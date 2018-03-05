В Германии звучат призывы изменить слова национального гимна

Уполномоченная по вопросам равноправия полов Кристин Розе-Меринг считает, что текст должен быть гендерно нейтральным. Она предлагает изменить слово «отечество» на «родина», а также поменять строчку «Братски с сердцем и рукой». На «отважно с сердцем и рукой».

В начале февраля в Канаде был одобрен закон, который внёс «гендерно нейтральные изменения» в тексте национального гимна.