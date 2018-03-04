Сегодняшний снегопад в Москве может стать самым мощным для 4 марта за 68 лет.
Об этом сообщили агентству РИА Новости в погодном центре «Фобос». Там добавили, что за сутки прирост снега может составить 10 см. Снегопад пойдет на убыль лишь к утру завтрашнего дня.
Комментарии2
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pusto1 04 марта 2018 | 10:27
снегопад просто смех, 10 см :) По полтора метра за день, вот где снегопад. Собянину лопату в руки, и будет вам удача.
sasass 04 марта 2018 | 10:29
Всегда врут - скоро скажут ,что 100 лет зимы не было...