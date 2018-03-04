Социал-демократическая партия Германии одобрила создание коалиционного правительства с блоком ХДС/ХСС
Социал-демократическая партия Германии одобрила создание коалиционного правительства с возглавляемым Ангелой Меркель блоком ХДС/ХСС.
Новый кабинет министров Германии может быть сформирован уже в ближайшие недели, — сообщает агентство Рейтер
Германия была без нового правительства 161 день – это самый длительный период в истории страны.
Сообщается, что социал-демократы получат шесть постов в правительстве, он могут возглавить, в частности, министерства финансов и иностранных дел.
Канцлером в новом правительстве останется Меркель.
Комментарии1
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abuvgrobu 04 марта 2018 | 20:59
Смотришь на Германию, смотришь на США, на туже Британию у которой нет даже конституции и понимаешь что настоящая демократия и свобода слова у нас в России.