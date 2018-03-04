Футболисты «Локомотива» сыграли вничью со «Спартаком» в московском дерби в рамках 21-го тура чемпионата России
Встреча, состоявшаяся на поле железнодорожников, завершилась со счетом 0:0.
Как сообщает «Интерфакс», на трибунах, несмотря на снегопад, присутствовало более 20 тысяч зрителей.
В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом», а «Спартак» примет «СКА-Хабаровск».
Комментарии1
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djuga 04 марта 2018 | 21:10
Не показывать такие матчи на общедоступном ТВ - свинство!
Канделаки на мыло!