Премию Оскар, как лучший фильм минувшего года, получила картина «Форма воды»

Она фигурировала в 13 номинациях, но в итоге получила 4 награды. Это так же «Лучшая работа художника-постановщика», «Лучшая музыка», «Лучший режиссёр».Снявший картину Гильермо дель Торо, получая статуэтку, призвал своих начинающих коллег верить в себя.

«Форма воды» обошла такие ленты, как «Дюнкерк» и «Три биллборда».

Френсис Макдорманд назвала лучшей актрисой за роль в фильме «Три биллборда». Гэрри Олдман назвал лучшим актёром за роль в картине «Тёмные времена».

«Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за право называться лучшим фильмом на иностранном языке.