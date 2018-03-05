Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников принёс извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за то, что якобы его помощник облил её водой и толкнул. Произошедшее – провокация и хулиганство, написал он в Фэйсбуке. Шапошников уверен, что правоохранительные органы во всём разберутся. При этом молодой человек, совершивший нападение, стажёр Мосгордумы. Он не является штатным сотрудником городского парламента.