Полиция начала проверку после нападения на кандидата в президенты Ксению Собчак

Нападавший задержан и направлен в территориальный отдел полиции для разбирательства, — сообщает"Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу городского управления МВД

Инцидент произошел на дне рождения Михаила Горбачева на выходе из Петровского путевого дворца. Собчак рассказала «Эху Москвы», что мужчина толкнул ее и она упала. Затем нападавший вылил на нее какую-то жидкость с криком «это за Жириновского». Злоумышленника задержала личная охрана Горбачева, полиция приехала через 40 минут.

Нападавшего Ксения Собчак назвала Аланом Дзуцевым — помощником главы Мосгордумы Алексея Шапошникова. При этом пресс-секретарь чиновника Полина Орехова заявила, что модой человек не является помощником председателя Мосгордумы, ни официальным, ни на общественных началах.