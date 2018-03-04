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20:30, 04 марта 2018

В подмосковном городе Истра под тяжестью снега обрушилась крыша строящегося катка

Обстоятельства ЧП выясняются. ТАСС передает, что пострадавших нет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал«чрезвычайной» ситуацию в Подмосковье из-за снегопада. По его словам, ночью с 3 на 4 февраля произошли обрывы линий электропередачи.

Комментарии

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kottigr1 04 марта 2018 | 20:32

Вы спросите.. Причем здесь Украина ?

aleksandr39 04 марта 2018 | 21:07

kottigr1: Ополченцы начали процесс образования ИНР ( Истринская Народная Республика ) .

ginbin_ 04 марта 2018 | 22:36

Как там на Рублевке, провода целы? Удивительная избираемость погоды.

curious69_ 04 марта 2018 | 20:36

Никогда не было и вот опять. Качество СТРОГОГО следования СНИП - зашкаливает. Всё правильно - грамотность строителей в феодальной ВЕРТИКАЛЕ не должна превышать грамотности самого вождя , который на весь мир нёс БРЕД о ракетах с НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ ядерными двигателями.

grigol331 04 марта 2018 | 22:35

curious69_: Никогда не было и вот опять
_______
Было-было. И никакой это не снег, а помет мигрирующих питерских бакланов. Там они крышу склевали, а в Истре отбомбились. Пластик дооолго переваривается.

klukvik 04 марта 2018 | 20:46

вот и название путинской ракете - "Истра"

nikruchev 04 марта 2018 | 20:54

А они каток для лета проектировали? А зимой у нас иногда и снег выпадает. Да не так и много в этом году снега

haldey 04 марта 2018 | 21:00

nikruchev: kottigr1: curious69_: klukvik: Ватные палочки, Вы читать умеете? Каток строится! Не удивлюсь, что это было временное перекрытие, новость то на ЭМ...

benin_papa__ 04 марта 2018 | 21:29

haldey:
Трудная у Вас задача - отмывать добела черного кобеля.
https://www.meteovesti.ru/news/63655865288-istre-tyazhestyu-snega-obrushilas-krysha-katka

norma5 04 марта 2018 | 21:32

haldey: Россия не уникальное место в мире, где зимой снега по УЗИ и мороз. И катки в аналогичных местах строят в больших количествах. Просто надо не воровать.

grigol331 04 марта 2018 | 22:31

norma5: Просто надо не воровать
_______
Нет, сынок, это фантастика (с).

grigol331 04 марта 2018 | 22:28

haldey: Не удивлюсь, что это было временное перекрытие, новость то на ЭМ...
______
Я бы сказал даже кратковременное по продолжительности его жизни, зато на снимке видно, что строители думали, что оно отнюдь и очень даже не временное.

P.S, Если вате не нравится сей портал, то на хрена она здесь мучаться? Аль мазохист?

curious69_ 04 марта 2018 | 23:44

haldey: //Не удивлюсь, что это было временное перекрытие,//
Вы по наивности будете долго удивляться , но СНИПы распространяются и на ВРЕМЕННЫЕ технологически промежуточные конструкции. Но ВОРАМ ,экономящих на всём , кроме своего кармана - СНИП не указ.

world_nail 04 марта 2018 | 20:59

"под тяжестью снега обрушилась крыша" - не, это не снег - это замаскированный лошарами-дипломатами полтонны кокса.

rabin_tagor 04 марта 2018 | 21:00

Странно. Написано про снегопад 3-4 февраля. Целый месяц ждали.

nikto_nikak 04 марта 2018 | 21:07

Беспомощное его воробейшество.... А тут оказывается работать таки нужно....А сколько в Подмосковье "блатных" строительных организаций! Они и конкурсы выигрывают и откаты дают....Все как всегда...Но виноват таки снег...

buva53 04 марта 2018 | 22:36

Это новость?? А то, что в подмосковном Волоколамске прошёл 4 000 митинг против властей - об этом ЭХО молчит, это для него не новость.

alalrom 04 марта 2018 | 22:53

Если оборонкой руководит технически безграмотный доХтор технических наук, то и этот каток проектировали такие же безграмотные "специалисты", сыночки и дочурки кого надо.

grigorcar 04 марта 2018 | 22:54

кто проектировал? кто проводил экспертизу? кто отбирал подрядчика?
сколько можно?
когда, наконец, снег запретят, а гидрометеоцентр пересажают?

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