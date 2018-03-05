Посольство США в Турции приостановило свою деятельность из соображений безопасности
Об этом сообщает сайт диппредставительства, не уточняя причин, по которым принято данное решение.
В 2013 году посольство в Анкаре подверглось нападению смертника. Ответственность за это тогда взяли на себя левые радикалы.
Комментарии6
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gvs 05 марта 2018 | 09:12
Это чтобы ежанутый Эрдоган союзникам ничего "хорошего" не сделал )))
ivorytower 05 марта 2018 | 09:34
Либерахнутые говороили же, что весь мир против России. Оказывается, против сЫшЫа
velbkeirf1 05 марта 2018 | 09:29
Посольство США в Турции приостановило свою деятельность\\\\\\\\\\\\\\
По всей вероятности провалилось еще одно покушение на Эрдогашу и Турция закупила глушилки на Кубе ?
ivorytower 05 марта 2018 | 09:36
Уже даже союзники втыкают нож в спину "исключительным". Или это пинок пониже спины?
julia_hooker 05 марта 2018 | 09:46
Ну что можно сказать? Сыкуны они и в Африке сыкуны.
aluksejsilver 05 марта 2018 | 10:09
Вот это союзники!!! Я в шоке!