На границе России и Украины образовалась пробка около 4 км

В ней стоит около 250 машин.

Транспорт скопился на выезде из России на пункте пропуска Троебортное брянской таможни, — сообщает на сайте российской Федеральной таможенной службы. Как уточнили в пресс-службе центрального управления ФТС, машины скопились из-за того, что накануне вечером, в украинская сторона из-за снегопадов приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию.