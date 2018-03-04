В подмосковном городе Истра под тяжестью снега обрушилась крыша строящегося катка

Обстоятельства ЧП выясняются. ТАСС передает, что пострадавших нет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал«чрезвычайной» ситуацию в Подмосковье из-за снегопада. По его словам, ночью с 3 на 4 февраля произошли обрывы линий электропередачи.