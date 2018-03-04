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11:32, 04 марта 2018

Эстонию на музыкальном конкурсе «Евровидение» представит русскоязычная оперная певица Элина Нечаева

Она исполнит песню под названием «Сила» на итальянском языке. По словам самой исполнительницы, эта композиция представляет собой симбиоз оперного вокала и электронной музыки. Свой номер Нечаева планирует исполнить в длинном платье, на котором будут отображаться световые проекции. Подобный прием использовала в своем выступлении певица Полина Гагарина, которая представляла Россию на «Евровидении» в 2016 году. В этом году конкурс пройдет в Португалии. Финал состоится 12 мая.

Комментарии

8

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mikhail_spb_ 04 марта 2018 | 11:37


Несомненно, это - новая победа, одержанная под руководством нацдилера.
Но песня должна называться "ахмат - сила".

andreyoo 04 марта 2018 | 11:39

mikhail_spb_: Ты дурак?

soldat777 04 марта 2018 | 11:44

andreyoo: он не дурак, банальный негодяй. Русская от Эстонии, ну кончились у них вески, йолы, мяги. Позор джунглям!

eternity88 04 марта 2018 | 11:47

soldat777: Да, и главное, не понятно, куда ж весь этот нетерпимый к русским эстонский национализм, которым вас, идиотов, говно-сми отечественные потчуют десятки лет уже, вдруг подевался?!

kottigr1 04 марта 2018 | 11:46

andreyoo: Эстонию на музыкальном конкурсе «Евровидение» представит русскоязычная оперная певица Элина Нечаева
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Вот ведь прям какие фашисты.. !

pravdatut 04 марта 2018 | 11:42

Сколько радости ))

master_analitik 04 марта 2018 | 11:46

То что Эстония потихоньку отказывается от русофобии - это чисто заслуга Владимира Владимировича Путина. Россией должны править такие люди как Владимир Владимирович Путин и Наталья Владимировна Поклонская.

grishakras 04 марта 2018 | 11:48

Эстония - страна современная. Россия же , во многом феодальная, которую ещё тянут в 15 век султанаты.

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