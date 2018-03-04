Путин: Россия никогда не выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов в США
Россия никогда не выдаст США своих граждан, обвиняемых в хакерских атаках в период выборов американского президента, — заявил Владимир Путин в интервью, фрагмент которого опубликовал американский телеканал Эн-Би-Си.
«Я знаю, что они не представляют российское государство, российские власти. Что именно они делали, понятия не имею. Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы,
детали и данные, мы их изучим», — сказал Путин и добавил: «Никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США»
Напомним, в списке американского Минюста 13 граждан России и три российские организации. В том числе бизнесмен Евгений Пригожин и «Агентство интернет-исследований», которое называют «российской фабрикой троллей».
Комментарии67
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
laotszy 04 марта 2018 | 21:47
Выдать-это тоже самое,что Путину самому туда на суд явиться...он ажно разбежался.
alehan00074 04 марта 2018 | 22:07
Никогда не говори никогда, путя:()) а потом могут и сами забрать!
varangian2011 04 марта 2018 | 21:50
Непонятно, для чего он тогда просит чтобы ему предоставили доказательства, если он все равно никого не собирается выдавать. Или он желает посмотреть, есть ли среди подозреваемых он сам.
kaplan911 04 марта 2018 | 21:50
А кто у них что-то ПРОСИТ ?!
Захотят - заберут. Легко. Вместе с выступающим.
idshoohov 04 марта 2018 | 21:55
"Если они и сделали что-то, то пусть американские коллеги предоставят нам материалы,
детали и данные, мы их изучим», — сказал Путин и добавил: «Никогда Россия не экстрадирует своих граждан, также как и США» "
Так зачем американцам предоставлять материалы, если виновных всё равно не выдадут?
gelont 04 марта 2018 | 22:06
путин лишает их , санкционных , профсоюзной путевки в штаты . Пусть бы прокатились за счет госдепа . С отелем не обманут , все включено - и переоденут , и с голода не помрут , в баньку сводят и на прогулку .
shalunok 04 марта 2018 | 22:19
Выдать то, конечно не выдаст, но если кто попадет нашим "партнерам" (сиречь: врагам) в руки, то Россия откажется не задумывыясь.