В Мосгордуме опровергли информацию о том, что мужчина, напавший на Собчак, является помощником Алексея Шапошникова

В Мосгордуме опровергли информацию о том, что мужчина, напавший на Ксению Собчак, является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом заявила пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова.

«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов», — сказала она «РИА Новости». Орехова отметила также, что нападавший не является помощником главы Мосгордумы в том числе и на общественных началах.

Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напали на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Михаила Горбачева. Мужчина толкнул Собчак и облил водой с криком «это за Жириновского». Нападавшего задержали сотрудники личной охраны Горбачева. Собчак пожаловалась в твиттере, что полиция ехала около 40 минут. Личность нападавшего установлена, его зовут Алан Дзуцев.