В Мосгордуме опровергли информацию о том, что мужчина, напавший на Собчак, является помощником Алексея Шапошникова
В Мосгордуме опровергли информацию о том, что мужчина, напавший на Ксению Собчак, является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом заявила пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова.
«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов», — сказала она «РИА Новости». Орехова отметила также, что нападавший не является помощником главы Мосгордумы в том числе и на общественных началах.
Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напали на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Михаила Горбачева. Мужчина толкнул Собчак и облил водой с криком «это за Жириновского». Нападавшего задержали сотрудники личной охраны Горбачева. Собчак пожаловалась в твиттере, что полиция ехала около 40 минут. Личность нападавшего установлена, его зовут Алан Дзуцев.
Комментарии17
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
mikhail_spb_ 04 марта 2018 | 22:03
Может, это кадыркин пехотинец, но пока без оружия?
doc8_vikt 04 марта 2018 | 22:13
ДОКУМЕНТ: "Ускорить процесс канонизации Владимира Путина". Обращение «Национального комитета +60» к Патриарху Кириллу (Гундяеву)
По случаю триумфального послания Президента РФ «Национальный комитет +60» обращается к Патриарху Кириллу с молитвенной просьбой - ускорить процесс канонизации Почетного гражданина СПб ВВП!
Последнее чудо случилось на ОИ-2018 – по милости Божией и благодаря молитвам ВВП наша хоккейная сборная оказалась на спортивном Олимпе! Надо понимать, что предстоящие выборы, несомненно, покажут всему миру горячее желание россиян иметь во главе РФ в ближайшие десятилетия только Путина! Сложная внешнеполитическая обстановка требует сплочения россиян вокруг апостольской фигуры нацлидера, а шутовское мелькание Жириновского и Собчак на телеэкранах явно не способствует патриотической «монолитизации» страны. Представляется, что по воле Божией РПЦ совместно с ЦИК должны «поработать над устранением» этих грешников, наносящих ущерб авторитету Великой державы! Только единство нации на основе традиций и ценностей позволит осуществить прорывное развитие РФ! Полагаем, что будущий результат выборов, близкий к заветным 86 %, по сути, будет означать общенародный плебисцит за ПОЖИЗНЕННОЕ ПРАВЛЕНИЕ РФ ПУТИНЫМ, предположительно до 2040 года! Однозначно, особое почитание верующими БЛАГОВЕРНОГО ВЛАДИМИРА получит подтверждение 18 марта, что позволит РПЦ объявить миру new АПОСТОЛА!
el_borz 04 марта 2018 | 22:45
doc8_vikt: Видимо ваше вживление в образ доктора сыграло плохую шутку вашей психики и организма. Канатчикова дача,ваше лекарство.....и как можно быстрее.
kriimsdyk 04 марта 2018 | 23:00
doc8_vikt: Я горячо поддерживаю не только канонизацию, но и мумификацию уважаемого Ладимладимыча.
kottigr1 04 марта 2018 | 22:04
ЭТОНЕНАШОСЛАН! - прокомментировали в Мосгордуме...
tks 04 марта 2018 | 22:05
Неужто уже уволить успели?
oto_davar 04 марта 2018 | 22:55
tks: //Неужто уже уволить успели? //
==================
И уволили, и она сама себя облила, и где он мог взять воду на морозе? На морозе холодную воду не пьют и не льют.
Настамнет.
eule 04 марта 2018 | 22:12
А то, что она сама упала, никто ее не толкал, почему Эхо не пишет?
spb_aborigen 04 марта 2018 | 22:26
eule: А ты свидетель? )
alalrom 04 марта 2018 | 22:46
spb_aborigen: "eule: А ты свидетель? ) "
Нет, он не свидетель, он один из генетического отребья
eule 04 марта 2018 | 23:33
spb_aborigen: Вот что она сама написала в Инстаграм:
«Только что, в центре Москвы, на выходе с дня рождения Михаила Горбачева, на меня напал человек, облил, слава богу, что водой.сейчас посмотрели камеры- упала я сама поскользнувшись на воде-ушиблась ногой и головой .«
ushkujnik 04 марта 2018 | 22:31
Дешёвый пиар при-дворной и на-домной "оппозиционерки"...
Никакова криативу!..
chichanik 04 марта 2018 | 22:37
Может,племянник?
estate_photo 04 марта 2018 | 22:44
Их там нет
j_partizan 04 марта 2018 | 22:58
Вот так медленно, начиная с 90-х годов, наша страна сползла на дно. В результате, кроме вони не осталось ничего.
klegg 04 марта 2018 | 23:00
А царь то - не настоящий!!!!!
j_partizan 04 марта 2018 | 23:13
klegg: А царь то - не настоящий!!!!!
______
Уже второй "глава" государства, который заканчивает свою карьеру позором.
Вовремя надо уходить, а не ждать, когда проводят свистом.