//Евросоюз вынужден закупать у России рекордный объем газа из-за аномальных холодов//

Об этом сообщает агентство «Блумберг». По его данным, цены на российский газ выросли в 3 раза и достигли рекордного уровня. В сообщении говорится, что европейские страны, в особенности Великобритания все больше полагаются на Россию в удовлетворении энергетических потребностей. По данным газеты «Файнэншл таймс», на следующей неделе к берегам королевства отправятся российские танкеры с сжиженным природным газом.