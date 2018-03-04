Полуобнаженная активистка движения «Фемен» попыталась помешать Сильвио Берлускони проголосовать на выборах
Полуобнаженная активистка движения «Фемен» попыталась помешать проголосовать на выборах бывшему премьер-министру и лидеру партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Как сообщает газета «Карьера делла сера», полуобнаженная девушка с криками «Берлускони, твое время истекло» забралась на стол избирательной комиссии. Берлускони в ответ улыбнулся, а девушку задержала полиция. Сообщается, что эта акция протеста не помешала Берлускони сделать свой политический выбор.
В Италии сегодня проходят парламентские выборы. На прошлых выборах, в 2013 году на избирательном участке с Берлускони произошел похожий инцидент. Тогда его атаковали три активистки «Фемен».
Комментарии5
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alo0000 04 марта 2018 | 20:37
2050 год. Официальная хроника. Руководители государств Трамп, Сидзинпинь, Путин и Меркель присутствовали на похоронах премьера Берлускони.
curious69_ 04 марта 2018 | 20:47
Эта ДУРА и не подозревает, что порадовала старика своим "полуобнажением"...
velbkeirf1 04 марта 2018 | 20:50
Полуобнаженная активистка движения «Фемен...........
Обидно за наших п усирайтов и здесь отстаем
josepp 04 марта 2018 | 21:07
Молодец. Порадовала старика.
ushkujnik 04 марта 2018 | 22:27
"Полуобнажённая..."
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Вот непутёвая! Перед Сильвио можно было бы и полностью обнажиться...