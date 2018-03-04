Евросоюз вынужден закупать у России рекордный объем газа из-за аномальных холодов
Об этом сообщает агентство «Блумберг». По его данным, цены на российский газ выросли в 3 раза и достигли рекордного уровня. В сообщении говорится, что европейские страны, в особенности Великобритания все больше полагаются на Россию в удовлетворении энергетических потребностей. По данным газеты «Файнэншл таймс», на следующей неделе к берегам королевства отправятся российские танкеры с сжиженным природным газом.
Комментарии52
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doorin 04 марта 2018 | 10:31
После звонка Порошенко в Германию и Францию,
Макрон и Меркель немедля осудили Путина
за то что он хочет заморозить детей, стариков
и всех истинных патриотов Украины.
Меркель и Макрон потребовали от Путина немедленно
начать бесплатные поставки русского газа братьям из Украины.
В противном случае Украина имеет полное право отбирать
русский газ из транзитной трубы идущей в Европу.
\RMF FM, Польша\
pravdatut 04 марта 2018 | 10:34
doorin: не ври 11.80 !
proxit 04 марта 2018 | 10:37
pravdatut:
Украинские дети пишут Владимиру Путину благодарственные письма и открытки за то, что Российский президент устроил им дополнительные каникулы. (Цензор.нет)
captainobvious 04 марта 2018 | 10:44
proxit: а их родителям - дополнительные отпуска за свой счет... Украина - это праздник! ))
duch_nic 04 марта 2018 | 10:45
//Евросоюз вынужден закупать у России рекордный объем газа из-за аномальных холодов//
Русским хакерам виват!!!
Устроить морозы и холода в Европе в конце зимы-начале весны - отличная задумка Путина, отлично выполнена хакерами из России!
Горжусь вами, ребята!
vladnick53 04 марта 2018 | 10:51
duch_nic: Блин , велика заслуга на Гисметео прогноз на месяц «поправить» ... :-))
ksp_48 04 марта 2018 | 10:59
vladnick53: так европейцы по гисметео покупают газ??
shicotus_live 04 марта 2018 | 10:52
duch_nic: )))))))))))) Можно сколько угодно топать ногами и говорить глупости. Но, когда становится холодно, приходится покупать российский газ)) даже сжиженный. А бритты давно уже умоляют Газпром. чтобы бросить на их острова отдельную ветку Северного потока. Пока Чапай думает)))
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:15
shicotus_live:"А бритты давно уже умоляют Газпром" Так ты еще на гаспроме, начальница, вафлерша? Долго тебя умоляли?
rassvet_12 04 марта 2018 | 10:56
duch_nic: Всегда морозы в феврале, хакеров надо на новый год травить, чтобы был снег, а не дождь.
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:12
duch_nic: " Горжусь вами, ребята! " А ты сама много газа уже напукала, прошмандовка?
vikwlad 04 марта 2018 | 10:47
Счастье какое привалило кремлёвским браткам - продают газ по тройной цене. Продать-то больше нечего - только нефть да газ в обмен на продовольствие и зарубежную качественную технику.
kotbajune 04 марта 2018 | 10:52
vikwlad:
как нечего
оружиё почти 20 миллиардов за прошлый год
зерно - обогнали США по экспорту
ПО - догнали по объёмам Индию
rassvet_12 04 марта 2018 | 10:58
kotbajune: Индию уже по ПО тоже обогнали!
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:19
kotbajune: "ПО - догнали по объёмам Индию
А ты еще по отсосам и пропукам всех перегнала, да вафлерша?
master_analitik 04 марта 2018 | 10:48
doorin:
Украина - это не от слова "окраина", а от слова украсть. Для свидомитов украсть не считается чем-то плохим, особенно если украсть у москаля. Свидомиты хотели и сейчас хотят построить Великую Украину за счет России с помощью обыкновенного шантажа. Хотят ругать русских, а за это русские должны их содержать.
Все свои силы свидомиты положили на то, чтобы жить за счёт России. Но Россия не хотела, чтобы свидомиты жили за её счет. А вынести этого противоречия во взглядах свидомиты не могли, потому что имели вспыльчивый характер. И поэтому Украина как государство умрёт"
epynda 04 марта 2018 | 10:34
Есть разные виды зависимости :
- наркотическая
- алкогольная
- игровая
- пищевая
А есть ГАЗОВАЯ ЗАВИСИМОСТЬ карликовой Европы от России....
nikitin43 04 марта 2018 | 10:34
они нам санкции , мы им газ на халяву и генерал-полковника фсб якунина с сыночком ...
haldey 04 марта 2018 | 10:41
nikitin43: За эту халяву, мы уже много чего сделали! И мост в Крым не копейки стоит))) А сжиженный газ дороже, но они и это готовы покупать, теперь Северный поток 2 быстрее будут строить))) Начинайте понимать процессы! Хватит кушать тухлую похлебку венечки...
xoxlolox 04 марта 2018 | 10:34
Этож какой пендель кототигру!?) Опять методички исправлять , Путин прекрати!
olegleon 04 марта 2018 | 10:35
"на следующей неделе к берегам королевства отправятся российские танкеры с сжиженным природным газом. "
это же предательство идеалов Майдана Британией! как они посмели закупать газ в России в обход Украины?
kottigr1 04 марта 2018 | 10:50
olegleon: Ага.. Целый один танкер.. Как в США. Хотя может быть и не отправится..
olegleon 04 марта 2018 | 11:22
kottigr1: только вот в Британии детские сады и школы не закрывали из-за нехватки газа. и да, им дополнительно хватит пары танкеров, т.к. Норвегия, как и другие поставщики, не в состоянии им помочь, т.к. не могут нарастить добычу.
pravdatut 04 марта 2018 | 10:36
Через пару дней кончится счастье для кремлегаза )
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 10:47
pravdatut: Да ладно. Европейцам еще надо опустевшие хранилища заполнять и на украинду реверсом продавать. А оказываться от отопления и горячей воды они не будут, чай не хохлы порашкины ;)
mikr 04 марта 2018 | 10:48
pravdatut: Верно, ведь скоро лето, значит можно будет погреться на солнышке и пощипать свежую травку. А к следующей зиме надо непременно обзавестись утепленными вышиванками и отрастить мягкую пушистую шерстку.
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 10:53
mikr: самые умные киевляне после революции гордости обзавелись буржуйками и держат под ругой стратегический запас сушеного кизяка
pravdatut 04 марта 2018 | 11:05
mikr: Что толку.??*? В РФ много газа, а народ замерзает и валюта на Западе остается от проданного газа )))
Испытанию холодами в середине января подверглись подавляющее большинство россиян. По данным опроса Фонда «Общественное мнение», 87% опрошенных сообщили, что в их городе или селе в середине января погода была холоднее, чем обычно в это время года.
Больше остальных пришлось померзнуть жителям Южного, Уральского и Приволжского федеральных округов: среди них на необычно сильный холод сетовали 97−98% опрошенных. По словам 11% респондентов, у них было хоть и холодно, но не холоднее, чем в другие зимы. Чаще других так отвечали жители Северо-Западного (20%), Сибирского (27%) и Дальневосточного (33%) федеральных округов.
Более трети участников опроса (37%) жаловались, что во время январских морозов у них в домах было холодно. Этих респондентов попросили указать, до какой планки опускалась температура в их жилье (предлагалась карточка с диапазонами температур). Примерно треть из них (12%) назвала температуры от 16 до 19 градусов, еще треть (15%) — от 12 до 15. По словам 4% опрошенных, столбик термометра в их жилье опускался до 10−11 градусов, а по словам 2% — даже до 5−9 градусов.
Судя по данным опроса, во многих регионах работа коммунальных служб в условиях холодов оставляла желать лучшего. Четверть опрошенных (24%) заявили, что в их домах случались перебои с отоплением, газом, электричеством, водой, причем в каждом четвертом случае (6%) эти перебои были длительными (18% опрошенных говорили о непродолжительных сбоях в работе коммунальных служб).
nadin57 04 марта 2018 | 11:00
pravdatut: // Через пару дней кончится счастье для кремлегаза ) //
Не закончится .... прагматичные европЭйцы поняли, что только РОссия их спасет... не на сланцевый же американский газ им надеяться)))))
haldey 04 марта 2018 | 10:37
Танкеры уже и в Европу плывут с нашим сжиженным газом! Ай да Путин, ай да молодец! Ямал СПГ, браво! Америка тоже все покупает и покупает наш сжиженный газ! Сланцевая революция, говоришь, хех))) Успехов в понимании процессов!
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:22
haldey: "все покупает и покупает наш сжиженный газ! " А ты уже много газа напукала, ротожопая?
haldey 04 марта 2018 | 11:33
zombakzombak: Приятно осознавать уровень оппонентов! Детский сад... Иди в койку, скоро тихий час! Ватные палочки Эха Москвы, вы хоть выше гениталий поднимитесь, хотя бы до живота... Про понимание тебе не пишу, а то с ума сойдешь, понимая само понятие понимания)))
julia_hooker 04 марта 2018 | 10:38
А как же альтернативные виды энергии, что всё оказалось пустобрехом? Смотрю на Голландию и удивляюсь - какие там наивные люди, понаставили ветряков и думают это панацея. Нет господа никогда вашего времени не наступит, чем дальше тем больше будете валяться в ногах России - это вердикт природы.
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 10:39
Европейца повезло, что у них под боком есть порашкина папуасия, которой можно немного русского газа с хорошей наценкой реверсом загнать. Компенсируют часть расходов :)
ivanov356 04 марта 2018 | 10:40
Проворонили таяние льдов и Гольфстрим. Так и проворонят "спяшие ячейки" милых беженцев.
captainobvious 04 марта 2018 | 10:42
а вы как думали? "энергетическая независимость" - это вам не гуляш с колбасками кушать, за неё надо платить, платить и ещё раз платить.. забудьте о старых добрых временах "зависимости", когда Газпром подсаживал вас на долгосрочные контракты с фиксированной ценой, не зависящей от погодных условий и колебаний рыночной цены. Те времена в прошлом. Добро пожаловать в прекрасный новый мир энергетической независимости от России ))
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:25
captainobvious: "энергетической независимости от России )) Так ты теперь в гаспроме начальница, да, вафлерша? Ну теперь пиндосам капец!
protiv777 04 марта 2018 | 10:51
"По данным газеты «Файнэншл таймс», на следующей неделе к берегам королевства отправятся российские танкеры с сжиженным природным газом." Американцы не поймут.
pravdatut 04 марта 2018 | 10:58
protiv777: proxit: Сбой, завтра детишки идут в школу!)
nadin57 04 марта 2018 | 11:03
protiv777: Конечно не поймут... америкосы сами рассчитывали на эти танкеры, а тут на тебе - Европа подрезала))
budweiser23 04 марта 2018 | 10:53
Путерасты разорались от счастья, что кто-то впарит больше российского газа в Европу, и пронесёт вырученные деньги мимо их открытых ртов аккурат в карман Тимченкоротенбергралдугина......, болваны!
rampa 04 марта 2018 | 10:58
)))) сколько радости по поводу аномальных холодов в Европе. Такое ощущение, что самим от этого теплее стало. Как-будто за счет большего дохода от продажи газа обеспечили газопроводами все деревни России. Или нет?
Чему радуетесь-то? Что соседям плохо? Что тов Мюллер еще на несколько миллионов богаче стал?
liberal_vulgaris 04 марта 2018 | 11:03
rampa: Наоборот, мы радуемся за то, что им хорошо. Они себе купили еще газа напрямую у поставщика и сидят в тепле и уюте.
captainobvious 04 марта 2018 | 11:09
rampa: полагаете, американский спецпрокурор Мюллер и на этом себе гешефт сделать успеет?
zombakzombak 04 марта 2018 | 11:28
captainobvious: "американский спецпрокурор Мюллер " Так ты и мюллеру давала, ротожопая?
captainobvious 04 марта 2018 | 11:32
zombakzombak: иди, уроки учи, завтра в школу... или у вас школу закрыли? понимаю...
buzukin938 04 марта 2018 | 11:03
Вот вам, мля, и глобальное потепление! Новый ледниковый период не хотите ли? А ведь первого марта вам открытым тестом пообещали, как будут спасать от судорог при замерзании - простыми ядерными ракетами. Горячущие - прям страсть какие, согреют всех!
Платить или медленно умереть - выбор есть всегда :)
pravdatut 04 марта 2018 | 11:09
ЕС проведет расследование причин сокращения подачи кремлегаза при больших холодах. Возможно , в РФ дефицит газа!
mitosss 04 марта 2018 | 11:20
pravdatut: фейкомет хренов. врать тоже надо уметь
serjo1977 04 марта 2018 | 11:10
Холода пройдут. А голые зады большинства россиян никуда не денутся...
serjo1977 04 марта 2018 | 11:13
У портянок праздник: у России ещё что-то покупают... :-)) Плохая новость, портянки: холода скоро кончатся. Что тогда продавать будем?
vumba 04 марта 2018 | 11:41
Путинским указом следует изменить Гольфстрим и наступит счастье для ура патриотов