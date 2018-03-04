В Лос-Анджелесе сегодня пройдет церемония вручения премии «Оскар»
На награду претендует в том числе российский фильм «Нелюбовь» Андрея Звягинцева. Как отметил в интервью агентству ТАСС продюсер картины Александр Роднянский, Звягинцева уже хорошо знают на Западе, так как 4 года назад на «Оскар» был выдвинут его фильм «Левиафан».
В 2014 году картина Звягинцева «Левиафан» осталась без «Оскара». Однако тогда режиссер получил «Золотой глобус».
Что касается фильма «Нелюбовь», его основными конкурентами в категории «Лучшая лента на иностранном языке» являются шведская картина «Квадрат» Рубена Эстлунда.
Комментарии0
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт