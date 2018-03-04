Взрыв в Лондоне был связан с утечкой газа

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление британской полиции. Пострадавших нет. Жители дома, где прогремел взрыв, были эвакуированы, но сейчас уже могут вернуться. Оцепление с места происшествия уже снято, — говорится в сообщении Скотленд-Ярда. Какие помещения были затронуты взрывом и насколько велик оказался ущерб, полиция не уточняет. Взрыв произошел районе Гарольд-Хилл в северо-восточной части Лондона.