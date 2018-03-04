Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета утверждает, что научная диссертация Путина фальшивая
Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета Ольга Литвиненко утверждает, что научная диссертация Владимира Путина фальшивая. Об этом она рассказала в интервью Радио «Свобода». По словам Литвиненко, ее отец, Владимир Литвиненко, который был научным руководителем Путина в 90-е годы организовал незаконный бизнес по изготовлению диссертаций. «Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рэм Вяхирев там защищался, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков, и Путин воспользовался услугами своего ставленника,» – сказала Ольга Литвиненко. По ее словам, Путин за диссертацию скорее всего не платил. Возможно, это была благодарность отца за помощь в получении должности ректора, отметила Литвиненко.
О наличии плагиата в диссертации Владимира Путина известно уже давно, эта информация вряд ли вызовет в обществе резонанс. Такое мнение высказал «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.
По опубликованным еще в 2006 году данным, существенная часть диссертации Владимира Путина скопирована из книги профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда.
Комментарии46
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mikhail_spb_ 04 марта 2018 | 22:05
В общем, многие видные жулики, воры и бандиты получили незаконные научные звания в этой подпольной диссеродельной мастерской.
А нацдилер разве хуже?
russkie_za_sverjenie 04 марта 2018 | 22:09
mikhail_spb_: Путин показал мультфильм о том, как может нанести ракетный удар по любой точке земного шара. А о том, как может победить бедность и коррупцию в России, даже мультфильм не показал.
etofeasko 04 марта 2018 | 22:11
гарный высер появился аккурат перед 18 марта.
До этого эту "дочку которая паровозом еще и своего отца сдала" видимо держали в подвалах кровавой кэбни!
Хохол, иди уже отопление прикрути - шоколатье ждет.
book_publisher 04 марта 2018 | 22:12
"Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета утверждает, что ..."
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Пипец ректору!
etofeasko 04 марта 2018 | 22:23
следующая новость будет:
Угрожал изнасиловать эту "дочку" 30 тысяч раз, если её папа не напишет ему работу.
Ну что бы в модном тренде быть.
metvlag 04 марта 2018 | 23:14
book_publisher: Нет, публичная моя,
все будет тип-топ у ректора.
Факт известный 12 лет.
Вскрыли этот бак с дерьмом американцы в 2006 г7. Указали, чтог основная часть диссертации Путина просто скопипизжена из статьи двух американских профессоров абсолютно дословно. Статья аж 1978 г.
Ну а дочка ректора просто поссорилась с папой, уже давно.
теперь вот с ним воюет, из Чехии кажется.
Папа миллиардер, но жадный, наверное хочет в саван карманы пришить.
Это Россия твоя мать.
pna 04 марта 2018 | 23:16
book_publisher:
Да нет. Ничего ректору не будет. Его дочка давно бузит и на нее никто не обращает внимание. У нее польский паспорт. А отец, ректор Горного, забрал у нее дочь, т.е. свою внучку.
plat32 04 марта 2018 | 23:27
book_publisher: Пипец ректору!
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А он не умер ещё?
prutkov100 04 марта 2018 | 22:56
А , у него вообще есть что нибудь не фальшивое ? Даже рожи во всех вариантах (удмурт итд) и то фальшивые .
peshehonez 04 марта 2018 | 22:59
"Ты жива ль ещё, моя дочурка?
Жив и я, привет тебе, привет.
Поступила ты со мной, как урка.
Ждёт тебя от Путина ответ"
nanaryfour 04 марта 2018 | 22:18
mikhail_spb_: А ещё Путен приставал к Насте Рыбке.
captain_ 04 марта 2018 | 22:24
Раша:
- Брехливая страна
- злая страна
- агрессивная страна
- 404 страна
теперь и
- фальшивая страна!
Полный набор!
"И почему вы нас, русских, все не любите?.."
pna 04 марта 2018 | 23:13
mikhail_spb_:
А Путин когда-нибудь воспользовался своей ученой степенью? Я ни разу нигде не видел чтобы он рядом со своей фамилией писал к.э.н.
Хотя с другой стороны у него высокий индекс цитирования и индекс Хирша не плохой.
curious69_ 04 марта 2018 | 23:30
pna: Хотя с другой стороны у него высокий индекс цитирования
Ну да... Цитирование его БРЕДА о ракетах с ядерным двигателем , уже зашкаливает все мыслимые пределы.
abbc 04 марта 2018 | 23:51
pna: ее не обязательно использовать. Но не имея ученой степени в нашей стране трудно чего-то добиться существенного. Ученая степень - престиж, статус для элит.
plat32 04 марта 2018 | 23:25
mikhail_spb_: А нацдилер разве хуже?
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Нацлидер не может быть в отстающих, он всегда впереди!
Банды.
igorrrpadlowitchs 04 марта 2018 | 22:06
' научная диссертация путина фальшивая'- а какая она еще может быть у гопника?
nikitin43 04 марта 2018 | 22:19
igorrrpadlowitchs: холуй собчака , березовского и ельцина .воровать по крупному начал в питере - доклад Марины Салье....
kottigr1 04 марта 2018 | 22:07
Всех удивило бы если бы у Путина диссертация была НЕ фальшивая.. А к этому фальшивому самозванцу в РФ все уже привыкли..
olexa30 04 марта 2018 | 22:07
т. Путин, вы небольшой ученый....
edyunia 04 марта 2018 | 22:11
olexa30: \\т. Путин, вы небольшой ученый....\\
Зато великий неук.
malanoff 04 марта 2018 | 22:14
olexa30: т. Путин, вы небольшой ученый..."
==================
в языкознании не познавший толк,
а я простой российскийй заключеный
и мой товарищ серый брянский волк
noxepy_1488 04 марта 2018 | 22:42
malanoff: Слушаешь нашего Галича?
edyunia 04 марта 2018 | 22:44
noxepy_1488: \\Слушаешь нашего Галича?\\
Ты тоже из рода Гинзбургов?
malanoff 04 марта 2018 | 23:01
noxepy_1488: "Слушаешь нашего Галича?"
====================
А кто у вас там в портянках Галич ?
Это песня на стихи Иосифа Алешковского , которую пел и Владимир Высоцкий
Товарищ Сталин, Вы - большой ученый,
В языкознаниях большой вы корифей.
А, я простой советский заключённый,
Не коммунист, и даже не еврей.
А, я простой советский заключённый,
Не коммунист, и даже не еврей.
За что сижу я, по совести не знаю,
Но прокуроры, видимо, правы.
Сижу теперь я в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке, Вы.
Сижу теперь я в Туруханском крае,
Где при царе сидели в ссылке, Вы.
Ну, что ж, сижу я в Туруханском крае,
Здесь надзиратели, строги, и грубы,
Я всё, конечно, это понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.
Я всё, конечно, это понимаю,
Как обостренье классовой борьбы.
Идет ли дождь, иль веет снег, над нами,
Мы здесь работаем, с утра и до утра.
Вы, здесь из искры раздували пламя,
Спасибо Вам, я греюсь у костра.
Вы, здесь из искры раздували пламя,
Спасибо Вам, я греюсь у костра.
Ну, а, вчера мы хоронили двух марксистов,
По-братски их накрыли кумачом.
Один из них был правым уклонистом,
Второй, как оказалось, ни при чём.
Один из них был правым уклонистом,
Второй, как оказалось, ни при чём.
Для Вас в Москве, открыт музей подарков,
Сам Исаковский песни пишет Вам.
А, нам читает у костра - Петрарка,
Фартовый парень - Ося Мальдештам.
А, нам читает у костра - Петрарка,
Фартовый парень - Ося Мальдештам.
- - - - - - - -- -
Живите тыщу лет, товарищ Сталин!
Пускай в тайге придётся сгинуть мне.
Пусть будет больше, чугуна, и стали,
На душу населения в стране.
Пусть будет больше, чугуна, и стали,
На душу населения в стране.
- - - - - - - -
ys171717 04 марта 2018 | 22:14
Урфин Джюс изначально был фальшив во всем, и в первую очередь в том, что он, якобы ратовал за правовое государство и за защиту прав россиян. Его интересовало лишь власть и бабло. Пахан, одним словом.
mancuss 04 марта 2018 | 22:21
- Войско взбунтовалось! Говорят,царь - ненастоящий.
ushkujnik 04 марта 2018 | 22:23
Да у нас это давняя и закоренелая традиция...
Покупка - дипломов, званий, должностей, голосов, свободы, ну и далее - по списку...
antimalin 04 марта 2018 | 23:22
ushkujnik: Покупка - дипломов, званий, должностей, голосов, свободы, ну и далее - по списку...
__________________________________
Не думаю, что покупка.
У меня самого защищенная докторская диссертация в области естественных наук.
Я никому не платил.
Просто такие стандарты.
Не совру, если оценочно скажу про 50 % заимствований - плагиата в моей диссертации.
Высокие ученые-профессора согласились, что моя диссертация заслуживает докторской степени.
Так что я - доктор наук.
Защитил диссертацию на английском языке в одном из вузов Германии
curious69_ 04 марта 2018 | 23:52
antimalin: Ну английский язык не помеха. Интересно бы ознакомиться... Люблю естественные науки ,в отличии от гуманитарных " как бы наук". Только не говорите , что столь таинственная Ваша работа содержит секреты России.
razval74 04 марта 2018 | 22:25
Товарищ Путин, вы большой ученый.
aleks50 Алексей Клубников 04 марта 2018 | 22:28
ВВ. врун, вор надо же иметь такие инициалы.
ergep 04 марта 2018 | 22:29
Мало того что украл, так еще и у пиндосов проклятых стырил!
askol2016 04 марта 2018 | 22:34
В общем-то, это известно давно, но интересно узнать это от человека, который был непосредственным свидетелем и участником этого мошенничества Путина. Хотя, если честно, по сравнению с общим количеством и тяжестью его преступлений, начиная с работы в мэрии спб, это семечки.
j_partizan 04 марта 2018 | 22:34
Как я понимаю, Ольга Литвиненко попала под санкции, а возвращаться в помойку, созданную её отцом, ой как не хочется, вот и сдаёт делишки отца.
А то, что диссертации у чинуш липовые, оно и ежу понятно.
svetalana 04 марта 2018 | 22:35
Ну, то, что этот троечник сам диссертацию не написал бы ни за что - поверить легко. Но вот сама ситуация, когда дочка отца родного сдала... про Павлика Морозова ей в детстве рассказывали?
nothing_doing2 04 марта 2018 | 22:35
Ничё, полония на всех литвиненковых найдется
v1nc 04 марта 2018 | 22:36
Да у этого ядерного шантажиста и клептократичного маньяка не только диссертация но и вся жизнь фальшивая!..Сплошная спецоперация!...Наполненная комплексами, паранойей,ложью, убийствами и воровством!...Сплошное "ихтамнет".
tcheslav 04 марта 2018 | 22:57
И она еще там говорит, что является дочерью Путина и обещал подарить ей какое нибудь месторождение бриллиантов.
michello 04 марта 2018 | 23:09
Мочить в сортире, замучаетесь пыль лотать,
Сопли жевать. Какая, блин, диссертация?!,
alarich 04 марта 2018 | 23:13
Хоть ссы в глаза - божья роса. Скажут что это У.Кинг и Д.Клиланд тащили абзацами мысли Владимира Владимировича.
kondrakr 04 марта 2018 | 23:22
Тоже мне "новость". О копировании работ других авторов без ссылок и о том, откуда были скопипащены разные части "диссертации" Путина было известно уже лет пять назад.
kaplan911 04 марта 2018 | 23:29
Сам он хоть......настоящий ?!
Забываться начал.........повторяется часто, сам того не замечая.
kaplan911 04 марта 2018 | 23:34
Ну нахрена козе...... баян ?
vsveter 04 марта 2018 | 23:47
Подленькая и гаденькая выросла дочка, да ещё и лживая.
При всём уважении к Горному институту, ну кто там мог написать за Вяхирева работу «Стратегия многопрофильной инвестиционной деятельности транснациональной газовой компании в условиях российской экономики»?
Ну никак не Горный. Вяхирев был прекрасный и интересный докладчик и по вопросам стратегии выступал часто на самом высоком научном уровне. Ну а защищал докторскую скорее всего в Московском нефтяном институте.
Путина можно ещё обвинить и в том, что он украл алфавит у Кирилла и Мефодия и использовал его без ссылки в своей работе.
komar 04 марта 2018 | 23:48
Такое заявление точно на ПМЖ тянет.
Что не сделаешь ради ПМЖ?