В посольстве России в Таиланде усомнились в том, что в адрес Насти Рыбки поступают угрозы со стороны властей королевства. Заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов сказал в интервью РБК, что Настя Рыбка и Алекс Лесли выдают желаемое за действительное. При этом он добавил, что российское посольство не занимается вопросами иностранных граждан и рекомендовал обращаться к белорусской стороне. Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова, которого она называет своим наставником Алексом Лесли, задержали за проведение секс-тренинга в Таиланде. Это произошло через некоторое время после того, как бизнесмен Олег Дерипаска подал на обоих в суд, обвинив их в раскрытии информации о частной жизни. Рыбка и Лесли заявили, что власти Таиланда сейчас требуют у них пароли от личных электронных носителей и угрожают, пишет РБК.