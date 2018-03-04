Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер от остановки сердца, — об этом сообщает газета La Repubblica.

«Спортсмен умер от остановки сердца по естественным причинам», — заявил главный прокурор города Удине Антонио де Николо. Он назвал странным, что подобное произошло с профессиональным спортсменом, которого постоянно проверяют врачи.

Астори нашли мертвым сегодня в номере отеля, где игроки «Фиорентины» разместились перед матчем с клубом «Удинезе». Ранее сообщалось, что футболист умер во сне.

Все воскресные матчи чемпионата Италии были отменены. Всего на сегодня было запланировано семь матчей, в том числе дерби Милан – Интер.