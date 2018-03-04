Два автобуса столкнулись в Подмосковье

По предварительным данным, погибли два человека, — сообщает ТАСС есть погибшие, — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Авария произошла в Домодедовском районе, на трассе М-4. Один автобус следовал из Москвы в Киров, а второй — из Москвы в Волгоград. Один из них упал в кювет.

Между тем, в ГИБДД сообщают о резком увеличении числа аварий в Москве и Подмосковье из-за снегопада. На трассе «Дон» произошло несколько ДТП с участием 17 машин. Пострадавшх нет.

На трассе М-2 рейсовый автобус столкнулся со снегоуборочным КАМАЗом. Один человек погиб и трое ранены.