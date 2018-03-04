Из-за снегопада в столичных аэропортах задержано около 40 рейсов
Больше всего задержек в «Шереметьево». В «Домодедово», согласно сервису «Яндекс.Расписание», 17 рейсов отменены. Между тем, пресс-секретарь аэропорта «Домодедово» Александр Власов сказал в интервью «Эху Москвы», что серьезных сбоев в расписании удалось избежать.
По прогнозам синоптиков, снег и метель в Москве продолжатся как минимум до утра завтрашнего дня. За ночь в городе выпало до 10 см снега. Вице-мэр Петр Бирюков уверяет, что сейчас на улицах Москвы работает около 10 тысяч снегоуборочных машин.
Комментарии2
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max3446 04 марта 2018 | 11:15
В Европе в результате снегопадов и морозов погибли уже более 60 человек. Об этом в субботу, 3 марта, пишет AFP.
Отмечается, что вечером в пятницу, 2 марта, ситуация со снегопадами несколько улучшилась в некоторых регионах, хотя температура в целом оставалась ниже обычной. Это привело к значительным задержкам на дорогах, железных дорогах и в аэропортах.
Так, за последнюю неделю из-за непогоды умерли более 60 человек, в том числе 23 в Польше, семь в Словакии, шесть в Чехии и пять в Литве. Смертельные случаи были зарегистрированы в Испании, Италии, Румынии, Сербии, Словении, Великобритании, Нидерландах, Швеции и Норвегии.
Во Франции из-за ухудшения погодных условий погибли по крайней мере девять человек, в том числе четыре лыжника.
olegleon 04 марта 2018 | 11:25
ну хотя бы какая то приятная новость для хомячков