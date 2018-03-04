Сегодняшние матчи чемпионата Италии отменены в связи с внезапной смертью футболиста Фиорентины Давиде Астори

Тело Астори без признаков жизни обнаружили в гостиничном номере в городе Удине, куда его команда приехала на очередной матч Серии А итальянского чемпионата. Футболисту был всего 31 год. Давиде – воспитанник Милана, но выступал совсем за другие клубы – Кальяри, Рому и вот теперь Фиорентину. За свою недолгую жизнь он успел сыграть и 14 матчей за Скуадру Адзурру, в которых он забил один гол. В клубе причину смерти Астори не уточняют, однако из некоторых источников удалось узнать, что он скончался во сне. Возможно, причиной стала внезапная остановка сердца. Астори мог оказаться в России. На него несколько лет назад претендовали Спартак, Анжи и Зенит, но он предпочел остаться в Италии.

Всего в серии А было отменено 7 матчей, в том числе миланское дерби Милан – Интер.