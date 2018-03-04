Большинство членов СДПГ поддержали формирование правящей коалиции с консервативным блоком ХДСХСС
Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал CDF. Журналисты делают такой вывод после подсчета почти 80% голосов. Голосование проводилось с 20 февраля по 2 марта. Его официальные результаты ожидаются в ближайшие минуты.
Комментарии2
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doorin 04 марта 2018 | 11:36
Члены Христианско-демократического союза (ХДС),
который возглавляет канцлер Германии Ангела Меркель,
жёстко раскритиковали слова министра иностранных дел
ФРГ Зигмара Габриэля, заявившего о возможном ослаблении
санкций в отношении России и поставили вопрос о его
немедленной отставке как предателя интересов Германии,
всей Европы и USA в борьбе с русскими, передает Bild am Sonntag.
master_analitik 04 марта 2018 | 11:44
Немцы должны навести у себя в голове порядок, а самое главное они должны зарубить себе на носу, что без России они никто и звать их никак. Кроме того немцы без Гитлера жить не могут, а потому на территории Германии должны стоять русские войска вместо американских.