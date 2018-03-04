Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета утверждает, что научная диссертация Путина фальшивая

Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета Ольга Литвиненко утверждает, что научная диссертация Владимира Путина фальшивая. Об этом она рассказала в интервью Радио «Свобода». По словам Литвиненко, ее отец, Владимир Литвиненко, который был научным руководителем Путина в 90-е годы организовал незаконный бизнес по изготовлению диссертаций. «Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рэм Вяхирев там защищался, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков, и Путин воспользовался услугами своего ставленника,» – сказала Ольга Литвиненко. По ее словам, Путин за диссертацию скорее всего не платил. Возможно, это была благодарность отца за помощь в получении должности ректора, отметила Литвиненко.

Невозможно проверить, кто именно делал диссертацию Владимира Путина, но то, что это плагиат, достоверно известно. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из основателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.