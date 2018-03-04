Путин: Россия никогда не выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов в США
Россия никогда не выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов американского президента, — заявил Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал Эн-Би-Си.
«Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы,
детали и данные, мы их изучим», — сказал Путин и добавил: «Никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США»
Напомним, в списке американского Минюста 13 граждан России и три российские организации. В том числе бизнесмен Евгений Пригожин и «Агентство интернет-исследований», которое называют «российской фабрикой троллей».
Комментарии25
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cpy_on_pycckoe 04 марта 2018 | 23:07
Крыса за портянок костьми ляжет. Какое благородство!
vedma2017 04 марта 2018 | 23:24
cpy_on_pycckoe:
При чем тут "благородство" ?? Они работали по его указанию. За вмешательство в американские выборы его надо судить, первого.
И вообще, путин и благородство - две вещи несовместные.
gs1112 04 марта 2018 | 23:31
Славно март начался, за 4 дня тут тебе и фактическое объявление о начале гонке вооружений, тут тебе и фактическое признание об участии руководства России в организации вмешательства в выборы США. а до выборов еще 2 недели и становится понятно куда мешок кокса в Аргентине пропал..
gordy 04 марта 2018 | 23:43
@Россия никогда не выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов американского президента, ...@
Это он тех граждан успокоил? Выдавать-то их ведь никто его не просил, только некоторым придётся наружу не высовываться?
el_borz 04 марта 2018 | 23:34
Пригожину больше не сидеть на берегах индийского и атлантических окиянов.Вылавят, яйца открутят и оранжевую робу оденут.Будет всю жизнь бобы с кленовым сиропом жрать в компании с мускулистыми неграми и любвеобильными амигами.
nitinol 04 марта 2018 | 23:49
А живы ли они???
begly_ 04 марта 2018 | 23:50
Прийдется этих граждан вертолетами "Морских котиков" вывозить из России. Опыт есть., главное чтобы по пути в Атлантике не обронили..
kaputvsemu 04 марта 2018 | 23:39
Ну да, до выборов, конечно, надо кулачками потрясти и подребезжать в сторону США "мы своих не сдаём". А лугандонские и сирийские ихтамнеты на эту тему патриотично промолчат.
malanoff 04 марта 2018 | 23:12
Россия никогда не выдаст своих граждан....... /Путин/
Господа Чикатило , записывайтесь в Россию табуном ...
nikitin43 04 марта 2018 | 23:35
malanoff: россия в год выдаёт примерно 1000 человек.
skulllll 04 марта 2018 | 23:13
Вонючие прокладки мать родную выдадут стоит только из за океана намекнуть...
xoxlolox 04 марта 2018 | 23:17
skulllll: Согласен ,они даже борьку на мосту грохнули в надежде на милость госдепа ,но опять обосрались ! Впрочем это для них норма !)
metvlag 04 марта 2018 | 23:18
skulllll: А зачем их выжавать,
их и тут придушат за милую душу. Свои придушат. Не американцы.
Иначе их выловят американцы.
Скольких русских хакеров они отловили уже.
так что лучше не рисковать. раз их вычислили, значит дураки они. Не жалко и задавить. Для пущей гарантии.
А то ведь как в одной камере с неграми окажутся, так и сдают всех.
zaxs 04 марта 2018 | 23:17
Что-то вождь впереди паровоза бежит. Ни кто пока еще не требовал выдачи. Что так возбудился -то?
andre_klimov 04 марта 2018 | 23:25
zaxs:
Ну, он же не дурак. Он же понимает, что рыла вокруг него будут лишены доступа ко всему уворованному зныканному стаким непосильным трудом. И эти рыла обратятся к нему. Вот и будет говорить - а это они нам мстят за невыдачу.
prade 04 марта 2018 | 23:37
zaxs: "Что так возбудился -то?"
Он недавно сирийским гриппом болел. Дейр аз-Зара называется. Болезнь все еще дает о себе знать.
liudmilaho 04 марта 2018 | 23:41
zaxs:
Все просто-на воре шапка горит.
agamasat 04 марта 2018 | 23:26
Кремлю наплевать на правовой мир - живут по понятиям средневекового удельного княжества. Вот только хакеры были организованы спецслужбами этого княжества, если что...
prade 04 марта 2018 | 23:31
"Россия никогда не выдаст США своих граждан"
Ну и не выдавай. США сами поймают и вывезут к себе, как только они выйдут из России. Разрешение спрашивать не будут. Полдюжины российских хакеров уже поймали. Остальные тоже последуют за ними.
boda 04 марта 2018 | 23:31
"Россия никогда не выдаст США своих граждан.."Эти граждане были при исполнении как и "ихтамнет", значит не подсудны.
tora_bora66 04 марта 2018 | 23:33
Как показывает опыт Югославии, Ирака и Ливии - когда припрёт, народ выдаёт на расправу не только каких-то хакеров, но и своих президентов...
yuriyp 04 марта 2018 | 23:38
Выдать сообщников- подписать себе приговор...
liudmilaho 04 марта 2018 | 23:39
Все прекрасно понимают почему она их не выдаст.
point3d 04 марта 2018 | 23:39
Вот это правильно.
salut__521 04 марта 2018 | 23:46
Путин говорит прям не как мусор, сдававший и бросавший своих соотечественников пачками где придётся, а как честный фраер. Ну дела...