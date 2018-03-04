Трамп позитивно оценил возможное изменение конституции Китая
Дональд Трамп позитивно оценил возможное изменение конституции Китая, которое позволит не ограничивать срок правления председателя КНР. Выступая на закрытой встрече, глава Белого дома не исключил, что аналогичные корректировки конституции могут произойти и в США.
Вероятное пожизненное правление Си Цзиньпина — это, по мнению Трампа, «замечательно». Заявление американского президента, сделанное им на закрытой встрече со спонсорами республиканской партии, приводит CNN, в распоряжении телеканала оказалась аудиозапись разговора. Трамп, отзываясь о возможном снятии ограничения сроков правления в Китае, сказал: «Ему удалось это сделать» — имея в виде председателя КНР Си Цзиньпина. «Может быть, и нам стоит когда-то попробовать сделать то же самое». О реакции общественности на это заявление пока ничего не сообщается. Напомню, по итогам прошедшего заседания политбюро компартии Китая, стало известно, что Си Цзиньпин в 2023 году может быть переизбран на свой третий срок. Сейчас конституция позволяет занимать пост главы КНР два раза — суммарно это не больше 10 лет правления.
В США одно и то же лицо не может быть избрано президентом больше двух раз. При этом неважно — подряд или с перерывом.
Комментарии17
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mikhail_spb_ 04 марта 2018 | 11:05
Почему Трамп положительно оценивает возможность пожизненного правления у китайцев, но не радуется фактической пожизненной пролонгации нацлидера?
natogrek 04 марта 2018 | 11:07
Трамп чтоль опять наш?
kotbajune 04 марта 2018 | 11:16
" не ограничивать срок правления председателя КНР. Выступая на закрытой встрече, глава Белого дома не исключил, что аналогичные корректировки конституции могут произойти и в США."
Ну и кто говорит, что США это не СССР сегодня...
скоро в Америке и 6 ст конституции появится и пожизненный Трамп повсюду!!!!
eternity88 04 марта 2018 | 11:28
kotbajune: Как бы этого - превращения США в СССР, ни хотелось, Трамп сам больше одного срока не продержится, не говоря уже об изменении Конституции. Так что радуйтесь успеху товарищей Ына, Пу и Си. В Северной Корее относительно благополучной жизни у граждан отродясь не было, в России скоро закончится окончательно, потому как "ядерные ракеты бесконечной дальности" - дело ооочень дорогостоящее, ну а в Китае... правильно тов. Си решил - не жили рядовые китайцы, не хрен начинать!
eternity88 04 марта 2018 | 11:31
eternity88: упс.
"ну и в Китае правильно тов. Си решил - не жили рядовые китайцы БОГАТО, не хрен начинать!"
PS. А Трамп при всей его нелепости, "приветствуя" эту грандиозную инициативу, об интересах США думает - никто такого огромного глобального конкурента не уничтожит быстрее собственной пожизненной диктатуры.
alexgross022018 04 марта 2018 | 11:11
mikhail_spb_: ВСе дело в проводимой Си Цзиньпином экономической политике. Вместо внешней экспансии предполагается огромное увеличение внутреннего потребления, а это рынок с в полтора лярда душ. Поэтому Яблоко спокойно передало китайцам коды, чего не делало даже для своих. Рынок ;))
eternity88 04 марта 2018 | 11:23
mikhail_spb_: ну так наш нацлидер уже успел зарыть перспективы развития России в новозной куче своих скудоумных амбиций, а товарищу Си с Китаем это только предстоит сделать. Россия Штатам не конкурент, а вот Китай... Тут тов. Си и поможет справиться.
proxit 04 марта 2018 | 11:30
eternity88:
Вам, совковой вате, не понять, что все нормальные страны хотят развиваться, как Кровавый Сталинский СССР по 15% увеличения ВВП в год. Не мудрено, что за Кровавого палача голосовало 90% населения. В те времена люди, помнившие рыночную экономику РИ, прекрасно понимали, что такое материальная польза и рост благосостояния.
punyoshohlai 04 марта 2018 | 11:11
Трамп делает всё для своего скорейшего импичмента
kara 04 марта 2018 | 11:13
каких он хочет советчиков, из России или Китая?
anemon 04 марта 2018 | 11:14
Как нам с Путиным, американцам "повезло" с Трампом. Сочувствую. Вот в Америке ещё фашизма не было.
alexgross022018 04 марта 2018 | 11:25
anemon: У американцев был Макартизм- в принципе это фашизм-лайт. В Рюсси сейчас нечто похожее. Ни в США, ни в Рюсси фашизма в принципе не возможно осуществить - страны многонациональные, многокультурные и много конфессионные. Фашизм возможен и был - в Италии, Испании и Португалии - с незначительными отклонениями
drtomsky 04 марта 2018 | 11:16
Рыбак рыбака…
liquidsky__ 04 марта 2018 | 11:32
Выборы надо проводить раз в 15-20 лет, а не устраивать цирк по два раза в десятилетие. Плюс фантастическая экономия бюджета и времени. Да и популистам либерастам меньше поводов повыступать и больше поработать.
canary 04 марта 2018 | 11:37
иногда молчать лучше, чем говорить. это, как раз, тот случай.
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:46
Внимание! Следим за рученками Венедиктова. В поисковых системах эта "новость" дает только ссылку на Эхо Мацквы. Всем понятно?
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:48
Прошмандовка рувинская считает всех читателей за идиотов. Фейковые новости ее заставляют печатать под страхом порки.