Спрос на российский газ в странах Евросоюза из-за аномальных холодов возрос в три раза
О существенно увеличившейся потребности в топливе и возросшей для европейцев стоимости газа из нашей страны сообщает западная пресса.
По данным агентства Bloomberg, цены на российский газ выросли в три раза, а европейские страны, в особенности Великобритания, «все больше полагаются на Россию в удовлетворении своих энергетических потребностей». Bloomberg уточняет, что на следующей неделе к берегам королевства отправятся российские танкеры с грузом сжиженного природного газа. Ранее о том, что Россия поставит сжиженный газ на Туманный Альбион из-за прихода шторма «Эмма» в Европу, сообщала газета Financial Times. Норвегия, которая занимает второе место по поставкам газа в Евросоюз, не справляется с заявками из-за неких «технических проблем».
Дополнительным фактором здесь оказывается и то, что конец минувшей зимы выдался в Европе одним из самых холодных за последние годы. А Россия оказалась единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого возросшего спроса. Накануне в Евросоюзе выразили обеспокоенность из-за процедуры разрыва контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в связи с решением Стокгольмского арбитража. Однако и российский газовый монополист, и украинская сторона в лице главы Нафтагаза Андрея Коболева выразили мнение, что разногласия между «Газпромом» и Киевом не угрожают транзиту газа из России в ЕС.
Российский министр энергетики Александр Новак в телефонном разговоре с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем заявил, что поставки газа из России в Европу «останутся такими же надежными, как и в прошлом».
Комментарии57
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doorin 04 марта 2018 | 11:02
Еврокомиссар по экономическим и финансовым вопросам
ЕС Пьер Московиси объявил, что с 5 марта ЕС вводит
полномасштабные санции в отношении русского "Газпрома"
и всех его "дочек" за отказ русских и дальше субсидировать
Украину.
Все договора стран ЕС с русским газпромом
полностью прекращают свое действие.
Всему руководству "Газпрома" будет пожизненно
запрещен въезд в ЕС.
ЕС больше никогда не будет покупать русские
энергоносители и все остальные природные
ресурсы.
ЕС полностью переходит на поставки всех природных
ресурсов из USA и Украины !
\The Guardian\
ksp_48 04 марта 2018 | 11:07
Просто интересно, где американские газовозы. Наверное агент Трампов запретил.
doorin 04 марта 2018 | 11:09
ksp_48:
Десять огромных американских танкеров-газовозов
сегодня вышли из портов Америки и взяли курс на
Украину.
Они везут бесплатный американский газ на Украину.
\ CNN \
haldey 04 марта 2018 | 11:26
doorin: Да ладно, десять... Сотни, тысячи, они же должны поощрять демвыбор демшизы на Украине! Скачите пока, согревайтесь, помощь уже в пути))) Ваши американские братья вас не бросят)))
Евросоюз уже списывает замерзшей рукой долги братьям меньшим...
А серьезно, прежде чем сеять ненависть, подумайте, ведь прорастет же!
Где янек который взращивал нациков? Дык, его еще в Ростове приняли (тока он не понял, что нужен для суда на Новой Украине! но хоть смерти избежит), а Порох куды побегит? Вон этот бумеранг по имени саакаШВАЛИ, его выкидывают он прилетает, вот опять выкинули, он пока круги по Европе нарезает, но там он ни кому не нужен, холоп без галстука... Успехов в понимании процессов!
captainobvious 04 марта 2018 | 11:38
ksp_48: Просто интересно, где американские газовозы
Восточное побережье США само замерзает, "европейские партнеры" идут лесом. Америка превыше всего! (С)
nelibermot16 04 марта 2018 | 11:09
Дураки эти гейропейцы, учились бы у Пеци
Украинцы должны экономить газ, а в их домах на несколько дней могут понизить температуру на один градус. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, указав, что сам присоединяется к флешмобу «Прикрути». Генерирующие компании Украины на ближайшие дни переведут на мазут, учебным заведениям на это время рекомендуется прекратить работу, а предприятиям промышленности -- пересмотреть планы производства с учетом экономии газа.
zumerxxx 04 марта 2018 | 11:32
nelibermot16: на улице -10 в квартире +25 можно и на 4 градуса понизеть
ura_123 04 марта 2018 | 11:13
doorin: А что по этому поводу пишет "СПИД-инфо" и "Работница"?
alexey_x 04 марта 2018 | 11:15
doorin: Чушь какая-то
ura_123 04 марта 2018 | 11:22
alexey_x: Братец,а чего ты ожидал от своего коллеги с Оптиков?
Ведь так и рождаются фейк-ньюс в рассеюшке)))
captainobvious 04 марта 2018 | 11:40
ura_123: а мы теперь уже на Оптиков? надо запомнить, а то всё Ольгино да Ольгино...
master_analitik 04 марта 2018 | 11:23
Деньги у свидомитов валяются прямо под ногами: достаточно сдать трубы газопроводов в металлолом и получить бабки. А если зимой будет холодно то свидомиты должны скучковаться и кричать: "Кто не скачет - тот москаль авось согреются.
zumerxxx 04 марта 2018 | 11:27
doorin: и когда газпром субсидировать украину
kottigr1 04 марта 2018 | 11:03
Обычный фейковый вброс российских СМИ, как всегда перевравших то что было у Bloomberg..
Речь идет об ОДНОМ танкере, который ВОЗМОЖНО отправится 6 марта.. А может и не отправится..
xoxlolox 04 марта 2018 | 11:07
kottigr1: Ну хохлы одной баржой с углем три года грелись ,а кастрюлестан он гораздо больше этой бриташки , так что этого танкераим надолго хватит !
manofoffice 04 марта 2018 | 11:09
kottigr1: Привет, тролль пригожинский!
olegleon 04 марта 2018 | 11:15
kottigr1: ты не можешь не соврать.
"With a dissipating capacity to store gas and few tankers of liquefied natural gas arriving this season, Europe and particularly the U.K. is increasingly reliant on Russia to feed its energy needs."
на Украине " few tankers of liquefied natural gas" это переводят как "ОДИН танкер"? или ты только увидел, что Maran Gas Ulysses в определённую дату прибывает, а КдМ не заметил?
mikhail_spb_ 04 марта 2018 | 11:03
Сколько боярышника будет выпито в честь этой радостной новости.
Однако, ни копейки из повышенной цены газа до народонаселения так и не дойдёт.
Всё бабло будет вложено в развитие экономики и недвижимость на ненавистном Западе.
manofoffice 04 марта 2018 | 11:06
mikhail_spb_: Привет, тролль пригожинский!
testmeter 04 марта 2018 | 11:07
mikhail_spb_: Народонаселение - народонаселением... А Веня с этой радостной новости гешефт уже срубил. В десятый раз сообщает эту очень важную и нужную информацию
ksp_48 04 марта 2018 | 11:10
mikhail_spb_: Сколько боярышника будет выпито в честь этой радостной новости.
----
тебе понравилось?
kara 04 марта 2018 | 11:04
ииии? надо Россию за это наказать?
olegleon 04 марта 2018 | 11:05
Российский МИД потребовал от США помочь Украине газом. Как заявила представитель Госдепартамента США "Мы не идиоты их содержать."
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 11:06
Все положили фуй на украинду с ее страданиями и мирно закупают газ у газпрома :)
aluksejsilver 04 марта 2018 | 11:08
Когда построят Северный поток 2, будет легче.
ura_123 04 марта 2018 | 11:19
aluksejsilver: А кто его строит и где?
pravdatut 04 марта 2018 | 11:21
aluksejsilver: Кремлевская мечта. Китай не берет, Европа сокращает потребление кремлегаза. Кому продавать? На ракеты необходима валюта!!
captainobvious 04 марта 2018 | 11:43
pravdatut: Европа сокращает, говорите? ну-ну ))
Европа - цэ не Украина.
nikitin43 04 марта 2018 | 11:10
украина больше денег получит за транспортировку газа .
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 11:17
nikitin43: Маленькое, но толстое "но" Для транспортировки используется тот же газ, которого на украинде дефицит и его приходится покупать втридорога у европейцев. Не исключено, что гтс сейчас в убыток работает
ura_123 04 марта 2018 | 11:25
liberal_vulgaris: С чего это ты взяло что "втридорога"?
Свои хотелки держи в себе)))
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 11:28
ura_123: европейский газ всегда был для украинды дороже. Потому что в стоимость закладывался виртуальный транзит от биржи до границы
kottigr1 04 марта 2018 | 11:32
liberal_vulgaris: Неужели РФ не платит за транзит газа Украине ?
kottigr1 04 марта 2018 | 11:29
liberal_vulgaris: его приходится покупать втридорога у европейцев.
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Причем покупает Украина газ ниже европейских цен, которые "Газпром" предлагает ЕС, фактически экономя разницу по транзиту на реверсе, который происходит виртуально.. Красота !
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 11:32
kottigr1: Теперь вас по морде ссаной тряпкой отхлестает коболев из нафтогаза. Он утверждает, что цены газпрома ниже чем в европке :)
rifles 04 марта 2018 | 11:47
liberal_vulgaris:
Что за бред
Вот что пишет Государственный экспортер завершил февраль рекордно высокими поставками в Европу, ее основной рынок. Россия наращивает поставки газа до беспрецедентного уровня по мере роста спроса в регионе и падения внутреннего производства, что вызывает опасения, что она использует топливо в качестве политического рычага для давления на критиков и вознаграждения союзников.
"Общий экспорт в Европу в прошлом месяце подскочил до 14,8 млрд кубометров, что на 7,9% больше, чем годом ранее, сообщил Миллер. Это не включает Турцию, которую Газпром обычно добавляет в свои данные по региону.
По его словам, план "Газпрома" по строительству двух новых трубопроводных маршрутов в регион - "Северного потока-2" Под Балтийским морем и "турецкого потока" под Черным морем повысит устойчивость поставок и энергетическую безопасность ЕС.
/Bloomberg
max3446 04 марта 2018 | 11:11
Учитывая что Украина известная воровством газа, является самым ненадежным транзитером, по слухам в ЕС уже ободрили постройку третьей нитки Северного потока!
velbkeirf1 04 марта 2018 | 11:37
max3446: и это правильно где хохол прошел жиду делать нечего
kottigr1 04 марта 2018 | 11:38
max3446: Учитывая что Украина известная воровством газа..
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Не переживайте.. Суд во всем разобрался и оказалось, что вор и плут - только сам "Газпром"...
ivanov356 04 марта 2018 | 11:13
А как же война, так пойдёт, где ж плешивый врагов найдёт?
captainobvious 04 марта 2018 | 11:46
ivanov356: а мы их, как в 43-м под Сталинградом, из-под снега откопаем, отогреем, накормим, напоим, подлечим, Катюшу распевать научим... а ужо потом ядрёными ракетами бабахнем. Такая у нас, понимаешь, историческая традиция, по другому не умеем...
pravdatut 04 марта 2018 | 11:13
Через пару дней плюсовая температура и кончится радость для кремлегаза!)
echo_shar 04 марта 2018 | 11:16
Удивляет одно. Как так получилось, что бандеро-шизики еще не организовали акцию по блокуванию транзитной трубы! )))
kriimsdyk 04 марта 2018 | 11:17
Радоваться чужим проблемам это так скрепно
echo_shar 04 марта 2018 | 11:25
kriimsdyk:
А в чем проблема-то? Бандеростан же не покупает газ российский, а покупает словакский.
detul 04 марта 2018 | 11:18
Единственный надежный поставщик газа в ЕС - Газпром. Всегда готовый поставить дополнительные спотовые объемы.
pravdatut 04 марта 2018 | 11:37
detul: Ври больше. Когда усилился мороз, кремлегаз сократил подачу газа в Европу на 20% !!
tag188 04 марта 2018 | 11:21
Порткам надо разучивать танцы с бубнами для вызова непогоды в Европе.
А то скоро морозы и тайфуны с приходом весны закончатся, и последний повод для радости исчезнет.
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 11:22
tag188: Будь оно так, газпром не увеличивал бы каждый год продажи в ес :)
pravdatut 04 марта 2018 | 11:35
liberal_vulgaris: Собственное потребление остановилось по причине падения производства, население переходит на дрова, газификация населения остановлена -вот и излишки!
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 11:39
pravdatut: Именно этим объясняется сокращение потребления газа на украинде. А не некими эффективными реформами яценюка и порошенко :)
pravdatut 04 марта 2018 | 11:23
Что толку.??*? В РФ много газа, а народ замерзает и валюта на Западе остается от проданного газа )))
Испытанию холодами в середине января подверглись подавляющее большинство россиян. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 87% опрошенных сообщили, что в их городе или селе в середине января погода была холоднее, чем обычно в это время года.
Больше остальных пришлось померзнуть жителям Южного, Уральского и Приволжского федеральных округов: среди них на необычно сильный холод сетовали 97−98% опрошенных. По словам 11% респондентов, у них было хоть и холодно, но не холоднее, чем в другие зимы. Чаще других так отвечали жители Северо-Западного (20%), Сибирского (27%) и Дальневосточного (33%) федеральных округов.
Более трети участников опроса (37%) жаловались, что во время январских морозов у них в домах было холодно. Этих респондентов попросили указать, до какой планки опускалась температура в их жилье (предлагалась карточка с диапазонами температур). Примерно треть из них (12%) назвала температуры от 16 до 19 градусов, еще треть (15%) — от 12 до 15. По словам 4% опрошенных, столбик термометра в их жилье опускался до 10−11 градусов, а по словам 2% — даже до 5−9 градусов.
Судя по данным опроса, во многих регионах работа коммунальных служб в условиях холодов оставляла желать лучшего. Четверть опрошенных (24%) заявили, что в их домах случались перебои с отоплением, газом, электричеством, водой, причем в каждом четвертом случае (6%) эти перебои были длительными . ))))
canary 04 марта 2018 | 11:28
денег получим море, учителям , врачам подкинут, старикам на пенсии, больным детям на лечение...а? ))
leonln1970 04 марта 2018 | 11:36
"Западные СМИ рассказали о спасении Европы от морозов благодаря России"-радостная боярка внутреннего потребления для ватных дураков рассеюшки
alo0000 04 марта 2018 | 11:37
И чудненько! Продадим еврикам газу, десятину отправим дяде Сэму в бумаги, а на остальное построим булав да сатаней и в калининградскую область, трубу охранять.
pravdatut 04 марта 2018 | 11:40
Эта выходка кремля будет учтена Западом и не в пользу РФ !!!
volkov_25 04 марта 2018 | 11:48
на гисметео и близко нет никаких холодов в Европе. Может не та Европа.