В Москве не хватает снегоплавильных мощностей для уборки такого объема выпавшего снега

Об этом в своем блоге сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Никакой трагедии, конечно, не произойдет. Город будет функционировать в нормальном режиме, тем не менее, очевидно, что проблемы с вывозом снега будут», — написал он.

По словам мэра, в такой ситуации в первую очередь следует расчищать дороги и обеспечивать работу общественного транспорта. После этого будут чистить дворы и тротуары, а затем — парковки.

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что сегодняшний снегопад в Москве может стать одним из самых сильных для этого времени за последние 68 лет. В Гидрометцентре отмечают, что неполные сутки в столице выпала почти треть месячной нормы осадков.