В Москве не хватает снегоплавильных мощностей для уборки такого объема выпавшего снега
Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут», — написал он.
По словам мэра, в такой ситуации в первую очередь следует расчищать дороги и обеспечивать работу общественного транспорта. После этого будут чистить дворы и тротуары, а затем — парковки.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что сегодняшний снегопад в Москве может стать одним из самых сильных для этого времени за последние 68 лет. В Гидрометцентре отмечают, что неполные сутки в столице выпала почти треть месячной нормы осадков.
Снегопад в московский регион пришел вместе с балканским циклоном и может стать самым мощным для этого дня за последние 60 лет наблюдений, рассказал «Эху Москвы» специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец. В конце недели опять ожидается похолодание, температура будет на 3-4 градуса ниже климатической нормы, добавил Евгений Тишковец.
Комментарии16
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malanoff 04 марта 2018 | 22:07
Удивительно , что Собянин 4 марта , весной , проснулся как сурок и вспомнил о нехватке снегопловильных мощностей в столице России. Какой дурак за него голосовал ? Наверно Путин.
russkie_za_sverjenie 04 марта 2018 | 22:11
malanoff: Мощностей не хватает, но деньги под эти мощности из бюджета роспилят.
nikitin43 04 марта 2018 | 22:16
russkie_za_sverjenie: в москве на социальные расходы на 1 человека в 30 раз больше чем в россии
lenin3 04 марта 2018 | 22:18
malanoff: в сентябре, видимо, опять за Собакина будет Путин голосовать. Второй раз такую ошибку, как с Навальным,когда Собакин при всем админресурсе еле отскочил, они не допустят..
ostanovka 04 марта 2018 | 22:16
А вы в Магадане займите. Или на Воркуте.
stebinmaku 04 марта 2018 | 22:19
Нету силы в мэрских плавках
в свете мартовских осадков,
перед Женским днём, для справки..,
Не пора ли уж в отставку?
max3446 04 марта 2018 | 22:23
Я как эксперт полагаю, что в этом виноваты: ничтожество навральный, Яшин, Гудков, Митрохин и прочая либеральная шваль, которые за свой счет не построили такие заводы по выплавке снега
vlad_sabbath 04 марта 2018 | 22:49
max3446: Дурак ты, а не эксперт.
wtrn 04 марта 2018 | 22:43
Одолжите у МО РФ автомобильные инсинераторы...их у них имеются...
hello_kiddy 04 марта 2018 | 22:45
ну снег путинскими боевыми лазерами можно расплавить...
vlad_sabbath 04 марта 2018 | 22:47
ХВАТИТ ВРАТЬ !!!!!
Снег лежит НЕДЕЛЯМИ, перекрывая путь пешеходам, а местами и машинам, никто и НЕ ПЫТАЕТСЯ его убирать, а собянину, видишь ли, плавильных мощностей не хватает!!
А как только соберется десяток-другой человек, которых достала точечная застройка вместо спортплощадок и отмена строительства детских садов, так тут же налетает трактор и начинает чистить снег прямо давя людей!! (как сегодня на Ленинском!)
ЭТО ЧТО ТАКОЕ??! СОБЯНИН, давай В ОТСТАВКУ !!!!!!!!!!! ДОСТАЛ !!
ilyache 04 марта 2018 | 23:21
vlad_sabbath:
Вы дублируете пост
Может быть вы бот или просто фрик
ilyache 04 марта 2018 | 23:26
vlad_sabbath:
Я вижу что есть заказчик у этого. Пожалуйста просвятите нас кто он.
Хватит врать!!!))))
vlad_sabbath 04 марта 2018 | 23:38
ilyache: Заказчик - это Я сам. Просто меня достал наш градоначальник. И не только меня. Спасибо что заметили - стало быть, прочитали. А значит, я не зря сдублировал пост ))
edun1952 04 марта 2018 | 23:19
Зато для Путин -шоу всегда всего в избытке.
alexander25101977 04 марта 2018 | 23:48
Как так? Уничтожить США мощностей хватает, а убрать столицу от снега нет? Господин Собянин, не позорьте солнцеликого, который поёт совершенно другое. Быстро найдите мощности.