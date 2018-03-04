На границе России и Украины образовалась пробка около 4 км
В ней стоит около 250 машин.
Транспорт скопился на выезде из России на пункте пропуска Троебортное брянской таможни, — сообщает на сайте российской Федеральной таможенной службы. Как уточнили в пресс-службе центрального управления ФТС, машины скопились из-за того, что накануне вечером, в украинская сторона из-за снегопадов приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию.
Комментарии30
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shlevet 04 марта 2018 | 21:02
Вместо того чтобы прыгать, лучше бы снег убирали
ura_123 04 марта 2018 | 21:21
shlevet: И не говори! Вот ведь брянчане ленивые)))
boooben 04 марта 2018 | 22:17
Россияне бегут из России, переполняемые восторгом? )))
kotbajune 04 марта 2018 | 22:22
Что, змирзли, какло-маугли?
r88w556xl4 04 марта 2018 | 22:33
boooben: Жрачку хохлам замерзающим везут, не то, что бы с восторгом, но зарабатывают.
timwlad66 04 марта 2018 | 22:56
r88w556xl4: Евреи большевики бандеровцы продразверстки начали и борьбу с кулачеством и всех в лагеря без отдыха загоняют.Так что кто не в карателях у евреев,тот заключённый в работающий на еврейскую большевистскую бандеровская власть.
ihor_syvoryj 04 марта 2018 | 22:30
shlevet: А чо не возмущаешься, шо расеяне кивскую хунту снабжают?
lenin3 04 марта 2018 | 21:09
Бег из России, после послания Федсобрания, ускорился...
nanaryfour 04 марта 2018 | 21:20
lenin3: Вата убехает от путенского рэжима в процветающую Украину с мин. зарплатами по две штуки баксов.
andreyoo 04 марта 2018 | 21:28
lenin3: Бег из России, после послания Федсобрания, ускорился...
---
Экспорт, батенька, экспорт. продуктов питания.
ura_123 04 марта 2018 | 21:33
andreyoo: Экспорт продуктов???
В Украину???
"Они там что,с ума посходили?"(с)
На сколько там рассеюшка нарастила закупки православного пальмового маслица,на 50% ?
andreyoo 04 марта 2018 | 21:38
ura_123: Экспорт продуктов???
В Украину???
---
Да. Только не "в", а "на". А в остальном вы правы.
estamp 04 марта 2018 | 21:56
ura_123: "Хозяйке на заметку".
Россия экспортирует в аграрную сверхдержаву в 5 раз больше продовольствия, чем импортирует оттуда.
А там пальмовое масло или еще какое, вам виднее.
r88w556xl4 04 марта 2018 | 22:35
ura_123: К твоему сведению, вторым в мире после Китая потребителем пальмового масла является Европа, где оно рекомендовано даже для детского питания.
kottigr1 04 марта 2018 | 21:41
andreyoo: Потянулись нищие россияне батрачить на Украину... Что же теперь будут врать путинские опарыши про украинских гастарбайтеров.. !?
rips3 04 марта 2018 | 21:33
lenin3: конечно, это же 1/10 часть населения России гастерит на украине... , а это в очереди в благополучную богатую укараину те стоят, у кого талоны на ежатину кончились.
haldey 04 марта 2018 | 21:09
А где вата, ругающая Собянина за плохую борьбы со снегом. На Украину такое писать нельзя, хозяин ругать будет, без пайки оставит!
snikkersnepper 04 марта 2018 | 21:16
Шел четвертый год жестокой и непримиримой войны...
justlooking 04 марта 2018 | 21:23
Как, прямо к бандеровцам 4 км очередь? В самое логово?
xoxlolox 04 марта 2018 | 21:39
justlooking: Это танково десантная бурятская дивизия футболистов едут ! Завтра петька-синяк всем хохлам расскажет что непобедимая армия верных шумерских сынов степки бандуры ,обратила их всех в бегство, лишь только они заспивали щеневмерлу !
leomosk16 04 марта 2018 | 21:29
////
shlevet
Вместо того чтобы прыгать, лучше бы снег убирали////
А они не могут.....(((
У этого быдла еще с колбасно-нацистского Быдломайдана кастрюли на тыквах остались, вот они и не видят где убирать снег надо....((((
alexandr_l 04 марта 2018 | 21:35
leomosk16: Ну вот, нормальная тролльская лексика. А чего прикидывался болельщиком Явлинского ?
vlabumur 04 марта 2018 | 21:47
alexandr_l: А чего прикидывался болельщиком Явлинского ?
++++++++++++++++++++++++++
А Явлинский разве не пригоженский тролль.
Он правильные вещи говорит? но тролли разные нужны тролли разные важны.
enerom 04 марта 2018 | 22:55
leomosk16: Оставайтесь на линии - ваше мнение важно для нас...
gригорьич 04 марта 2018 | 21:55
Нехай щастить!
ivan127_4 04 марта 2018 | 22:03
в украинская сторона из-за снегопадов приостановила пропуск грузового автотранспорта на свою территорию.
_______
Хохлы не в состоянии почистить у себя снег?
pavelmistery 04 марта 2018 | 22:25
ivan127_4: Даже великая Россия с не менее великим президентом не может справится с обычной уборкой снега в центре столицы, а ты тут про хохлов... ))
ivan127_4 04 марта 2018 | 22:57
pavelmistery: Вот если бы эхо написало, что это наши прекратили пускать к себе машины из хохляндии из-за снегопада, тогда твой высер был бы верен. А так.... можешь с Венедиктовым спорить, я всего лишь слова эха привел
timwlad66 04 марта 2018 | 22:53
Господа в студии 112 в Киеве,вот это сообщение о блокаде прохода товаров транзитом и на внутреннем рынке Украины о чем вы и сейчас и говорите оправдывая это якобы тем воображают законы,говорит о том что ваша политическая система сама себя прокормить не может и кинулись проводить карательные лекции против населения Украины и занимающихся транзитными перевозками через Украины проводя операцию продразверстки что и приведет к голодомору от отсутствия тепла и продуктов.
Корреспондент в передаче Донбасс,реалии прямо сказали.в реальности нарушения закона нет.
Но политическая власть Украина начала раскулачивание всех предпринимателей.
На Украине реально правит еврейская большевистская власть мародеров.И слава Богу,что СССР развалили .
neon999 04 марта 2018 | 23:11
С чего бы писать про пробки на границе со страной от которой оттяпали кусок ?