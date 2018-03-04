Эстонию на музыкальном конкурсе «Евровидение» представит русскоязычная оперная певица Элина Нечаева

Она исполнит песню под названием «Сила» на итальянском языке. По словам самой исполнительницы, эта композиция представляет собой симбиоз оперного вокала и электронной музыки. Свой номер Нечаева планирует исполнить в длинном платье, на котором будут отображаться световые проекции. Подобный прием использовала в своем выступлении певица Полина Гагарина, которая представляла Россию на «Евровидении» в 2016 году. В этом году конкурс пройдет в Португалии. Финал состоится 12 мая.