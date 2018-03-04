В Польше подан первый иск о нарушении закона об Институте национальной памяти

Неправительственная организация «Польская лига против клеветы» осталась недовольна публикацией аргентинской газеты, упомянувшей об участии польских националистов в одном из еврейских погромов 1941-го года.

Каток «закона о Холокосте» первым может пройтись по представителям прессы, причем не польской, а аргентинской. Издание «Pagina 12», видимо, использовало для иллюстрации одного из своих декабрьских материалов фотографию польского антикоммунистического сопротивления после Второй мировой войны в статье о еврейском погроме в западно-белорусской деревне Едвабне, когда польскими националистами были убиты, по разным данным, от трех сотен до полутора тысяч евреев. В «Польской лиге против клеветы» работу журналистов южноамериканской газеты сочли «наносящей ущерб польскому народу». Расследование, проведённое с 2000 по 2004 годы польским «Институтом национальной памяти» в целом версию об участи в погромах поляков не опровергло.

При этом до 2000-го общим местом было утверждение о том, что в массовом убийстве повинны немцы. Накануне аргентинская газета опубликовала заметку о том, что об иске в свой адрес узнала из публикаций мировых информагентств и не имеет уведомления от польской стороны. Журналисты обратили особое внимание на то, что сам иск есть по сути попытка цензуры, и если она окажется успешной, то под угрозой может оказаться свобода выражения мнения по всему миру. Сегодня на сайте газеты Pagina 12 вышел новый материал о событиях июля 41-го в Едвабне.

Закон о наказании за публичное обвинение поляков к причастности к Холокосту вступил в силу 1 марта. Он вводит уголовную ответственность за публичное распространение упоминаний о соучастии поляков в преступлениях, совершенных Третьим рейхом.