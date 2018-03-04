В Мосгордуме опровергли информацию о том, что мужчина, напавший на Собчак, является официальным помощником Шапошникова
В Мосгордуме опровергли информацию о том, что мужчина, напавший на Ксению Собчак, является официальным помощником председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова. Об этом заявила пресс-секретарь Шапошникова Полина Орехова.
«Правоохранительные органы разбираются в причинах произошедшего, мы также ждем результатов», — сказала она «РИА Новости». Орехова отметила также, что нападавший не является помощником главы Мосгордумы в том числе и на общественных началах.
Ранее кандидат в президенты Ксения Собчак сообщила, что на нее напали на мероприятии, посвященном празднованию дня рождения Михаила Горбачева. Мужчина толкнул Собчак и облил водой с криком «это за Жириновского». Нападавшего задержали сотрудники личной охраны Горбачева. Собчак пожаловалась в твиттере, что полиция ехала около 40 минут. Личность нападавшего установлена, его зовут Алан Дзуцев.
Комментарии16
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mikhail_spb_ 04 марта 2018 | 20:39
Никто уже и не сомневается в моральных и культурных качествах этих джигитов, для которых ударить или оскорбить женщину - наслаждение.
na555 04 марта 2018 | 21:44
mikhail_spb_: Это вы про Жирика?
jjtompson 04 марта 2018 | 21:45
Ихтамнет
grishakras 04 марта 2018 | 20:44
В Мосгордуме с негодованием отвергли.....
В МИДе с негодованием отвергли.......
В Госдуме с негодованием отвергли....
Ребята , вы что дебилы? Смените пластинку.
kaplan911 04 марта 2018 | 20:47
Кавказец.....мужчина......облил женщину ?!
Не, портянка.......у которых нет даже пола.
abuvgrobu 04 марта 2018 | 20:53
Как наши либералы не любят получать в ответ. Она искренне жалуется что её облили водой, а Жириновского ей обливать было можно? И про нападение Ксюшадь наврала, кроме воды в лицо ей ничего не было.
ivfn 04 марта 2018 | 21:03
abuvgrobu:
Позднее Telegram-канал Mash опубликовал видео "нападения". Видно, что никто Собчак не толкал, не ронял. То есть она публично соврала. Парень вежливо сказал "Ксения Анатольевна, это вам за Жириновского" и плеснул в неё водичкой. Собчак споткнулась каблуком о ковёр и завизжала "Вы ох*ели что ли, молодой человек, бл*дь!".
Это что? Это президент ?
oldcitizen 04 марта 2018 | 21:23
ivfn: Это что? Это президент ?
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К сожалению, мы не знаем, как поведёт себя нынешний пересидент в аналогичной ситуации. Пока он передвигается под тройным кольцом охраны. Если гуляет по Академгородку, то на крышах сидят снайперы. Если едет по городу то на 28 затонированных машинах на огромной скорости по зачищенным улицам. Поэтому, не смоделировать. Невозможно сравнивать. Нет эталона.
ivfn 04 марта 2018 | 23:12
oldcitizen:
Я имел ввиду. мат -перемат.!!!!
А облили водой и что? Жириновского можно. Мужчину в два раза старше нормально Собчак не тронь. Нужно себя держать достойно
ivfn 04 марта 2018 | 23:15
oldcitizen:
Кстати первых лиц государства во всем мире охраняют. В России наверное самая маленькая охрана.
А вот когда женщина ,кандидат в президенты матом кроет как сапожник ,это не годится.
zoohost 04 марта 2018 | 23:22
oldcitizen: Можно только точно сказать, что для Дмитрия Анатольевича заботятся, чтобы сверху конденсат от кондиционера со здания не накапал на голову. Ходят по всем комнатам здания, где есть наружные блоки, перед приезом ДАМа и заставляют выключать кондеи) Мы, правда, как только проверка ушла, тут же опять включили. Не париться же летом
mg_vr 04 марта 2018 | 21:05
что я сразу и сказал - помощник-то липовый, как и дебаты, как и кандидаты
oldcitizen 04 марта 2018 | 21:05
Сейчас окажется, что это был внештатный помощник, которому отказали от должности буквально вчера.
chichanik 04 марта 2018 | 21:08
племянник
na555 04 марта 2018 | 21:47
Кто бы сомневался, он уволился еще в прошлом году по новой российской традиции и находился в отпуске после продолжительной болезни.
grigorcar 04 марта 2018 | 23:02
пахнет дешевой провокацией. зря Собчак повелась на подставу, поспешив назвать фамилии и должности. взяли же пацана? ну, и пусть бы органы озвучивали адреса и явки. сейчас ее же обвинят в организации имитации нападения с целью пиара себя и дискредитации кристально белой мосгордумы.