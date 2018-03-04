Житель Челябинска умер в отделе полиции
Это произошло еще в минувшую пятницу, сообщает региональное управление СК. Следователи начали проверку. Они утверждают, что 1 марта мужчину доставили в отделение после семейной ссоры для составления протокола. После чего отпустили. А на следующий день он якобы вернулся в отдел полиции, чтобы узнать результаты проверки, и в этот момент у мужчины случился приступ эпилепсии. В результате он скончался.
Комментарии11
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kottigr1 04 марта 2018 | 11:35
Каждый путинист мечтает умереть в отделении российской полиции с бутылкой из под шампанского в заднице и с липовой справкой в руках о..сердечном приступе, инфаркте, инсульте (ненужное вставить, нужное вычеркнуть)..
Ведь этот Рай построен для них их Вошьдем !
her 04 марта 2018 | 11:37
Житель Челябинска умер в отделе полиции
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Если умер на территории полиции - виноваты менты.
xoxlolox 04 марта 2018 | 11:42
her: Браво! А если дома - виноваты родственники !
polba 04 марта 2018 | 11:46
xoxlolox: Ну да. На улицн-коммунальщики. В больнице - врачи. На стадионе - любимая команда.
Так победиМЪ !
cattt 04 марта 2018 | 11:37
kottigr1: После "выборов" таких смертей будет больше.
dunai10 04 марта 2018 | 11:45
kottigr1: Каждый путинист мечтает умереть в отделении российской полиции с бутылкой из под шампанского в задницеии...
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"Рыбак рыбака видит из далека".
master_analitik 04 марта 2018 | 11:42
Настоящие мужчины России, включая либералов, должны стремиться умереть на поле брани в борьбе за интересы России!
wuwer 04 марта 2018 | 11:43
master_analitik: под дулами пулеметов заградотрядов из путиноидов?
mamiluk 04 марта 2018 | 11:42
С диагнозом "эпилепсия" -менты перестарались...?
osal 04 марта 2018 | 11:43
После выборов новый президент, Владимир Владимирович, прекратит эти мелкие нарушения социалистической законности!
dmitry17___17 04 марта 2018 | 11:44
Русская эбола - национально - полицейская болезнь России.