10:52
kottigr1: Зря объясняешь. Этот ivorytower, клоун, по уши сидящий в дерьме, вот, вот утонет в собственных испражнениях. И что интересно. Время от времени из фекалий, в которые погружен, раздаются его словесные высеры. Как правило - невпопад.
ivorytower 05 марта 2018 | 11:04
kottigr1: писал: 14 августа 2017 | 10:00
/Хорошо, что это российское говно смогло растечься только по небольшой части Донецкой и Луганской областей. Крым тоже жалко, но это их выбор.. пусть тонут в российском дерьме./
https://echo.msk.ru/news/2036762-echo/comments.html#cmnt-53603774
kottigr1 05 марта 2018 | 11:14
ivorytower: У нас в душе не то чтоб нищета. И, говорят, культура еще та, мы самые читающие в мире. И плюс довольно развитый балет. Но как-то за последних двадцать лет в обоих смыслах мочимся в сортире. Допустим, с властью нам не повезло. Допустим, жить и думать тяжело, цензура и лютует, и звереет. Так пишут в интернете. Может быть. На то она и власть - ее любить готовы только в Северной Корее. Итак, решили: власть у нас говно. Говно - и точка.
ivorytower 05 марта 2018 | 11:40
kottigr1: /Итак, решили: власть у нас говно. Говно - и точка./
Скаклобабуин, это ты верно подметил.
/Украина закупает в Европе газ в четыре раза дороже, чем у "Газпрома". Однако, по мнению коммерческого директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания "зарабатывает для украинцев, а не занимается расточительством"./
evgolius7 05 марта 2018 | 10:29
Ольгинские...а как вам что Путин с фальшивым дипломом?
Тут не про хохлов...тут про жулика...
Свои крохи отрабатываете на Украине...на жуликах не заработаете....
Ну как вам прехидент жулик?
Всё про МБХ плачете...но он умнее Путина....
Как же вам обидно малолеткам....
arabmot 05 марта 2018 | 10:28
kottigr1: После его последнего послания, где уж он послал, так послал, уже даже не вштиривает)))
ivorytower 05 марта 2018 | 10:26
/ в конце 90-х её отец поставил изготовление диссертаций на поток и его услугами воспользовались многие высокопоставленные лица/
А еще Путин ее за попу потрогал в лифте.. в 97-м году и теперь у нее от него ребенок. Путин должен ответить за домогательства к Ольге Литвиненко!
evgolius7 05 марта 2018 | 10:49
ivorytower:
А ты домогался до уточки Димона в своих фантазиях...вынь пальчик из её попы... маленький...
porvana_v_klochya 05 марта 2018 | 11:36
Эхонько, вообще то ей в 1994 году было 11 лет. И кем она там, помощником ректора в 11 лет работала ? Членство в партии Ходорковского "Открытая Россия" ни к чему хорошему не приводит. А уж переписывание Эхом по сто раз этого бреда алкоголички, у которой её родной отец ( Владимир Литвиненко ) даже вынужден быть отобрать её ребенка, вообще не делает Эху чести. Хотя о чем это я? Честь и Эхо - понятия абсолютно не совместимые. P.S. Редакторам Эха на заметку - научным руководителем у В.В.Путина был профессор Федосеев, а никак не В.Литвиненко, как в этой вашей "новости" написано.
pacak 05 марта 2018 | 11:38
russkie_za_sverjenie: А мне предлагали свидетельство пилоа за 5 тыс. долларов, но я не купил. Значит я лучше Путина!
mikhail_spb_ 05 марта 2018 | 10:06
Это сделано для конспирации, чтобы настоящая диссертация нацдилера не попала в руки врагов.
Их пустили по ложному следу, подсунув фальшивку.
Родина была спасена!
videlis 05 марта 2018 | 10:30
mikhail_spb_: Их пустили по ложному следу, подсунув фальшивку.
Родина была спасена!
*завтра на конспиративной квартире нас будет ждать засада,мы будем отходить в горы*
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 10:08
Карлик , долбани "авангардом" по воронежу !
blindpew_33 05 марта 2018 | 10:09
Так я не понял, он что - не засекретил свой диссер?????
Чего проще - взять "закрытую" тему, и никаких проблем, никакой Диссернет не доберётся, а болтунам языки укорачиваются мгновенно. Для высокопоставленного гебиста это очень просто, а уж для целого президента...
Не могу поверить в такую вопиющую беспечность.
ivfn 05 марта 2018 | 10:12
blindpew_33:
На этой Летвиненко клейма негде ставить. Большущая куча дерьма. Когда она была в гордуме все помощники получили большие срока от мошенничества до заказного убийства,а Летвиненко во время слиняла в Германию. Сейчас ее Ходорковский обхаживает
metvlag 05 марта 2018 | 10:17
blindpew_33: Диссертация была изготовлена то ли в 97 г, то ли в 99-м. Во всяком случае тогда это было делом стандартным.
Люди зарабатывали как м огли. В интернете ьыло полно объявлений об изготовлении диссертаций по сходной цене.
И действительно, американцы заметили плагиа еще в 2006 г. Ключевая часть с тьаблицами и графиками скопирована со статьи двух американских профессоров 1978 г.
Сообщил об этом другой американский профессор.
ну и сто? А ничего. Чуток потрындели и все стихло.
Но американец этот так сразу и сказал: на Западе это ьыл бы конец политика, в России - ничего не значит.
gonduras_on_kolima 05 марта 2018 | 10:20
metvlag: // Но американец этот так сразу и сказал: на Западе это ьыл бы конец политика, в России - ничего не значит. //
А на России - это только начало.
В российскую политику с настоящими диссерами не берут.
blindpew_33 05 марта 2018 | 10:53
gonduras_on_kolima: "В российскую политику с настоящими диссерами не берут."
Да при чём здесь берут-не-берут.
Чтобы реально придумать, написать и защитить НАСТОЯЩУЮ диссертацию (хотя бы кандидатскую), надо несколько лет полностью посвятить проработке темы. Отвлекаясь только на подработки, чтобы не сдохнуть с голода, и на семью, чтобы совсем тебя не забыла. Знаю, о чём говорю, уж поверьте.
Таким образом, серьёзная научная работа и создание "нетленки" абсолютно несовместима с каким-либо государственным постом и вообще сколько-нибудь значимой "посторонней" деятельностью.
И все чиновники (да и коммерсанты тоже), сделавшие и защитившие диссеры "без отрыва", 100% жулики.
Это крайне печально. Вслед за государственными наградами девальвируются и учёные степени, а их обладатели лишаются всякого уважения. Вместе с жуликами и настоящие учёные тоже.
nitsahon 05 марта 2018 | 10:26
blindpew_33: предложите - ради интереса - какую-нибудь закрытую тему,которую могли бы для ВВП(работавшего в тот момент в мэрии (или уже в контрольном управлении АП?)) сделать сотрудники Горного института..
blindpew_33 05 марта 2018 | 10:46
nitsahon: Понятия не имею, какие закрытые темы бытуют в Горном институте, это не мой профиль.
Но Путин уже тогда был очень немалой фигурой. В 1997 зам. управляющего делами, а в 1998 - уже целый директор ФСБ. Уж для такого чиновника могли бы сделать полностью "защищённую" диссертацию, чтобы никто носа не сунул. Могли даже задним числом оформить.
Это вам не Мединский-хрендинский какой-то.
alextheterrible 05 марта 2018 | 10:13
А что, кто-то верил, что ВВП сам писал эту "диссертацию"?
anemon 05 марта 2018 | 10:17
Секрет полишинеля. Давно.
igor20012 05 марта 2018 | 10:18
Для питерского гопника это вполне естественно: повыпендриваться перед другими.
sg71 05 марта 2018 | 10:23
Сдала папку и теперь с нетерпением ждет сребренников как родченков.
А все банально просто. Папка забрал у нее дочь, когда это животное бухало и теряло человеческий облик. С тех пор у них вражда. А тут решила деньжат срубить по легкому.. Теперь если ее бомж какой приголубит по роже, то все на чекистов будет сваливать )))
ivfn 05 марта 2018 | 10:28
sg71:
Все верно. Так оно и было
michael_golubchik 05 марта 2018 | 11:33
sg71: Папка ее еще и гражданства лишил. Что противозаконно и не применяется даже к террористам.
Просто папка настолько потерял человеческий облик что уже на родных детей бросается. И настолько стало очевидно, что человек потерял человеческий облик, что его потихоньку отжали даже от руководства выборами Путина в Питере свои же. Уже не дают единолично возглавлять штаб.
gaia 05 марта 2018 | 10:25
Достойный продолжатель Павлика Морозова.
bazilgu 05 марта 2018 | 10:30
Кто- то удивился?
al101_2 05 марта 2018 | 10:35
Ха-ха!
То же мне, сенсация!
Ткни в любого из озёрных или около- все, как один доктора или кандидаты.
А без шпаргалки говорить не могут.
klukvik 05 марта 2018 | 10:37
это еще его паспорт не проверяли...))
anemon 05 марта 2018 | 10:49
klukvik: И биологические материалы. )
timwlad66 05 марта 2018 | 10:40
Дочь ректора Санкт-Петербургского горного университета: Владимир Путин – обладатель фальшивой диссертации
Впервые информация о плагиате в диссертации Владимира путина была опубликована американскими исследователями в 2006 году.
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Ну вообще то в те времена был лозунг выдвинутый либералами и научными деятелями ,что наука принадлежит всему миру и все секреты и работы раздавались и продавались всем кому это было надобно не заботясь ни о каких авторских прав и ссылок на кого либо.
Так, что вероятнее всего списали диссертацию у господина Путина ,которому пришлось постараться чтобы не слить всю информацию которую он в реальности располагал работая в правительстве на высоких государственных постах.
Да к стати,тут на эхо Москвы тоже поднимался вопрос о использовании информации которую дают комментаторы и блогеры.
Я к примеру написал,что на авторство не претендуют так информационный обмен в принципе не имеет авторства.
Как Библия к примеру.Хотя евреи старались на всё авторство наложить,даже на то,что Чёрное Море выкопали украинские евреи которые назывались Украми.
Ну вообщем после того как наплодились пиратские партии ,то потом и завопили об авторстве те кто больше всех наворовал .И пиратские партии слились в канализацию.
Так что господа,врёт эта дочка учёного как подлюка поганая так как сама всё плагиатила .
К стати,если тряхнуть всех евреев ,то у них всё ворованное.
Так что господа евреи,не нарывайтесь на инквизицию которая точно установит авторство всему .
michael_golubchik 05 марта 2018 | 11:42
timwlad66: Так, что вероятнее всего списали диссертацию у господина Путина
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Западным ученым пришлось бы сдувать экономическую теорию у 26 летнего путина, только что закончившего юрфак. Книги на западе западных ученых из которых дословно содраны целые разделы дисертации путина 1997 года были написаны и публично изданы еще в конце 70-х. Путину на момент уже выхода этих книг было только 26 лет. Он только что закончил юридический факультет, а вовсе не экономический.
Вы бы еще сказали, что некий вундеркинд закончив филологию через три года после универа сделал результаты годные для дисера по физике.
kvadrat48 05 марта 2018 | 10:44
Вероятно эта "новость" - "секрет Полишинеля". Интересно другое: выложила бы эти сведения дочь,если бы отношения с отцом не были испорчены? И неудивительно,что ректор Горного института стал долларовым миллионером
clandestino 05 марта 2018 | 10:48
Странннно. А я думал, что он не вылазил из читальных залов и библиотек, писал и переписывал работу по указанию строгого научного руководителя, не спал ночей готовясь к защите. Вот, как-то всегда так думал. Я в шоке.
alalrom 05 марта 2018 | 10:54
146% голософфф, и какая то диссертация кандидата??
Так за это надо сразу давать звание Верховного Академика.
С новым званием Вас, дорогой вы наш
idiot_01 05 марта 2018 | 10:54
Увы, ложь - наша главная скрепа...
sborisych 05 марта 2018 | 11:11
Кто-то удивлен? Навряд ли. Ведь От Путина на его пожизненном постЕ исходят только провалы и фейки (подделки, фальшивки).
flotskyi 05 марта 2018 | 11:11
В 1975 году окончил юридический факультет ЛГУ. В 1997 г. Путин защитил докторскую диссертацию на тему «Стратегическое планирование воспроизводства минерально-сырьевой базы региона в условиях формирования рыночных отношений».
sandeni 05 марта 2018 | 11:46
Андрей Заякин! Какое это имеет значение для нас, жителей России? Мы не читали диссертаций Жириновского, Явлинского и др. кандидатов.
Вам не нужен Путин в должности Президента России! А разве кто-то обязывает Вас и нас всех выбирать Путина?
Выбирайте других - Явлинский, Собчак, Жириновский и др. , пожалуйста выбор велик, все честные и добросовестные доктора и кандидаты наук.
Себя выдвигайте, наконец!
В чем вина Путина? Только в том, что люди ему больше других доверяют!