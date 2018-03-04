Из-за снегопада в столичных аэропортах задержано около 40 рейсов

Больше всего задержек в «Шереметьево». В «Домодедово», согласно сервису «Яндекс.Расписание», 17 рейсов отменены. Между тем, пресс-секретарь аэропорта «Домодедово» Александр Власов сказал в интервью «Эху Москвы», что серьезных сбоев в расписании удалось избежать.

По прогнозам синоптиков, снег и метель в Москве продолжатся как минимум до утра завтрашнего дня. За ночь в городе выпало до 10 см снега. Вице-мэр Петр Бирюков уверяет, что сейчас на улицах Москвы работает около 10 тысяч снегоуборочных машин.