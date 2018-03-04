Италия отказала во въезде российскому сенатору Владимиру Джабарову, который в составе миссии ПА ОБСЕ должен был наблюдать за проходящими выборами в этой стране, — сообщает Интерфакс.

Джабаров находится под санкциями Евросоюза. При этом, сам он ссылается на решение тбилисской сессии Парламентской ассамблеи. Согласно которому, как утверждает сенатор, когда парламентарий выполняет свои обязанности по линии ОБСЕ, санкции на него не распространяются. По его словам, соответствующую ноту итальянская сторона направила в российское посольство в Риме.

Таким образом, в составе миссии наблюдения ПА ОБСЕ на парламентских выборах в Италии не будет представителей от российского парламента.