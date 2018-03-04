Невеста британского принца Гарри Меган Маркл решила сменить религию и стать англиканкой
Об этом пишет «Санди таймс». Газета отмечает, что Маркл росла в протестантской семье, ходила в католическую школу, затем была замужем за иудеем. Теперь, как ожидается, она примет англиканство. Церемония крещения пройдет в марте в Кенсингтонском дворце. Издание подчеркивает, что для вступления в брак с принцем Гарри Маркл не обязательно менять свою веру. Однако она приняла такое решение из уважения к королевской семье.
Комментарии12
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Войти через соцсети:X Q / 0
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
scanny 04 марта 2018 | 10:44
И будут бегать по дворцу принцы-негритята :) Какая прелесть!
rassvet_12 04 марта 2018 | 10:47
scanny: Пофиг, главное будут англиканцы, аллах Акбар во дворце орать не будут.
kotbajune 04 марта 2018 | 10:50
"Невеста британского принца Гарри Меган Маркл решила сменить религию и стать англиканкой"
иначе она фиг будет принцессой...
всё продаётся у нас, и вера, и Бог...всё, лишь бы кусок был пожирнее - и "духовный (вплоть до детей), и материальный
pnh__ptn 04 марта 2018 | 11:13
kotbajune: принцессой она и не будет. будет какой-нить захудалой баронессой-герцогиней))
otets_zvezdonyi_ 04 марта 2018 | 11:16
scanny: она вроде не черная...
kotbajune 04 марта 2018 | 11:20
otets_zvezdonyi_:
да это не при чём.... анггличане после Генриха 8 стали первыми раскольниками в католичестве, глава церкви не епископ Кентерберийский, а КОРОЛЬ
и после этого всем католикам гадить начали
кстати, Бруно сожгли не за круглую землю, а за шпионах против Ватикана в пользу Англии
zztop1960 04 марта 2018 | 11:04
scanny: Будут теперь новыё Александры Сергеевичи Пушкины
buzukin938 04 марта 2018 | 10:45
Секонд-хенд из кошерной иудейской семьи. Как бы принцу кой-чего не...
rassvet_12 04 марта 2018 | 10:45
Во мля! Чёрная протестанка была замужем за евреем, теперь она будет англиканкой! Чудеса!
solas 04 марта 2018 | 11:00
прыг-скок, прыг-скок. глубоко верующий человек.
vlabumur 04 марта 2018 | 11:19
росла в протестантской семье, ходила в католическую школу, затем была замужем за иудеем. Теперь, как ожидается, она примет англиканство.
==================
Англиканская Рыбка?
zolingen 04 марта 2018 | 11:26
За блага можно и бога продать.