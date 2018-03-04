Московский метрополитен перешел на усиленный режим работы
Это связано со снегопадом, сообщила пресс-служба столичной подземки. В чем заключается усиление, там не уточнили. Сегодня синоптики предупредили, что начавшийся в Москве снегопад продлится как минимум до утра завтрашнего дня.
Комментарии1
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mamiluk 04 марта 2018 | 11:47
Страна "на военном положении в связи с кругом врагами"...под контроль остановки ,туалеты,коридоры...эти придурки могут поставить "под ружье" все население,чтобы бдить и охранять друг от друга...для маразма огромная широта выбора...могут даже каждый столб поставить под охрану-все за ваши деньги.