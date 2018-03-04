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20:04, 04 марта 2018

Власти Москвы предупредили о новом снегопаде, который начнется вечером 7 марта и продлится весь день 8

Об этом заявил заместитель мэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков. Снегопад, который начался в Москве этой ночью, продлится до завтрашнего утра. Два этих снегопада, как ожидается, принесут около месячной нормы осадков. Столичные власти призвали водителей сегодня отказаться от поездок на автомобиле, метро перешло на усиленный режим работы.

Комментарии

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sasass 04 марта 2018 | 20:17

Если власть снег опять не смогут убрать ,то праздник 8 Марта может медным тазом накрыться...)))

evgollius7 04 марта 2018 | 20:21

sasass: вонючка , это не зачёт . Алексей Алексеевич Венедиктов окончил школу с углубленным изучением французского языка. В армии не служил из-за слабого зрения. Потом учился на вечернем отделении пединститута на историческом факультете и работал вначале лаборантом в учебном заведении, потом почтальоном. При этом активно пользовался возможностью читать не только отечественные печатные издания, но и зарубежную прессу, сравнивая подачу новостей и формируя собственное мнение.

Получив высшее образование, с 1978 года 20 лет был учителем истории в школе, отличник народного образования РФ. Вместе с тем, необходимо отметить, что в одном из своих интервью для журнала «Максим», Венедиктов признавался, что у него были сексуальные отношения со старшеклассницами, которых он соблазнял, используя свой статус . Интересно , а статья за педофилию имеет срок давности ? Представьте, Вы мать или отец 17- летней девушки, которая только готовиться окончить школу, и продолжить обучение в университете.
Как бы вы отнеслись к такому учителю истории?
Позволили Вы своему ребенку ходить в такую школу и посещать уроки этого педофила?
И как Вам господа родители такая педофильская отмазка «..ты ставишь барьер, но тебя соблазняют. И сил сопротивляться нет: двадцать два года, гормоны» Если прочитать биографию Алексея Алексеевича Венедиктова рисуется картина опытного журналиста: работал корреспондентом в горячих точках, награжден государственными наградами и самое главное занимает должность главного редактора известной радиостанции «Эхо Москвы».
Возникает вопрос!
Так может ли человек быть журналистом и влиять на общественное мнение при этом быть моральным уродом с педофильскими наклонностями?

velbkeirf1 04 марта 2018 | 20:44

evgollius7: скажи по честному ты была одна из этих страшнокласниц?

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