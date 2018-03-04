Сегодняшние матчи чемпионата Италии отменены в связи с внезапной смертью футболиста Фиорентины Давиде Астори
Тело Астори без признаков жизни обнаружили в гостиничном номере в городе Удине, куда его команда приехала на очередной матч Серии А итальянского чемпионата. Футболисту был всего 31 год. Давиде – воспитанник Милана, но выступал совсем за другие клубы – Кальяри, Рому и вот теперь Фиорентину. За свою недолгую жизнь он успел сыграть и 14 матчей за Скуадру Адзурру, в которых он забил один гол. В клубе причину смерти Астори не уточняют, однако из некоторых источников удалось узнать, что он скончался во сне. Возможно, причиной стала внезапная остановка сердца. Астори мог оказаться в России. На него несколько лет назад претендовали Спартак, Анжи и Зенит, но он предпочел остаться в Италии.
Всего в серии А было отменено 7 матчей, в том числе миланское дерби Милан – Интер.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
thesonhuman 04 марта 2018 | 23:01
Бегают через силу, это не спорт, а зарабатывание денег не краю...