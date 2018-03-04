Дональд Трамп позитивно оценил возможное изменение конституции Китая, которое позволит не ограничивать срок правления председателя КНР. Выступая на закрытой встрече, глава Белого дома не исключил, что аналогичные корректировки конституции могут произойти и в США.

Вероятное пожизненное правление Си Цзиньпина — это, по мнению Трампа, «замечательно». Заявление американского президента, сделанное им на закрытой встрече со спонсорами республиканской партии, приводит CNN, в распоряжении телеканала оказалась аудиозапись разговора. Трамп, отзываясь о возможном снятии ограничения сроков правления в Китае, сказал: «Ему удалось это сделать» — имея в виде председателя КНР Си Цзиньпина. «Может быть, и нам стоит когда-то попробовать сделать то же самое». О реакции общественности на это заявление пока ничего не сообщается. Напомню, по итогам прошедшего заседания политбюро компартии Китая, стало известно, что Си Цзиньпин в 2023 году может быть переизбран на свой третий срок. Сейчас конституция позволяет занимать пост главы КНР два раза — суммарно это не больше 10 лет правления.

В США одно и то же лицо не может быть избрано президентом больше двух раз. При этом неважно — подряд или с перерывом.