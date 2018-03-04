Американская академия киноискусств сегодня назовет лауреатов премии «Оскар»

Церемония начнется в четыре утра по московскому времени. В главной категории «Лучший фильм» на «Оскар» претендуют 9 картин. Среди них: «Форма воды», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Секретное досье». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» на «Оскар» претендует российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.