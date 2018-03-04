В посольстве России в Таиланде усомнились в том, что в адрес Насти Рыбки поступают угрозы со стороны властей
В посольстве России в Таиланде усомнились в том, что в адрес Насти Рыбки поступают угрозы со стороны властей королевства. Заведующий консульским отделом дипмиссии Владимир Соснов сказал в интервью РБК, что Настя Рыбка и Алекс Лесли выдают желаемое за действительное. При этом он добавил, что российское посольство не занимается вопросами иностранных граждан и рекомендовал обращаться к белорусской стороне. Анастасию Вашукевич, известную как Настя Рыбка, и Александра Кириллова, которого она называет своим наставником Алексом Лесли, задержали за проведение секс-тренинга в Таиланде. Это произошло через некоторое время после того, как бизнесмен Олег Дерипаска подал на обоих в суд, обвинив их в раскрытии информации о частной жизни. Рыбка и Лесли заявили, что власти Таиланда сейчас требуют у них пароли от личных электронных носителей и угрожают, пишет РБК.
Комментарии5
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alo0000 04 марта 2018 | 11:33
И так понятно, что не жильцы.
master_analitik 04 марта 2018 | 11:40
alo0000:
Только Филипп Киркоров сможет помочь, если приедет в Таиланд и возле ворот тюрьмы споет: ... Рыбка моя - я твой глазик...
kottigr1 04 марта 2018 | 11:44
master_analitik: Трудно выжить любой рыбке, когда такие акулы вокруг плавают..
kotbajune 04 марта 2018 | 11:46
"В посольстве России в Таиланде усомнились в том, что в адрес Насти Рыбки поступают угрозы со стороны властей"
усомнились?!!! - а должны бы ЗНАТЬ
т.к. без их посредничества такое не возможно
значит точно поступают!!
Ловись Рыбка и большая и малая
her 04 марта 2018 | 11:34
В посольстве России в Таиланде усомнились в том, что в адрес Насти Рыбки поступают угрозы со стороны властей
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Грохнут тебя Настя путинские, слишком ты не удобна для них.