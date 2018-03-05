На церемонии вручения премий Оскар лучшим назван фильм «Форма воды»

Снявший его Гильермо дель Торо стал лучшим режиссёром. Картина победила также в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка».

Френсис Макдорманд названа лучшей актрисой за роль в фильме «Три биллборда». Гэрри Олдман назван лучшим актёром за роль в картине «Тёмные времена». Напомню, он сыграл Уинстона Черчилля. На церемонии в Лос-Анджелесе Олдман благодарил своих близких. Перевод портала «Кинописк».

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за право называться лучшим фильмом на иностранном языке.