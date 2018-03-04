Полуобнаженная активистка движения «Фемен» попыталась помешать Сильвио Берлускони проголосовать на выборах

Полуобнаженная активистка движения «Фемен» попыталась помешать проголосовать на выборах бывшему премьер-министру и лидеру партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони. Как сообщает газета «Карьера делла сера», полуобнаженная девушка с криками «Берлускони, твое время истекло» забралась на стол избирательной комиссии. Берлускони в ответ улыбнулся, а девушку задержала полиция. Сообщается, что эта акция протеста не помешала Берлускони сделать свой политический выбор.

В Италии сегодня проходят парламентские выборы. На прошлых выборах, в 2013 году на избирательном участке с Берлускони произошел похожий инцидент. Тогда его атаковали три активистки «Фемен».