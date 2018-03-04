"Невеста британского принца Гарри Меган Маркл решила сменить религию и стать англиканкой"

Об этом пишет «Санди таймс». Газета отмечает, что Маркл росла в протестантской семье, ходила в католическую школу, затем была замужем за иудеем. Теперь, как ожидается, она примет англиканство. Церемония крещения пройдет в марте в Кенсингтонском дворце. Издание подчеркивает, что для вступления в брак с принцем Гарри Маркл не обязательно менять свою веру. Однако она приняла такое решение из уважения к королевской семье.