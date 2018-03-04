Спрос на российский газ в странах Евросоюза из-за аномальных холодов возрос в три раза

О существенно увеличившейся потребности в топливе и возросшей для европейцев стоимости газа из нашей страны сообщает западная пресса.

По данным агентства Bloomberg, цены на российский газ выросли в три раза, а европейские страны, в особенности Великобритания, «все больше полагаются на Россию в удовлетворении своих энергетических потребностей». Bloomberg уточняет, что на следующей неделе к берегам королевства отправятся российские танкеры с грузом сжиженного природного газа. Ранее о том, что Россия поставит сжиженный газ на Туманный Альбион из-за прихода шторма «Эмма» в Европу, сообщала газета Financial Times. Норвегия, которая занимает второе место по поставкам газа в Евросоюз, не справляется с заявками из-за неких «технических проблем».

Дополнительным фактором здесь оказывается и то, что конец минувшей зимы выдался в Европе одним из самых холодных за последние годы. А Россия оказалась единственным поставщиком, обладающим достаточными запасами для удовлетворения резкого возросшего спроса. Накануне в Евросоюзе выразили обеспокоенность из-за процедуры разрыва контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» в связи с решением Стокгольмского арбитража. Однако и российский газовый монополист, и украинская сторона в лице главы Нафтагаза Андрея Коболева выразили мнение, что разногласия между «Газпромом» и Киевом не угрожают транзиту газа из России в ЕС.

Российский министр энергетики Александр Новак в телефонном разговоре с еврокомиссаром Марошем Шефчовичем заявил, что поставки газа из России в Европу «останутся такими же надежными, как и в прошлом».