Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета утверждает, что научная диссертация Путина фальшивая
Дочь ректора Санкт-петербургского горного университета Ольга Литвиненко утверждает, что научная диссертация Владимира Путина фальшивая. Об этом она рассказала в интервью Радио «Свобода». По словам Литвиненко, ее отец, Владимир Литвиненко, который был научным руководителем Путина в 90-е годы организовал незаконный бизнес по изготовлению диссертаций. «Тогда был бум, все хотели стать кандидатами или докторами наук. На основе плагиата делались различного рода диссертации для высокопоставленных лиц. И Рэм Вяхирев там защищался, и сын Вяхирева, и Виктор Зубков, и Путин воспользовался услугами своего ставленника,» – сказала Ольга Литвиненко. По ее словам, Путин за диссертацию скорее всего не платил. Возможно, это была благодарность отца за помощь в получении должности ректора, отметила Литвиненко.
Невозможно проверить, кто именно делал диссертацию Владимира Путина, но то, что это плагиат, достоверно известно. Об этом «Эху Москвы» рассказал один из основателей сетевого сообщества «Диссернет» Андрей Заякин.
Комментарии80
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aviator69 04 марта 2018 | 22:11
Так ведь не только научная диссертация фальшивая, но и сам президент - фальшивка.
a_111111 04 марта 2018 | 22:13
Отца слила...
kalabria 04 марта 2018 | 22:17
были бы на дебатах ПЕРЕСИДЕНТ ,Ксения могла бы тыкать диссертацией в евойную наглую морду
v1nc 04 марта 2018 | 22:40
Да у приблатнённого гопника не только диссертация, но и вся жизнь фальшивая!..Сплошная спецоперация,наполненная только ложью, лицемерием,убийствами и воровством!...Это же надо суметь такие погоняла по жизни приобрести - "моль", "окурок", "нацист"!
grigorcar 04 марта 2018 | 22:50
кака мелочь! ну, не писал, и че? он же молодец, орел и сильный!
в конце концов, он же мог написать? ну, не написал вчера, напишет завтра!
а ваще, павлик морозов, ты че свово батю вложила? ну семейка! один торгует краденым, другая - язычница.
с кем приходится работать!
edun1952 04 марта 2018 | 23:14
Научная деятельнось ограничилась изучением похабных анекдотов.