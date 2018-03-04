Американская академия киноискусств сегодня назовет лауреатов премии «Оскар»
Церемония начнется в четыре утра по московскому времени. В главной категории «Лучший фильм» на «Оскар» претендуют 9 картин. Среди них: «Форма воды», «Три биллборда на границе Эббинга, Миссури», «Зови меня своим именем», «Секретное досье». В категории «Лучший фильм на иностранном языке» на «Оскар» претендует российская лента «Нелюбовь» Андрея Звягинцева.
Комментарии2
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sasass 04 марта 2018 | 10:51
Звягинцев в струю везения и в основном из-за санкции....
piterjanis 04 марта 2018 | 11:16
sasass: в пику России,могут и наградить