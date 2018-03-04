Социал-демократическая партия Германии одобрила создание коалиционного правительства с блоком ХДС/ХСС

Социал-демократическая партия Германии одобрила создание коалиционного правительства с возглавляемым Ангелой Меркель блоком ХДС/ХСС.

Новый кабинет министров Германии может быть сформирован уже в ближайшие недели, — сообщает агентство Рейтер

Германия была без нового правительства 161 день – это самый длительный период в истории страны.

Сообщается, что социал-демократы получат шесть постов в правительстве, он могут возглавить, в частности, министерства финансов и иностранных дел.

Канцлером в новом правительстве останется Меркель.