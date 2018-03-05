В Германии звучат призывы изменить слова национального гимна
Уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг считает, что текст должен быть гендерно нейтральным. Она предлагает изменить слово «отечество» на «родина», а также поменять строчку «Братски с сердцем и рукой». На «отважно с сердцем и рукой».
В начале февраля в Канаде был одобрен закон, который внёс «гендерно нейтральные изменения» в тексте национального гимна.
Комментарии27
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
tks 05 марта 2018 | 09:37
Идиоты! Немецкий гимн - один из самых красивых среди всех гимнов мира! Кому понадобилось текст уродовать!
ivorytower 05 марта 2018 | 10:00
tks: Как истиный херой укранды, ты должен хвалить свой химн. Но это и неудивительно. Скаклоботы уже много лет на русскоязычных форумах, под видом россиян, нахваливают западную "цивилизацию"
vavylo 05 марта 2018 | 10:17
Точно, - бабы нас всех погубят! Пришла пора дать им ассиметрично-гибридный отпор!..Какой именно? - Каждый должен решить для себя сам!.. Лично я побежал за шампанским и конфетами! ))
Йо!
metvlag 05 марта 2018 | 10:01
tks: Не соглашусь. Им бы лучше мелодию поменять.
А то она у них та же, что и при нацистах. как у России сталинский гимн..
мелодия гимна ФРГ та же, что и у Третьего Райха, это тот же "Deutschland,Deutschland über alles", только без первых двух куплетов.
Музыка может и неплохая но ... ассоциации
venezianez49 05 марта 2018 | 10:34
metvlag: "...мелодию поменять..." ................................................
Вам бы, родной, следовало для начала изучить историю вопроса :
Кто автор музыки ?
Для кого и когда она была написана ?
Узнав подробности, Вы, возможно, удержались бы от Вашей привычной изжоги.
mutalug 05 марта 2018 | 10:48
venezianez49: Я люблю получать указания от слабоумных. так что обращайся, не стесняйся.
Дурачок, история вещи включает не только то для кого и когда она была создана, но и как и для чего использовалась.
И вот использование вещи часто и опредеояет то, как ней относятся.
свастика, деби, это древний индуистский символ.
Но теперь в Европе это символ нацизма. Понял, деби? Попробуй понять.
venezianez49 05 марта 2018 | 11:35
mutalug:
Если Вы не понимаете, что музыка гимна нынешней Германии никакого отношения к нацизму не имеет (как и любимые композиторы Гитлера - Вагнер, Легар итд), то это отнюдь не свидетельствует о Вашем высоком и мощном интеллекте, как Вы, видимо, полагаете.
Мне Вас жаль, родной.
Больше не смею отвлекать Вас от Вашей бурной деятельности.
Всего доброго.
mutalug 05 марта 2018 | 11:47
venezianez49: Дорогуша, многие идиоты тоже уверяют, что свастика никакого отношения к нацизму не имеет.
А ты как считаешь?
Насчет легара не знаю, но Вагненр имеет сакмое непосредственное отношение к нацизму.
Один из его предтечей.
И нацисты очень любили исполнять его музыку в концлагерях, непосредственно перед отправкой людей в газовые камеры.
У каждой вещи есть свой провенанс и он определяет отношение к ней.
Вот, скажем, хлебный нож, обычная шьука.
Но если этим ножом перерезали горло человеку, то нормальный человек вряд ли будет использовать его для резки хлеба. Он его выкинет.
Если он, конечно, не садист. Которому приятно предсталять, что отрезая кусок хлеба он перерезает кому-то горло.
Люди, пережившие концлагерь, не могут слушать Вагнера, поэтому в Израиле он не исполняется. Из уважения к их памяти.
hastings 05 марта 2018 | 10:28
tks: как гимн может быть красивым, если в нем нет упоминания геев и мигрантов с Востока? :)
from_russia_with_boyaryshnik 05 марта 2018 | 09:40
Подумал , немцы наконец Алоизыча решили "приподнять" , а тут такая лажа. Нет , не тот немец пошёл нынче.
contador 05 марта 2018 | 09:43
В новую версию гимна внесут слова: Любит нас народ, Меркель нас ведёт.
sg71 05 марта 2018 | 09:45
Скаклам приготовиться. Это, бл..ть, что такое??? А еще ивропейцами себя кличуть..)))
" Ещё нам, братья молодые, улыбнётся судьба.
...
Восторжествуем и мы, братья, в своём краю.
...
И покажем, что мы, братья, казацкого рода."
Примерно так надо изменить: "Ще не вмерло Украино"
epynda 05 марта 2018 | 09:46
В Советские времена, на зоне, педерасты между собой тоже общались и о чём-то говорили....
blindpew_33 05 марта 2018 | 09:46
И чё?
Там много каких призывов звучит, разной степени глупости и упоротости. Это особенность открытого общества со свободой слова. И совершенно не значит, что эти инициативы будут когда-либо реализованы.
Похоже, девачкам в новостной редакции нечем заняться и нечем заполнять колонку.
captainobvious 05 марта 2018 | 09:52
д**илы, б***ь (С)
и с каких это пор слово "родина" стало гендерно нейтральным? оно что, в немецком языке среднего рода?
alaniron 05 марта 2018 | 09:56
Шведы переписывают Библию, где обращение к богу Он, не гендерно. Дедушка Шпенглер был прав.
kondrakr 05 марта 2018 | 09:58
Какая вопиющая дискриминация трусов и безруких.
koleg197 05 марта 2018 | 10:01
и свое имя пусть на Фатиму поменяет сразу
zigfridf 05 марта 2018 | 10:19
И сразу начать исполнять на арабском - авансом, так сказать
svoboda21vek Руслан Харламов 05 марта 2018 | 10:20
наш гимн то же надо изменить на гендерно нейтральный
blindpew_33 05 марта 2018 | 10:59
svoboda21vek: у нас он и так гендерно нейтральный.
И даже без отсылок на какую-либо религию и идеологию, хотя автор вначале продвигал совсем другой вариант, куда более "скрепный". Просто ещё не те времена были.
Так что современный российский гимн очень даже ничего. Надеюсь, дальше менять его не будут, тем более что автор давно уже того-с.
wattman 05 марта 2018 | 10:21
Когда собаке делать нечего...
blindpew_33 05 марта 2018 | 11:01
wattman: Вы хотели сказать, коту? :-)
venezianez49 05 марта 2018 | 10:26
Запад сходит с ума стремительно и бесповоротно.
sergei_tn 05 марта 2018 | 10:34
venezianez49: Но не так как Россия. Не столь радикально.
gaia 05 марта 2018 | 10:51
Нет ребята все не так, надо внести в гимн современные нотки типа: "над горизонтом взошло Солнце с Востока..." или "От нас Аль-Валид и от нас ар-Рашид..."
alexgross022018 05 марта 2018 | 11:14
Рашкованы рады - не одни они идиеты в Европе ;№)) Конечно гансам-фридрихам до тиблей ой как далеко ;))
И не переживайте на слух почти ни чего не изменится, хотя Фатерлянд звучит более мужественно ;)))