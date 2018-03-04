Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета утверждает, что научная диссертация Путина фальшивая

Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета Ольга Литвиненко утверждает, что научная диссертация Владимира Путина фальшивая. Об этом она рассказала в интервью Радио «Свобода». По словам Литвиненко, ее отец, Владимир Литвиненко, который был научным руководителем Путина в 90-е годы организовал незаконный бизнес по изготовлению диссертаций. «Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рэм Вяхирев там защищался, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков, и Путин воспользовался услугами своего ставленника,» – сказала Ольга Литвиненко. По ее словам, Путин за диссертацию скорее всего не платил. Возможно, это была благодарность отца за помощь в получении должности ректора, отметила Литвиненко.

О наличии плагиата в диссертации Владимира Путина известно уже давно, эта информация вряд ли вызовет в обществе резонанс. Такое мнение высказал «Эху Москвы» политолог Станислав Белковский.

По опубликованным еще в 2006 году данным, существенная часть диссертации Владимира Путина скопирована из книги профессоров Питтсбургского университета Уильяма Кинга и Дэвида Клиланда.