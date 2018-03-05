На церемонии вручения премий Оскар лучшим назван фильм «Форма воды»
Снявший его Гильермо дель Торо стал лучшим режиссёром. Картина победила также в номинациях «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучшая музыка».
Френсис Макдорманд названа лучшей актрисой за роль в фильме «Три биллборда». Гэрри Олдман назван лучшим актёром за роль в картине «Тёмные времена». Напомню, он сыграл Уинстона Черчилля. На церемонии в Лос-Анджелесе Олдман благодарил своих близких. Перевод портала «Кинописк».
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за право называться лучшим фильмом на иностранном языке.
Комментарии2
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russkie_za_sverjenie 05 марта 2018 | 10:03
Хороший фильм. Атмосферный. Не то, что мигалковский шлак или бондарчуковский высер типа девятой рвоты.
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 10:21
russkie_za_sverjenie: От хороших фильмов хромосомных воротит. Им нужно видеть , как они всех врагов мочат в сортирах :))) Под вражеский же попкорн.