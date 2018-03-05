Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников принёс извинения кандидату в президенты Ксении Собчак
Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников принёс извинения кандидату в президенты Ксении Собчак за то, что якобы его помощник облил её водой и толкнул. Произошедшее – провокация и хулиганство, написал он в Фэйсбуке. Шапошников уверен, что правоохранительные органы во всём разберутся. При этом молодой человек, совершивший нападение, стажёр Мосгордумы. Он не является штатным сотрудником городского парламента.
Комментарии23
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russkie_za_sverjenie 05 марта 2018 | 09:35
Можно е разделять политвзгляды, можно даже ненавидеть конкретного человека, НО нападать на женщину физически - зашквар для мужика. Дно днищенское Из-за этого упыря в обществе будут думать, что мужчин не осталось.
kottigr1 05 марта 2018 | 09:39
russkie_za_sverjenie:
Если на вас внезапно напали в России, не волнуйтесь.. Нападавших очень легко опознать..
Если не облили мочой - значит это были не офицеры России..
Если не кидались яйцами - значит это были не православные активисты..
Если не закидали фекалиями - значит это были не путинисты..
Если не облили молоком и грязью - значит это были не казаки..
Если не измазали краской - значит это были не крымнашисты..
Если не отрезали голову - значит это были не кадыровцы..
Если не изваляли в дерьме и не посыпали радиоактивным пеплом - значит это были не журналисты ВГТРК..
Если целы остались кредитки, кошелёк и мобильник - значит это были не ополченцы ДНР/ЛНР..
Если нападавшие не приглашают вас на прогулку в лес - значит это не сотрудники СК..
Если не отбили почки - значит это был не ОМОН..
Если не ломали пальцы и не совали бутылки - значит это были не полицейские..
Если не поили чаем и не кололи зонтиком - значит это были не сотрудники ФСБ..
velbkeirf1 05 марта 2018 | 09:49
kottigr1: если ей не разрезали живот и не засунули туда живого зайца значит это были на бандеровцы из УПА
kottigr1 05 марта 2018 | 09:53
velbkeirf1: Бросьте.. Главными специалистами по распятию мальчонок в трусиках на досках с объявлениях и поедателями замерзших снегирей и синичек всегда были журналисты российских СМИ. Они давно уже переплюнули даже стандарты советской журналистики с их "Правдой" за 2 копейки. о которых Вы вспомнили и упомянули..
m_doc 05 марта 2018 | 09:56
kottigr1: Ты полякам предложи бросить. Только сам далеко не улети.
kottigr1 05 марта 2018 | 10:00
m_doc: Советские люди всегда были готовы рассказать о том что думают народы мира.. Вот Вы к примеру, лучше самих поляков знаете о том что им нужно..
m_doc 05 марта 2018 | 10:02
kottigr1: Жалкий лепет оправданья (с)
metvlag 05 марта 2018 | 10:07
m_doc: Поляки тоже хороши, но тут не об этом.
Только такие вот му_доки как этот придурок не поняли, что с Ксенией Анатольевной надо обходиться вежливо.
Потому как она крестница. за нападение на нее накажут показательно.
Вот шапошников это понял и мгновенно извинился
m_doc 05 марта 2018 | 10:15
metvlag: За неумение контролировать язык и за отсутствие воспитания отправляешься в игнор. На старт, внимание, пшёл!
velbkeirf1 05 марта 2018 | 10:00
kottigr1: дружок ты Це европеец и жертва голодомора читай пшеков причем тут копейки
kottigr1 05 марта 2018 | 10:03
velbkeirf1: Ничего не понял.. из Вашей умалишенной терминологии.. Попробуйте изложить Ваши куцые мысли хотя бы на русском языке.
velbkeirf1 05 марта 2018 | 10:10
kottigr1: в свое время под твоим ником был чел менее тупой копировал и гадил по всем веткам по сто раз гебельс вы наш бандеровский оправдываешь Волынь?
m_doc 05 марта 2018 | 09:48
russkie_za_sverjenie: На неё "напали" так же, как она напала на Жирика. Мало того, сначала Собчак ещё и наврала с три короба, что её чуть ли не убить пытались. Но поскольку она не понимает, что такое квадратный сантиметр, ей и в голову не пришло, что она не самая умная и инцидент предусмотрительно снял на видео сам виновник торжества. А дальше С.К. посыпалась.
"Теперь кандидатка заявила, что никто ее не толкал. Поскользнулась и упала она сама. Это выяснилось после просмотра камер видеонаблюдения.
“Сейчас посмотрели камеры — упала я сама, поскользнувшись на воде, ушиблась ногой и головой”, — свидетельствует пост кандидата в президенты.
Где такое возможно - давать показания после просмотра видеокамер?!?! Пральна. В Дурдоме-2. И ей ничуть не стыдно, не сомневаюсь.
kottigr1 05 марта 2018 | 09:56
m_doc: Хамское животное на которое был похож Жириновский, грязно и мерзко оскорбляя оппонентов, нуждалось в срочном охлаждении от перегрева.. Собчак спасла Владимира Вольфыча живительной влагой..
m_doc 05 марта 2018 | 09:58
kottigr1: Предлагаешь вести себя с хамами, как последняя скотина? И чем тогда ты от них отличаешься...
kottigr1 05 марта 2018 | 10:06
m_doc: Хамов всегда нужно ставить на место.. Это идет не только им на пользу, но и влияет на безопасность окружающих их людей..
m_doc 05 марта 2018 | 10:09
kottigr1: Вот Собчачку и поставили, можешь быть доволен. А она ещё и подставилась со своим очередным враньём. Всё получилось, как нельзя лучше. Ни одно животное не пострадало (с)
kottigr1 05 марта 2018 | 10:30
m_doc: Мне понятны Ваши попытки оправдать Жириновского, который совершил хамский, быдлячий поступок, оскорбив своего оппонента.. Ведь это задевает вас за живое.. :)
m_doc 05 марта 2018 | 10:32
kottigr1: Дело шьёшь, начальник (с) Это ты изо всех сил оправдываешь Собчак, а она тебя генетическим отребьем считает. Такая вот загогулина.
kottigr1 05 марта 2018 | 10:36
m_doc: Теперь Вы уже мните себя Собчак, приписывая ей свои мысли ? Может быть Вам стоит принять успокоительное и баиньки.. ?
m_doc 05 марта 2018 | 10:40
kottigr1: Отупел ты от постоянного копипейста в доску. Гугли, ленивец.
nikto_nikak 05 марта 2018 | 10:00
Я так понял очередной бздюхов, насвистывая песенку "Черная коза" (кому интересно -
Зайка я ютубе поет), решил отстажировать то ли кандидата в президены, то ли Жириновский прав....А почему нет? Ну если этот бздюхов стажирует Мосгордуму...))))0
svoboda21vek Руслан Харламов 05 марта 2018 | 10:22
надо из стадиона Лужники сделать колизей и провести бой на смерть Ксении и этого депутата.