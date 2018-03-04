Z Архив новостей новости
5 0 6 0
23:03, 04 марта 2018

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер от остановки сердца

Капитан итальянского футбольного клуба «Фиорентина» Давиде Астори умер от остановки сердца, — об этом сообщает газета La Repubblica.
«Спортсмен умер от остановки сердца по естественным причинам», — заявил главный прокурор города Удине Антонио де Николо. Он назвал странным, что подобное произошло с профессиональным спортсменом, которого постоянно проверяют врачи.
Астори нашли мертвым сегодня в номере отеля, где игроки «Фиорентины» разместились перед матчем с клубом «Удинезе». Ранее сообщалось, что футболист умер во сне.
Все воскресные матчи чемпионата Италии были отменены. Всего на сегодня было запланировано семь матчей, в том числе дерби Милан – Интер.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти
>
Не заполнено
Не заполнено

Забыли пароль?

Не заполнено
Не заполнено минимум 6 символов
Не заполнено

На вашу почту придет письмо со ссылкой на страницу восстановления пароля

X
ОТМЕНА

Войти через соцсети:

X Q / 0
Зарегистрируйтесь

Если нет своего аккаунта

Авторизируйтесь

Если у вас уже есть аккаунт

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 2 марта Поздравить…

5 440 6 6482 02.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 26 февраля Поздравить…

5 330 6 6950 26.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Рождённые 1 марта Поздравить…

5 291 6 7523 01.03
Kэхо москвы, день рождения, праздники, общество, события
Блоги

Рожденные 27 февраля Поздравить…

5 261 6 7247 27.02
Kэхо москвы, праздники, общество, день рождения, события
Блоги

Игорь Чубайс автор книги «Чубайс против Путина», доктор философских наук

Русская история, беседа о смыслах (17) Захват власти большевиками означал тотальный разрыв с российской цивилизацией и российской идентичностью. Такой разрыв должен передаваться и в логике повествования данной книги. Поэтому, начиная с этого раздела, я временно ввожу новую, двойную нумерацию страниц. ..

5 132 6 6031 09:15
Kобщество, политика, власть, история, мнения
Голосование
Горбачев для вас положительная или отрицательная историческая фигура?
5 118 6 6704 02.03
Новости

«Парнас» призвал кандидатов в президенты, считающих себя приверженцами демократических ценностей, сняться с выборов Об этом «Эху Москвы» сказал лидер партии Михаил Касьянов…

5 88 6 5856
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель, журналист

2896000

5 168 6 11628 02.03
#слушать 01:47:31 8читать ;смотреть $скачать 24.6 МБ
Kобщество, литература, видео, передачи
Новости

В Петербурге были задержаны и избиты полицией волонтеры штаба кандидата Собчак за надпись на льду «Против Путина» Полиция на вопрос волонтеров о причинах задержания, ответила, что они сделали надпись, оскорбляющую президента России, и никакой статьи не назвали…

5 84 6 6146
Блоги

Кусок эфира

Павел Грудинин: Сталин оценивается большинством россиян как положительная фигура Надо было сделать какой-то образ врага, и они сделали его из Сталина, а в этот момент всю государственную собственность перераспределили между собой…

5 359 6 26600 27.02
Kсталин, история, рф, общество, передачи, политика, грудинин, выборы-2018, мнения
Блоги

В Вашингтоне открылась площадь имени Бориса Немцова В площадь Немцова переименовали участок Висконсин-авеню в Вашингтоне, рядом с посольством России…

5 140 6 11240 27.02
Kобщество, сша, немцов, память, фото, видео, события
Блоги

Сергей Никитский блогер

Митинг «За сильную Россию!» Как видите сами, людей очень много — как говорится, яблоку негде упасть…

5 95 6 8121 03.03
Kобщество, акции, фото, путин, выборы-2018, события
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Алексей Соломин ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Алексей Соломин

2789428

5 97 6 8329 19:05
#слушать 46:18 8читать $скачать 10.6 МБ
Блоги

Катерина Гордеева журналист

С днем рождения, дорогой мой и любимый человек! Я  забрала себе и конспект лекции с правками Михаила Сергеевича, и злополучную фотографию. Она такое напоминание и о триумфе, и предательстве, и о надежде, и об ее крушении. И о том, что все это можно пережить, не оскотинившись…

5 77 6 6728 02.03
Kполитика, общество, мнения
Блоги

Майкл Макфол директор института международных исследований Стэнфордского университета, бывший посол США в России

Памяти Бориса Немцова Борис был убежденным патриотом. Он любил Россию. Он любил русских. Он лелеял идею о том, что Россия станет великой мировой державой…

5 205 6 18224 28.02
Kсша, рф, немцов, мнения
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Ракета «Пальмира» Ракету назвать в честь наших ребят, погибших в Сирии. В честь летчика, героя России Романа Филипова, который подорвал себя, окруженный террористами, со словами: «Это вам за пацанов»...

5 124 6 11442 02.03
Kвооружение, ядерное оружие, рф, власть, путин, сирия, мнения

Популярное за неделю

Новости

Дочь научного руководителя президента утверждает, что Путин – обладатель фальшивой диссертации По ее словам, Путин не имеет никакого отношения к исследовательской работе, которая сделала его кандидатом экономических наук…

5 114 6 52243
Интервью Особое мнение

Владимир Рыжков гость: Владимир Рыжков политик

Сейчас весь мир пребывает в шоке, потому что по картинке это похоже на Северную Корею, но учитывая, что Россия – это все-таки не Северная Корея, — это абсолютно шок…

5 268 6 165234 01.03
#слушать 36:02 8читать ;смотреть $скачать 8.3 МБ
Kполитика, выборы, сетевизор, передачи, видео
Голосование
Согласны ли вы, что присвоение площади в Вашингтоне имени Немцова сделано в пику Москве?
5 119 6 15110 27.02
Блоги

Максим Миронов Профессор IE Business school (Мадрид)

Про аргентинский кокаин, или Почему МИД врет? Если аргентинцы сливают в прессу столько информации, которую больше года скрывали от всех, значит, они не верят, что российские спецслужбы хоть как-то хотят в этом деле помочь, а скорее, пытаются замести следы…

5 568 6 308757 26.02
Kаргентина, рф, наркотики, скандалы, мнения
Блоги

Максим Шевченко журналист

+ Горы аргентинского кокаина Горы аргентинского кокаина Согласитесь, что история с Аргентинским кокаином, который через посольство России доставлялся в Европу, захватывает дух!..

5 133 6 141880 27.02
8читать ;смотреть
Kаргентина, рф, наркотики, видео, мнения
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 6751977
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3326776

Сегодня в эфире