В подмосковном городе Истра под тяжестью снега обрушилась крыша строящегося катка
Обстоятельства ЧП выясняются. ТАСС передает, что пострадавших нет.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал«чрезвычайной» ситуацию в Подмосковье из-за снегопада. По его словам, ночью с 3 на 4 февраля произошли обрывы линий электропередачи.
Комментарии19
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kottigr1 04 марта 2018 | 20:32
Вы спросите.. Причем здесь Украина ?
aleksandr39 04 марта 2018 | 21:07
kottigr1: Ополченцы начали процесс образования ИНР ( Истринская Народная Республика ) .
ginbin_ 04 марта 2018 | 22:36
Как там на Рублевке, провода целы? Удивительная избираемость погоды.
curious69_ 04 марта 2018 | 20:36
Никогда не было и вот опять. Качество СТРОГОГО следования СНИП - зашкаливает. Всё правильно - грамотность строителей в феодальной ВЕРТИКАЛЕ не должна превышать грамотности самого вождя , который на весь мир нёс БРЕД о ракетах с НЕСУЩЕСТВУЮЩИМИ ядерными двигателями.
grigol331 04 марта 2018 | 22:35
curious69_: Никогда не было и вот опять
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Было-было. И никакой это не снег, а помет мигрирующих питерских бакланов. Там они крышу склевали, а в Истре отбомбились. Пластик дооолго переваривается.
klukvik 04 марта 2018 | 20:46
вот и название путинской ракете - "Истра"
nikruchev 04 марта 2018 | 20:54
А они каток для лета проектировали? А зимой у нас иногда и снег выпадает. Да не так и много в этом году снега
haldey 04 марта 2018 | 21:00
nikruchev: kottigr1: curious69_: klukvik: Ватные палочки, Вы читать умеете? Каток строится! Не удивлюсь, что это было временное перекрытие, новость то на ЭМ...
benin_papa__ 04 марта 2018 | 21:29
haldey:
Трудная у Вас задача - отмывать добела черного кобеля.
https://www.meteovesti.ru/news/63655865288-istre-tyazhestyu-snega-obrushilas-krysha-katka
norma5 04 марта 2018 | 21:32
haldey: Россия не уникальное место в мире, где зимой снега по УЗИ и мороз. И катки в аналогичных местах строят в больших количествах. Просто надо не воровать.
grigol331 04 марта 2018 | 22:31
norma5: Просто надо не воровать
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Нет, сынок, это фантастика (с).
grigol331 04 марта 2018 | 22:28
haldey: Не удивлюсь, что это было временное перекрытие, новость то на ЭМ...
______
Я бы сказал даже кратковременное по продолжительности его жизни, зато на снимке видно, что строители думали, что оно отнюдь и очень даже не временное.
P.S, Если вате не нравится сей портал, то на хрена она здесь мучаться? Аль мазохист?
curious69_ 04 марта 2018 | 23:44
haldey: //Не удивлюсь, что это было временное перекрытие,//
Вы по наивности будете долго удивляться , но СНИПы распространяются и на ВРЕМЕННЫЕ технологически промежуточные конструкции. Но ВОРАМ ,экономящих на всём , кроме своего кармана - СНИП не указ.
world_nail 04 марта 2018 | 20:59
"под тяжестью снега обрушилась крыша" - не, это не снег - это замаскированный лошарами-дипломатами полтонны кокса.
rabin_tagor 04 марта 2018 | 21:00
Странно. Написано про снегопад 3-4 февраля. Целый месяц ждали.
nikto_nikak 04 марта 2018 | 21:07
Беспомощное его воробейшество.... А тут оказывается работать таки нужно....А сколько в Подмосковье "блатных" строительных организаций! Они и конкурсы выигрывают и откаты дают....Все как всегда...Но виноват таки снег...
buva53 04 марта 2018 | 22:36
Это новость?? А то, что в подмосковном Волоколамске прошёл 4 000 митинг против властей - об этом ЭХО молчит, это для него не новость.
alalrom 04 марта 2018 | 22:53
Если оборонкой руководит технически безграмотный доХтор технических наук, то и этот каток проектировали такие же безграмотные "специалисты", сыночки и дочурки кого надо.
grigorcar 04 марта 2018 | 22:54
кто проектировал? кто проводил экспертизу? кто отбирал подрядчика?
сколько можно?
когда, наконец, снег запретят, а гидрометеоцентр пересажают?