Премию Оскар, как лучший фильм минувшего года, получила картина «Форма воды»
Снявший картину Гильермо дель Торо, получая статуэтку, призвал своих начинающих коллег верить в себя.
«Форма воды» обошла такие ленты, как «Дюнкерк» и «Три биллборда».
Френсис Макдорманд назвала лучшей актрисой за роль в фильме «Три биллборда». Гэрри Олдман назвал лучшим актёром за роль в картине «Тёмные времена».
«Нелюбовь» Андрея Звягинцева уступила чилийской ленте «Фантастическая женщина» в борьбе за право называться лучшим фильмом на иностранном языке.
Комментарии7
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julia_hooker 05 марта 2018 | 09:44
Смотрел, ну на один раз потянет посмотреть, но если сравнить с "Нелюбовь" Звягинцева, то это как небо и земля - "Нелюбовь" полная кака.
kottigr1 05 марта 2018 | 09:50
julia_hooker: Жаль, что жюри по достоинству не оценило недавний шедевр известного мультипликатора из Кремля.. Наверняка из зависти перед Величием России...
ivorytower 05 марта 2018 | 10:07
kottigr1: Скаклобабуин, а ты у ног Русского Мира трешься из зависти или из ненависти?
kottigr1 05 марта 2018 | 10:21
ivorytower: Шизофрения представляет собой заболевание, относящееся к группе эндогенных психозов, поскольку ее причины обусловлены различными изменениями в функционировании организма, то есть, не связаны с какими-либо внешними факторами.
Один из признаков шизофринии - употребление новых, выдуманных слов, которые понятны только самому человеку. При тяжелом течении шизофрении может развиваться шизофазия, представляющая собой произнесение не связанных между собой слов. Часто эти слова больные соединяют в предложения, соблюдая правильность падежей, но они не имеют никакой лексической (смысловой) связи.
Синдром расстройства мышления – проявляется разноплановостью, разорванностью, символизмом, закупоркой мышления и резонерством. Разноплановость мышления проявляется тем, что незначительные черты вещей и событий воспринимаются человеком, как наиболее важные. Речь при этом обстоятельная с описанием деталей, но расплывчатая и неясная в отношении общей основной мысли монолога больного. Разорванность речи проявляется тем, что человек строит предложения из несвязанных по смыслу слов и фраз, которые, однако, грамматическим связаны верными падежами, предлогами и т.д.
budweiser23 05 марта 2018 | 10:37
ivorytower: kottigr1:Необходимо добавить дружеские рекомендации для нашего объекта исследования!
Курение и алкоголь при шизофрении — под запретом, как и долгое времяпрепровождение перед экраном монитора.От первого лучше вовсе отказаться, а спиртные напитки желательно употреблять лишь изредка и совсем немного. Что касается энергетических безалкогольных напитков, то для больных данным психическим расстройством они под абсолютным запретом. Энергетики, кофе и даже крепкий чай – вредны! Исключить их из рациона следует раз и навсегда.....победа над шизофренией просто так не дается, но с болезнью можно и нужно бороться.
Хохлобот "айваритауэр" риступайте к новой жизни безотлагательно!
budweiser23 05 марта 2018 | 09:54
Пока в путрасии все смотрят всякую дрянь в виде дешёвой милитаристской мультипликации и учат "партнёров" жизни, "партнёры" успевают создавать , смотреть и зарабатывать деньги на красивом и качественном кинематографе, так как жизнь им дана не только для преодоления сплошных трудностей, имитации вставания с колен и псевдо-патриотическом угаре...., диалектика!
alaniron 05 марта 2018 | 09:54
Застой во всех видах деятельности во всем мире. Фильм об ихтиандре просто не о чем. Картинка решает все.