Полиция начала проверку после нападения на кандидата в президенты Ксению Собчак
Нападавший задержан и направлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, — сообщает"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД
Инцидент произошел на дне рождения Михаила Горбачева на выходе из Петровского путевого дворца. Собчак рассказала «Эху Москвы», что мужчина толкнул ее и она упала. Затем нападавший вылил на нее какую-то жидкость с криком «это за Жириновского». Злоумышленника задержала личная охрана Горбачева, полиция приехала через 40 минут.
Нападавшего Ксения Собчак назвала Аланом Дзуцевым — помощником главы Мосгордумы Алексея Шапошникова. При этом пресс-секретарь чиновника Полина Орехова заявила, что модой человек не является помощником председателя Мосгордумы, ни официальным, ни на общественных началах.
Комментарии8
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peshehonez 04 марта 2018 | 23:22
Полиция начала проверку... а могла ли она увернуться, а не спровоцировали она окружающую среду, а может он отбивался от её домогательств...
всё должно быть проверено на следственных экспериментах
kotbajune 04 марта 2018 | 23:25
peshehonez:
И есть ли следы побоев у обоев (у обоих - для вшивых душой)
serg2010 04 марта 2018 | 23:22
Мелкое хулиганство.
ivfn 04 марта 2018 | 23:46
serg2010:
//Собчак рассказала «Эху Москвы», что мужчина толкнул ее и она упала.//
Ее никто не толкал. Она запнулась и сама упала. А водй облили это нормально. Жириновского мужчину ,в два раза старше облила водой и ничего.
canary 04 марта 2018 | 23:50
serg2010: мелкое, но политическое хулиганство.
rips3 04 марта 2018 | 23:47
Кстати, когда на укараине , которой собчак хочет отдать Крым с миллионами российских граждан, когда кандидата в президенты и зеленкой обливали, и били, и в мусорный бак совали, никаких дел не завозились.
Так может дурочке ксюше как то определиться, защиты полиции она хочет, или что бы русские жили как на укараине..?
ed10075 04 марта 2018 | 23:48
Когда страной управляет криминал, закон подменяют понятия. На хамство - хамством, на агрессию - ещё большей агрессией. Собчак дали понять, что ей не стоит расчитывать на скидку по гендерному признаку.
nemes 04 марта 2018 | 23:52
1-й - Навальный.
2-й Собчак.
3-й ???