Глава района Нижегородской области подал в суд на местного жителя за выступление против закрытия единственного роддома

Глава одного из районов Нижегородской области подал в суд на местного жителя после того, как он выступил против закрытия единственного роддома.

С иском о защите чести и достоинства в суд обратился глава Пильнинского района Нижегородской области, по совместительству секретарь муниципального отделения «Единой России» Сергей Бочканов. Как сообщает «Радио «Свобода», чиновника возмутил пост, размещенный в социальных сетях местным жителем — многодетным отцом Александром Былинкиным. Он выступил против закрытия единственного в селе роддома. Мужчина разместил во «В контакте» запись, критикующую главу района, пост он назвал «Враг президента и народа».

Кроме претензии, касающейся закрытия роддома, Былинкин также пожаловался на сокращение маршрутов муниципальных автобусов и другие проблемы села. В итоге глава района хочет получить от многодетного отца 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Деньги, — утверждает чиновник, — будут переданы в местный приют.

В конце февраля состоялось первое заседание по делу против активиста. Тогда он подтвердил, что страница, с которой был размещен пост, действительно принадлежит ему.