Житель Челябинска умер в отделе полиции

Это произошло еще в минувшую пятницу, сообщает региональное управление СК. Следователи начали проверку. Они утверждают, что 1 марта мужчину доставили в отделение после семейной ссоры для составления протокола. После чего отпустили. А на следующий день он якобы вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки, и в этот момент у мужчины случился приступ эпилепсии. В результате он скончался.