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21:00, 04 марта 2018

В Москве не хватает снегоплавильных мощностей для уборки такого объема выпавшего снега

Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.
«Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут», — написал он.
По словам мэра, в такой ситуации в первую очередь следует расчищать дороги и обеспечивать работу общественного транспорта. После этого будут чистить дворы и тротуары, а затем — парковки.
Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что сегодняшний снегопад в Москве может стать одним из самых сильных для этого времени за последние 68 лет. В Гидрометцентре отмечают, что неполные сутки в столице выпала почти треть месячной нормы осадков.

Комментарии

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pavlovsky 04 марта 2018 | 22:46

Плавить снег - самый русский бизнес! Будем наращивать мощности, и точно займем лидирующие позиции в мире по объему переплавленного снега! Привлечем нанотехнологии и доблестный ВПК

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captainobvious 04 марта 2018 | 22:52

хотелось бы знать, кто же разворовал московские снегоплавилки? опять "кооператив Озеро"? на дачах Медведева, Сечина, Миллера, Володина проверьте! не удивлюсь, если московские снегоплавилки работают себе за высокими заборами элитных поместий, плавят снег на всю катушку, пока мы, москвичи тут ноги и руки себе ломаем... за одно и мусоросжигательные печи там посмотрите, уверен, и они там где-то припасены на черный день.

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neon001 04 марта 2018 | 23:04

продайте ракету кинжал в индию и купите эти машины.

svenik 04 марта 2018 | 23:06

Собачятин запел.
Кормушку решил пополнить комбикормом.

Зато вчерашний концерт оказался удачливым - все налоги и бабаоси на кащея не жалко...Цирк продолжается ... впереди еще 18 веков.

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