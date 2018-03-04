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23:01, 04 марта 2018

Италия отказала во въезде российскому сенатору Владимиру Джабарову

Италия отказала во въезде российскому сенатору Владимиру Джабарову, который в составе миссии ПА ОБСЕ должен был наблюдать за проходящими выборами в этой стране, — сообщает Интерфакс.
Джабаров находится под санкциями Евросоюза. При этом, сам он ссылается на решение тбилисской сессии Парламентской ассамблеи. Согласно которому, как утверждает сенатор, когда парламентарий выполняет свои обязанности по линии ОБСЕ, санкции на него не распространяются. По его словам, соответствующую ноту итальянская сторона направила в российское посольство в Риме.
Таким образом, в составе миссии наблюдения ПА ОБСЕ на парламентских выборах в Италии не будет представителей от российского парламента.

Комментарии

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mikhail_spb_ 04 марта 2018 | 23:04


Ишь ты, сенатор.
Решил поехать и понаблюдать за выборами в Европе?
Сиди в своём болоте и вдыхай аромат Родины!

fire1966 04 марта 2018 | 23:07

браво!!! путинским собакам показали на место!!)))

romashka__ 04 марта 2018 | 23:33

Никогда не говори никогда.

gригорьич 04 марта 2018 | 23:39

fire1966: зачем же Вы так о собаках?

gordy 04 марта 2018 | 23:45

Собрался за сыром, да не отобрался?

zapadnay 04 марта 2018 | 23:41

fire1966:
Очень хочется за границу, как же хочется. А тут такой облом: остался без сыра, пасты, тосканского вина. Да и вообще без впечатлений...

kaputvsemu 04 марта 2018 | 23:35

По его словам, соответствующую ноту итальянская сторона направила в российское посольство в Риме.
-------------------------------------------------------
Я угадаю эту мелодию с одной ноты: "Путин - х..ло! Ла-ла-ла-ла-ла!"

timber_head 04 марта 2018 | 23:14

Очередному ушлепку популярно объяснили, что его "ксива" ни на кого в Европе не производит впечатление. Пусть едет за выборами Ына наблюдать - вот там встретят как родного.

paulik69 04 марта 2018 | 23:15

Ха, «сенатор»! Да по тому «сенатору», как и по всем его подельникам, шконка в лагере уж лет двадцать как не плачет -— ревом ревет! Наблюдать он будет, ага, щас....

aleks12 04 марта 2018 | 23:18

Таким образом, в составе миссии наблюдения ПА ОБСЕ на парламентских выборах в Италии не будет представителей от российского парламента
===========================================================
а что,весь рос.парламент занесен в санкции или пробуют пробивать санкционных

tora_bora66 04 марта 2018 | 23:21

Я не нацик, но такая Россия начинает напрягать - Исмаилов, Усманов, Джабаров, Керимов...

el_borz 04 марта 2018 | 23:41

tora_bora66: Видимо тебя умиляет такая Россия как Шац, Кац, Альбац..тора-бора.

anatolr 04 марта 2018 | 23:53

el_borz: Я знаю фамилии получше: Камаз Отходов, Ушат Помоев, Поджог Сараев, Забег Дебилов, Расстрел Арабов и Загон Шакалов! :-)))

Анатолий

begly_ 04 марта 2018 | 23:44

tora_bora66:

Да не, не стоит беспокойства., это только фамилии такие.

gригорьич 04 марта 2018 | 23:46

tora_bora66: Уроженец Самарканда, генерал КГБ, депутат от Биробиджана, специалист по Украине. Вполне интернациональный бандит и прощелыга.

varangian2011 04 марта 2018 | 23:48

tora_bora66: Еще сенатор Джабраилов который в наркотическом угаре прямо в гостинице палил из боевого пистолета, и ему за это только пальчиком погрозили.

kaplan911 04 марта 2018 | 23:25

Пусть в своей стране за выборами наблюдает, облизывая сапог хозяина.
Это вороватое хамлО ничего не чурается.

edun1952 04 марта 2018 | 23:37

А понаблюдать за нищетой и разрухой в своем регионе недосуг.

ivan127_4 04 марта 2018 | 23:37

Свобода у европейцев трактуется всегда в свою сторону. Ну так пусть же ни одного итальянца, а лучше ни одного европейца, на наших выборах тоже не будет. Это было бы справедливо.

vilingrad 04 марта 2018 | 23:46

ivan127_4: наших выборах тоже не будет."
На выборах? На ваших? А куда вы выдвигаетесь? В районные дворники? Как конкуренты-не подсиживают? Стукните в полицию, чтобы самому заводному по вашему доносу срок навесили: и вы у цели... в смысле с метлой:)

gригорьич 04 марта 2018 | 23:49

ivan127_4: на наших выборах
============
У вас выборы? С этого момента подробнее, пожалуйста

che21 04 марта 2018 | 23:39

Пусть хряк сидит в свом свинарнике

vilingrad 04 марта 2018 | 23:42

сам он ссылается на решение тбилисской сессии Парламентской ассамблеи. Согласно которому, как утверждает сенатор, когда парламентарий выполняет свои обязанности по линии ОБСЕ, санкции на него не распространяются."
Ну пустите меня, пустите! Дайте душой отдохнуть! И пармезана чуть-чуть... минестроне...кусочек настоящей лазаеьи...

hammiak 04 марта 2018 | 23:46

как же так? они хоть знают КОГО не пустили и что бывает за это? щас будет ответ симметрический! Путиллегенция, готовьте письмо их главному, срочно!

podwodnik 04 марта 2018 | 23:52

Ты их в дверь - они в окно. Так хочется в ненавистную "гейропу" что кушать не могут :).

perrrkele_sattan 04 марта 2018 | 23:52

Джабаров, чурка, иди баранов пасти/заседай в госдуре. Чё тебя, недоделанную обезьяну, к людям потянуло?

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