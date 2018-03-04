Путин: Россия никогда не  выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов в США

Россия никогда не выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов американского президента, — заявил Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал Эн-Би-Си.

«Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы,

детали и данные, мы их изучим», — сказал Путин и добавил: «Никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США»

Напомним, в списке американского Минюста 13 граждан России и три российские организации. В том числе бизнесмен Евгений Пригожин и «Агентство интернет-исследований», которое называют «российской фабрикой троллей».