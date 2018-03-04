Власти Москвы предупредили о новом снегопаде, который начнется вечером 7 марта и продлится весь день 8

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Снегопад, который начался в Москве этой ночью, продлится до завтрашнего утра. Два этих снегопада, как ожидается, принесут около месячной нормы осадков. Столичные власти призвали водителей сегодня отказаться от поездок на автомобиле, метро перешло на усиленный режим работы.