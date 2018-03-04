В Польше подан первый иск о нарушении закона об Институте национальной памяти
Неправительственная организация «Польская лига против клеветы» осталась недовольна публикацией аргентинской газеты, упомянувшей об участии польских националистов в одном из еврейских погромов 1941-го года.
Каток «закона о Холокосте» первым может пройтись по представителям прессы, причем не польской, а аргентинской. Издание «Pagina 12», видимо, использовало для иллюстрации одного из своих декабрьских материалов фотографию польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны в статье о еврейском погроме в западно-белорусской деревне Едвабне, когда польскими националистами были убиты, по разным данным, от трех сотен до полутора тысяч евреев. В «Польской лиге против клеветы» работу журналистов южноамериканской газеты сочли «наносящей ущерб польскому народу». Расследование, проведённое с 2000 по 2004 годы польским «Институтом национальной памяти» в целом версию об участи в погромах поляков не опровергло.
При этом до 2000-го общим местом было утверждение о том, что в массовом убийстве повинны немцы. Накануне аргентинская газета опубликовала заметку о том, что об иске в свой адрес узнала из публикаций мировых информагентств и не имеет уведомления от польской стороны. Журналисты обратили особое внимание на то, что сам иск есть по сути попытка цензуры, и если она окажется успешной, то под угрозой может оказаться свобода выражения мнения по всему миру. Сегодня на сайте газеты Pagina 12 вышел новый материал о событиях июля 41-го в Едвабне.
Закон о наказании за публичное обвинение поляков к причастности к Холокосту вступил в силу 1 марта. Он вводит уголовную ответственность за публичное распространение упоминаний о соучастии поляков в преступлениях, совершенных Третьим рейхом.
Комментарии12
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olegleon 04 марта 2018 | 10:12
значит надо указывать, что этот погром не был соучастием поляков в преступлениях Третьего рейха, а был самостоятельным убийством евреев поляками
patrik02 04 марта 2018 | 10:18
Каток «закона о Холокосте» первым может пройтись по представителям прессы, причем не польской, а аргентинской...
Мстят аргентинцам за срыв поставок кокаина.
djuga 04 марта 2018 | 10:27
olegleon:
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Очень мне это напоминает провокационный закон об оскорблении чувств верующих, принятый в России под давлением РПЦ. Жаль, что нынешние польские власти пошли по этому пути.
olegleon 04 марта 2018 | 10:33
djuga: это нормальное развитие для нынешней польской власти, у которой все вокруг виноваты
shicotus_live 04 марта 2018 | 10:55
Круто! Неужто поляки в своей гордыни решили, что они круче евреев? Ой. боюсь покажут им их место))
Ну да. ну да. в сентябре 39 года, поляки разгромили несколько населенных пунктов с немецким населением. И убили тысячи немцев. И пшеки могут хоть из штанов выпрыгивать, но от этого сей исторический факт не перестанет быть фактом.
vikwlad 04 марта 2018 | 11:01
Поляками подана хорошая идея Кремлю. Теперь в России может появиться закон, запрещающий говорить правду о преступлениях Сталина и чекистов.
rassvet_12 04 марта 2018 | 10:17
Поляки похолохостили значит тоже, знаменитые лагеря смерти польские. Почему молчит Израиль?
andre_klimov 04 марта 2018 | 10:44
rassvet_12:
Таки не молчит. Просто истерить не надо. Пока действие закона отложено до 6-го числа - он ещё не действует. В Израиле сейчас представительная делегация МИДа Польши пытается минимизировать ущерб который она понесёт от принятия закона.
captainobvious 04 марта 2018 | 10:20
"польское антикоммунистическое сопротивление" по существу ничем не отличалось от "украинского антикоммунистического сопротивления", то есть бандеровцев и УПА: те же патологические мрази и подонки, которым место на виселице.
shai13 04 марта 2018 | 10:20
Вообще-то "Польская лига против КЛЕВЕТЫ" а не против правды.
andre_klimov 04 марта 2018 | 10:47
shai13:
Сточки зрения пиара - абсолютно правильный ход. Во-первых - закон не введён в действие. Во-вторых - закон не имеет ретроактивного действия. В-третьих - закон действует только в юрисдикции Польши. Молодцы - они подали иск который в принципе не может быть даже принят к производству, но создали информационную волну, позволившую им получить свои "5 секунд славы" и даже помелькать в международных новостях.
julia_hooker 04 марта 2018 | 10:45
Не нравится правда польским нацикам, у них особенная каста - кому бы продаться подороже.