Футболисты «Локомотива» сыграли вничью со «Спартаком» в московском дерби в рамках 21-го тура чемпионата России

Встреча, состоявшаяся на поле железнодорожников, завершилась со счетом 0:0.

Как сообщает «Интерфакс», на трибунах, несмотря на снегопад, присутствовало более 20 тысяч зрителей.

В следующем туре «Локомотив» сыграет на выезде с екатеринбургским «Уралом», а «Спартак» примет «СКА-Хабаровск».