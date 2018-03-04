Режим контртеррористической операции введен в Цумадинском районе Дагестана
Сотрудники спецслужб ищут участников незаконных вооруженных формирований, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на национальный антитеррористический комитет.
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Сотрудники спецслужб ищут участников незаконных вооруженных формирований, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на национальный антитеррористический комитет.
Комментарии12
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prade 04 марта 2018 | 10:35
"Сотрудники спецслужб ищут участников незаконных вооруженных формирований"
То есть, таких же участников незаконных вооруженных формирований, как в ДНР и ЛНР? Если такие формировании незаконные, значит и страна, которая их снабжает, тоже является преступником.
haldey 04 марта 2018 | 10:53
prade: Дык, а кто снабжал и продолжает снабжать ИГИЛ, кто снабжал алькаиду (до 11 сентября))), кто вырастил усаму бена ладена? Преступники!
zztop1960 04 марта 2018 | 10:58
haldey: Отец -основатель алькаиды, талибана и ИГИЛ , это СССР , после вторжения в Афганистан
aleksandr39 04 марта 2018 | 11:30
haldey: Ополченцы начали процесс образования ЦНР ( Цумандинская Народная Республика ) .
pravdatut 04 марта 2018 | 10:39
Кого то решили убить?
wuwer 04 марта 2018 | 10:46
Подсказка:
Эти участники в основном сидят в чиновничьих кабинетах и вооружены золотыми пистолетами
haldey 04 марта 2018 | 10:49
Владимир Абдуалиевич Васильев, молодец! Сопротивление системы растет, значит все правильно делает! Эту систему надо ломать до основания! Либерально проамериканскую систему! К чему она ведет видим на Украине! Хватит терпеть этих гозманов, присосавшихся к власти... А в Дагестане это еще и с национальным колоритом, горячие ребята... Ну, ничего и такие России нужны, царь батюшка не дурак был, коль содержал воинские подразделения с Кавказа для особых случаев... А Владимир Абдуалиевич порядок наведет!
ura_123 04 марта 2018 | 11:05
haldey: Ты про какую там систему бреди... пишешь? Про либерально-американскую в Дагестане... Да ещё тебе кто то "плюсует" ))))
ura_123 04 марта 2018 | 10:50
Хунта опять уничтожает доведённых до отчаяния чабанов и комбайнёров?
black_velvet 04 марта 2018 | 11:00
ura_123: Ведь именно так и есть!
sasass 04 марта 2018 | 11:11
Кто интересно участвует , местные спецслужбы или центральные , если центральные , то местные могут уйти в горы ...
bobiksdoh 04 марта 2018 | 11:33
Видимо там тоже хотятят Д( Дагестанская)НР. Нельзя игнорировать волю народа!