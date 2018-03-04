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10:03, 04 марта 2018

Глава района Нижегородской области подал в суд на местного жителя за выступление против закрытия единственного роддома

Глава одного из районов Нижегородской области подал в суд на местного жителя после того, как он выступил против закрытия единственного роддома.

С иском о защите чести и достоинства в суд обратился глава Пильнинского района Нижегородской области, по совместительству секретарь муниципального отделения «Единой России» Сергей Бочканов. Как сообщает «Радио «Свобода», чиновника возмутил пост, размещенный в социальных сетях местным жителем — многодетным отцом Александром Былинкиным. Он выступил против закрытия единственного в селе роддома. Мужчина разместил во «В контакте» запись, критикующую главу района, пост он назвал «Враг президента и народа».

Кроме претензии, касающейся закрытия роддома, Былинкин также пожаловался на сокращение маршрутов муниципальных автобусов и другие проблемы села. В итоге глава района хочет получить от многодетного отца 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба. Деньги, — утверждает чиновник, — будут переданы в местный приют.

В конце февраля состоялось первое заседание по делу против активиста. Тогда он подтвердил, что страница, с которой был размещен пост, действительно принадлежит ему.

Комментарии

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gekorn 04 марта 2018 | 10:09

Назвать врагом президента верного его последователя ? Такое не прощается.

ura_123 04 марта 2018 | 10:10

Ватко,да вам никакая НАТА не нужна,сами всё сделаете.

n_a_t_a7777777 04 марта 2018 | 11:04

ura_123:
Все почти с ума свихнулись, даже кто безумен был, И тогда главврач Маргулис телевизор запретил. Вон он, змей, в окне маячит, за спиною штепсель прячет.

dunai10 04 марта 2018 | 10:16

"Враг президента и народа". За подобный "БАЗАР" надо отвечать.

j_partizan 04 марта 2018 | 10:20

глава района хочет получить от многодетного отца 100 тысяч рублей
______
Только лишь поэтому его уже можно назвать "врагом народа".

serjo1977 04 марта 2018 | 10:22

Игра была равна. Сцепились два скрепоносца.

mardian 04 марта 2018 | 10:23

В стране дураков рожайте в подворотне.

opponent70 04 марта 2018 | 11:43

mardian: Хватит рожать в подворотне!!! Один из тех, дураков из подворотни, натворил столько, что разгребать придется десятилетиями...

ivanov356 04 марта 2018 | 10:26

Если не будем поддерживать многодетных отцов,где возмём воинов для ракетных установок? Значит не справимся с задачей возрождения экономики, не разбомбив всех врагов.

sasass 04 марта 2018 | 10:27

Глава без головы ,а мозги в заднице - ничего нет человеческого...

jblack2 04 марта 2018 | 10:28

Единственный роддом в селе?
Думаю о таком даже в сполученных штатах не мечтают.
Для справки в областном центре городе миллионере -
Нижнем Новгороде имеется единственный 50- метровый бассейн. Бассейнов в ФОКах не мало но 50- метровый один, да и тот благодаря СССР остался...

shmuel63 04 марта 2018 | 10:40

jblack2: При чем же здесь это? Многодетный отец не имел ввиду, что его односельчанки должны рожать именно в пятидесятиметровом бассейне.

ostanovka 04 марта 2018 | 10:28

Похоже, сей многодетный отец рожает детей для президента, чтоб ему было каким мясом воевать.
Патриот окончательный и бесповоротный.

vic12 04 марта 2018 | 10:39

ostanovka: Пора все роддома закрыть, деньги на ракеты нужны и на дворцы некоторым. А то патриоты совсем зажрались.

nikmart001 04 марта 2018 | 10:38

Так это же в феврале было, и президент еще не сказал своего слова!
Я думаю теперь он заберет свой иск назад, послание то он наверное слушал.

wuwer 04 марта 2018 | 10:42

Правильно...всё равно скоро большая часть населения РФ переберётся в окрестности Москвы
Ибо альтернативы нет..или сдохнуть на местах .. или получить хоть какую-либо работу в Москве
Судя по криминальным сводкам: в Москве частенько грабят безработных - вырывая у них сумки с десятками миллионов

serg2010 04 марта 2018 | 10:56

А что нельзя было выступить без "врага президента и народа"?

vladimir1967 04 марта 2018 | 11:03

А этот многодетный папаша все еще верит в доброго царя? Уже вроде и дети свои есть и интернетом может пользоваться....

ramus 04 марта 2018 | 11:05

На ракетах нельзя экономить. Поэтому закрывали, закрывают и будут закрывать. Поскольку у власти свои поликлиники и больницы.

kochar 04 марта 2018 | 11:08

Когда же наступит тот день,чтобы увидеть этих чинуш в чане с дерьмом?

alexander25101977 04 марта 2018 | 11:18

Поганые едроссы всё время подают в суды на защиту своих чести и достоинства - того, чего у них не может быть в принципе.

delovoy_podolsk 04 марта 2018 | 11:19

Эти подонки враги народа позакрывали роддомов в России полным полно. Теперь из некоторых посёлков роженицы вынуждены рожать в стационарах не предназначенных для этого или, если успеют довести на скорой за 30 км от дома. За то партия "Единая Россия" похваляется постоянно открытием перитонеальных центров, огромных холодных, напичканных китайской медтехникой. Этим кретинам невдомёк, что роддома не должны быть большими, - это раз. Максимально рожениц на 10-15. Их и обслуживать будет проще, и стерильность выдерживать и ответственность врачей повыситься. Практика показывает (а я отец 5-х детей) пункты женской консультации надо бы превращать в малые роддома, для каждого городского квартала свой, как поликлиника. Чтобы женская консультация-роддом-узи всё в пошаговой доступности, а женщины знали бы врачей, акушерок, медсестёр, чтобы это был дом родной и для них и для детей... Я понимаю чтобы этим заняться нужно желание, горячее сердце, политическая воля и много многое многое (ум, талант, образование и кругозор), чего нет в России давным давно.

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